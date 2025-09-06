Una cineasta francotunecina tuvo 23 minutos de aplausos por su filme ‘La voz de Hind Rajab’

“No hice esta película para que la gente se quede cómodamente en su asiento”, dijo Kaouther Ben Hania, la directora francotunecina, que en el Festival de Venecia tuvo veintitrés minutos de aplausos al término de la proyección de The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab). Esta película que tuvo como productores ejecutivos a Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer, Alfonso Cuarón, y Brad Pitt. The voice of... está basada en la historia real de Hind Rajab, niña de 5 años quien murió junto con sus primos, su tía, su tío y dos paramédicos que acudieron en su ayuda después de que las fuerzas israelíes dispararan contra su vehículo en la ciudad de Gaza en enero de 2024. En ella se recrean las horas vividas el 29 de enero de 2024 en un centro de emergencias de la Media Luna Roja de Ramala, en Cisjordania, cuyos trabajadores intentaron salvar a la pequeña, refugiada en un auto junto a seis familiares.

Una voz.El año pasado, Kaouther Ben Hania fue nominada al Oscar cuando Cuatro hijas fue preseleccionada como mejor largometraje documental. Y en 2021, su película El hombre que vendió su piel fue nominada en la categoría de largometraje internacional. En The Voice of Hind Rajab, Ben Hania usó las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio. Cuando ella las escuchó por primera vez fue porque las difundió la prensa, y recuerda que sintió “mucha ira, mucho desesperación, pero también algo le hizo pensar: ‘¿Qué puedo hacer yo? (...) Los gazatíes, los palestinos en general, siempre son considerados sospechosos antes de ser víctimas”, dijo Ben Hania a AFP, en Venecia. En la película, la direcroea quiso mostrar la playa de Gaza porque la madre de Hind Rajab –que aparece al final del filme – “me dijo que a su hija le encantaba” ir.

“Y cuando ves que alguien como Trump habla de ese lugar como ‘riviera’, me pregunto: ‘¿Pero en qué mundo vivimos?’”.La madre de Hind Rajab dio su aprobación para que la película se hiciera, con el deseo de que “no se olvide la voz de su hija”. Y los empleados de la Media Luna Roja hablaron durante mucho tiempo con los actores palestinos que hacían de ellos. “Estamos viendo que, en todo el mundo, los medios presentan a los muertos en Gaza como daños colaterales. Me parece muy deshumanizante, por eso el cine, y todas las formas de expresión son tan importantes para dar una voz y un rostro a estas personas”, afirmó Ben Hania.

Un colectivo creado por diez cineastas italianos independientes, llamado Venice4Palestine (V4P), lanzó un llamado al inicio del festival condenando la guerra en el territorio palestino, con una carta abierta que recabó –según el grupo– dos mil firmas.