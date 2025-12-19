La UBA distinguirá al Indio Solari con el título de Doctor Honoris Causa por su aporte a la cultura

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió otorgar su máxima distinción académica, el título de Doctor Honoris Causa, a Carlos Alberto "Indio" Solari. La resolución fue aprobada esta semana durante la última sesión del año del Consejo Superior, validando un pedido que busca reconocer el impacto del artista en la cultura popular argentina. La iniciativa fue impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti junto a consejeros estudiantiles.

En la resolución, las autoridades universitarias destacaron una trayectoria artística que ya supera las cinco décadas. El texto oficial califica a Solari como una "figura central del rock argentino y latinoamericano", valorando su doble rol como fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y como motor creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Para la UBA, estos proyectos no son solo bandas de rock, sino "hitos de la música popular" que generaron experiencias comunitarias únicas en el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los puntos clave para justificar el galardón es la calidad literaria de su obra. La universidad subrayó que sus letras poseen una "notable densidad poética y simbólica" que trascendió los escenarios para convertirse en objeto de estudio académico. Sus composiciones son analizadas regularmente desde la filosofía, la sociología y la literatura, por haber construido un lenguaje propio que ofrece una mirada crítica sobre el poder, la desigualdad y la realidad social.

El documento también hace un repaso exhaustivo por su discografía, considerándola parte del patrimonio simbólico nacional. Se mencionan obras cumbres de la etapa ricotera como "Oktubre", "Luzbelito" y "La mosca y la sopa", así como su producción solista, desde "El tesoro de los inocentes" hasta "El ruiseñor, el amor y la muerte". La resolución enfatiza cómo estas producciones audiovisuales y digitales consolidaron una relación profunda con su público a lo largo de las generaciones.

Con esta distinción, la UBA reconoce en Solari a un artista que fue fundamental para la "producción de sentidos colectivos". El título de Doctor Honoris Causa se le concede “en virtud de la originalidad de su pensamiento y su aporte a la identidad cultural”, sumando al Indio a la prestigiosa lista de personalidades que recibieron este honor por parte de la casa de altos estudios.

El Indio Solari dio su mirada sobre Javier Milei: “La gente no se da cuenta de que es el diablo"

Los impulsores y los antecedentes del homenaje

El expediente administrativo (EX-2025-06143708) que derivó en este reconocimiento fue promovido formalmente por el vicerrector Emiliano Yacobitti y los consejeros superiores Matías Rojo, Lucille Levy y Xavier Pérez. La votación se concretó en la sesión del 17 de diciembre de 2025, basándose en el artículo 98 del Estatuto Universitario que habilita a premiar a quienes sobresalen por sus méritos.

Para fundamentar la decisión, el Consejo Superior recordó que Solari no es ajeno a los galardones institucionales. La resolución cita antecedentes de peso como el Premio Konex de Platino que recibió en 2015 como mejor solista masculino de rock, y su declaración como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña. Estos premios previos sirvieron de base para argumentar el galardón al máximo estatus universitario.

Finalmente, la normativa aprobada instruye a la Dirección General de Títulos y Planes y a la Secretaría de Asuntos Académicos para que comuniquen la novedad al artista y registren el título. El texto oficial concluye que la obra de Solari “articula referencias filosóficas y políticas complejas” con las vivencias de amplios sectores populares, justificando así su ingreso formal al puesto de honor de la universidad más importante del país.

TC/DCQ