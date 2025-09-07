Chloe Malle reemplazó a Anna Wintour y cree que ‘Vogue’ no debería ser mensual

“La verdad es que nadie va a sustituir a Anna (Wintour)”, dijo Chloe Malle, quien pasó todas las pruebas para ocupar el cargo de Anna Wintour como autoridad máxima de la edición norteamericana de Vogue. Wintour no deja la compañía –Condé Nast– sino que asciende la directora de contenidos de casi todas las publicaciones de la empresa: Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour, Tatler y Teen Vogue, a escala internacional.

En un reportaje que Chloe Malle dio a The New York Times, dijo que “quienquiera que aceptara el puesto de Anna no tendría éxito si lo que propone es una versión ligera de Anna (...) imprimir mi propio sello será lo más importante, (....) tiene que haber un cambio notable que lo convierta en mío”.

Menos es más. La mirada de Chloe Malle sobre la versión impresa y la web de Vogue ya dan idea de que ella sigue la tendencia de lo que se prevé como futuro mediato de los medios de comunicación. Respecto de la revista Vogue propiamente dicha, Malle cree que podría dejar de salir mensualmente, lo que no sigfinica hacerla ni quincenal y mucho menos semanal. Sino que Vogue debería editarse con un papel de mucha mejor calidad y, por su contenido, convertirse en números coleccionables. “Coleccioné todas mis World of Interiors (revista de diseño de Condé Nast). Las considero revistas que no se deben tirar, y eso tiene que ver con el papel y con que parecen documentos históricos”, graficó Malle a The New York Times.

En web. Para la web de Vogue –que ella dirige desde 2023– Malle piensa en atraer a “una audiencia más directa, más pequeña y más sana (...) a la que le daríamos puntos de vista originales, ingeniosos, irreverentes y alegres sobre las cosas”, explicó en el mencionado medio. Para ella, menos es más en el área de contenidos web. La traducción de esto sería algo así como publicar menos breaking news como las que hoy saturan las webs de los medios para generar clickbaits, y pensar una alternativa. Su ejemplo fue que lo que más tráfico le dio a Vogue del anuncio de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce no fue la historia de ese pedido de casamiento –la breaking news–, sino una historia colateral, la del diamante gigante que Kelce le dio a Swift.

ADN. Chloe Malle cumplirá 40 años en noviembre próximo. Está casada y tiene dos hijos de 4 y 2 años. Es hija de dos famosos, el director de cine Louis Malle –fallecido en 1995– y la actriz Candice Bergen o, para muchos, “Murphy Brown”.