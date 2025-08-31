El peronismo marchará en defensa de Cristina Kirchner al cumplirse tres años del atentado que sufrió

Este lunes 1 de septiembre, al cumplirse tres años del frustrado atentado en su contra, diferentes sectores del peronismo se movilizarán hasta el domicilio de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner donde cumple prisión domiciliaria luego de ser condenada por la Causa Vialidad.

La convocatoria fue lanzada en redes sociales por miembros de la juventud del Partido Justicialista y apoyada por diferentes sectores del espacio. Se concentrarán a partir de las 18 en San José 181, sede del PJ Capital y desde allí caminarán las 10 cuadras hasta el departamento ubicado sobre esa misma calle al 1100.

Casi al mismo tiempo en que se conoció la iniciativa, el hijo de la exmandataria, el diputado nacional Máximo Kirchner hizo un posteo en Instagram donde dio a conocer una foto inédita de su madre junto al cantante de Los Redonditos de Ricota, Carlos "Indio" Solari y su esposa Virginia.

"Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", explicó el legislador.

"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", añadió.

Luego describió lo que pasó aquella noche en la puerta del departamento de Recoleta donde Fernando Sabag Montiel le apuntó en la cabeza, gatilló pero la bala no salió. "Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido", detalló.