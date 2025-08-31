Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, publicó una foto inédita en su cuenta de Instagram en la que se ve a Cristina Kirchner abrazada al Indio Solari. El hijo de la exmandataria utilizó la publicación para hablar de la “proscripción de la expresidenta” y pidió que en votar en los comicios bonaerenses "como si Ella estuviera en la lista".

Este lunes 1 de septiembre se cumplirán tres años del intento de magnicidio que sufrió quien en ese momento ejercía como vicepresidenta. En ese marco, el actual diputado nacional llamó a sus seguidores a “expresarse en las urnas” en contra del Gobierno nacional, mientras diferentes sectores del peronismo se movilizarán hasta el domicilio de Cristina Kirchner.

La expresidenta, por su parte, no puede presentarse como candidata, como lo había anunciado, en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. El pasado junio le asignaron prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicas por la causa conocida como Vialidad.

De esta forma, Maximo citó la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota El Infierno está encantador esta noche para titular el texto que acompañó la fotografía. La publicación dice: “Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse tres años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos".

Con su mensaje, Máximo pide votar "como si Ella estuviera en la lista"

Y añadió: "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”. El diputado también recordó otros ataques hacia la exjefa de Estado, haciendo referencia a Mauricio Macri y Javier Milei.

"El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de Macri y Milei por las redes", expresó.

Luego el mensaje adquirió un tono proselitista, ya que llamó a votar con conciencia el próximo domingo 7 de septiembre, “como si Ella estuviera en la lista”. "Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político deja clara la finalidad de su proscripción", agregó para, en el siguiente renglón, finalizar con que la "instrucción" de Cristina para la población es "expresarse en las urnas".

Mientras Máximo publicaba su mensaje, la presidenta del Partido Justicialista volvió a involucrarse en la campaña de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión criticó al actual jefe de estado, Javier Milei, al considerar que “tenemos certeza del fracaso absoluto” de esta gestión en “las políticas económicas”.

La exmandataria nacional envió un audio que se reprodujo en el acto en Mar del Plata que encabezó la candidata Fuerza Patria en la quinta sección, Fernanda Raverta. El evento se realizó desde las 16 en el Club AGP, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 800, hasta donde se acercaron decenas de militantes.

En su mensaje, Cristina Kirchner remarcó “las escenas escatológicas y una casi hasta de pornografía infantil fueron dichas y protagonizadas por Milei mucho antes de que la sociedad votara en las elecciones presidenciales del 2023″. “Y la pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos?”, agregó.

Tal como lo viene haciendo, cuestionó la gestión libertaria y opinó que “de que lo sí podemos tener hoy mucha certeza es del fracaso absoluto de las políticas económicas del desgobierno de Milei”. No obstante, para CFK “el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía, esa que Milei decía manejar con solvencia en la tele”, donde se presentaba “como el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

