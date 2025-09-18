Rusia relanzará este sábado el festival de Intervisión, un histórico concurso musical de la era soviética, como alternativa a Eurovisión. Con la participación de artistas de 23 países y una transmisión internacional que incluso incluirá una pantalla gigante en Times Square, el evento busca posicionarse como una plataforma cultural y política frente a lo que el Kremlin califica como los valores “decadentes” de Occidente.

La competencia tendrá lugar en el Live.Arena, cerca de Moscú, a partir de las 17:30 GMT. Contará con la presencia de cantantes de Bielorrusia, Uzbekistán, Kazajistán y otros países aliados, además de representantes de los BRICS como Brasil, India, Sudáfrica, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

También participará la australiana Vassy (Vasiliki Karagiorgos), quien representará a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, presentó el festival como una respuesta cultural a Eurovisión, del que Rusia fue expulsada en 2022 tras la invasión a Ucrania. En tono irónico, Lavrov recordó la victoria en 2014 de la drag queen austriaca Conchita Wurst y aseguró que, aunque “no cuestiona” ese resultado, Rusia apuesta por un certamen que destaque los “valores tradicionales”.

Intervisión fue creado en 1965 en Praga como un festival para los países del bloque soviético. Tras una interrupción en 1968, volvió en 1977 en Polonia y se mantuvo hasta 1993, cuando desapareció después de la caída de la URSS.

Hoy, con el impulso del gobierno de Vladimir Putin, el evento regresa como una herramienta de poder blando, alineada con la narrativa oficial rusa que exalta la identidad nacional y rechaza la agenda occidental en materia de diversidad y derechos de género.

Según los organizadores, cada artista interpretará su canción en lengua materna, a diferencia de Eurovisión, donde predomina el inglés. Entre los confirmados figuran la cantante catarí Dana Al Meer, la malgache Denise y el ruso Shaman, conocido por sus conciertos patrióticos, que presentará “Derecho al corazón”.

El director de la cadena pública Pervy Kanal, Konstantin Ernst, explicó que la competencia será retransmitida en directo o diferido según el huso horario de cada país.

Para el analista francés Cyrille Bret, especialista en geopolítica, el relanzamiento de Intervisión busca reforzar la influencia cultural de Moscú en Eurasia y el sur global. “Es una forma de contrarrestar el entretenimiento occidental y reorientar su poder blando hacia nuevas alianzas”, explicó.

De acuerdo con Serguéi Kirienko, alto cargo de la administración rusa y presidente del consejo de supervisión del festival, los países participantes representan “4.334 millones de personas, más de la mitad de la población mundial”.

El ganador de la edición 2025 será elegido por un jurado internacional, a diferencia de Eurovisión, que combina la votación de jurados y público.

