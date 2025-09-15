Polonia detuvo a dos ciudadanos bielorrusos por operar un dron sobre edificios de su Gobierno

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció este lunes la detención de dos ciudadanos bielorrusos tras la interceptación de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en la capital polaca, Varsovia.

"El Servicio de Protección Estatal ha neutralizado recientemente un dron que operaba sobre edificios gubernamentales (calle Parkova) y el Palacio Belwederski. Dos ciudadanos bielorrusos han sido detenidos. La Policía está investigando las circunstancias del incidente", informó el premier polaco a través de su perfil en la red social X.

Estos hechos tienen lugar en el marco de las recientes tensiones entre Varsovia y Minsk, cuyas fronteras están cerradas con motivo de las maniobras militares conjuntas entre Bielorrusia y Rusia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Malvinas, petróleo y diplomacia: la llegada del nuevo embajador británico tensiona la agenda exterior de Milei

Además, la semana pasada el propio Tusk informó de la detención de un supuesto espía bielorruso y la expulsión de un diplomático, también bielorruso, involucrado en una red de espionaje en Europa.

A esos hechos se suma que, la semana pasada, 19 drones entraron en el espacio aéreo polaco, la mayoría desde territorio bielorruso. Varios de ellos fueron derribados por fuerzas polacas y holandesas en un ataque que Varsovia considera deliberado para poner a prueba sus defensas antiaéreas. Polonia activó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para convocar a consultas con los miembros de la Alianza tras una amenaza contra su integridad territorial.

Polonia quiere que intervenga la OTAN

Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, llama a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) a que imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar la entrada de drones en el espacio aéreo de los países miembros de la Alianza, después de los incidentes de la última semana en Polonia y Rumanía.

"Técnicamente, nosotros como OTAN y Unión Europea podríamos hacerlo, pero no es una decisión que pueda tomar Polonia por su cuenta, sino con sus aliados", afirmó Sikorski en una entrevista publicada este lunes por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sikorski argumentó que la protección de la población de "los restos que caigan" sería "mayor" si se pudieran desplegar drones y otros aparatos voladores "más allá de nuestro territorio". "Si Ucrania nos pide derribarlos en su territorio, eso nos beneficia. Si me pregunta personalmente, deberíamos pensarlo", apuntó.

Cerca de 300.000 personas huyen de Gaza ante la intensificación de los ataques de Israel

El funcionario polaco además sostuvo que los drones son "una llamada de atención para acelerar nuestros preparativos defensivos". "No creo que sea una coincidencia que de repente 19 drones aparecieran en nuestro territorio por error. Nuestras Fuerzas Aéreas repelieron la amenaza durante siete horas", ha recordado.

También apuntó a una posible zona marítima de control en el Báltico para limitar los "buques fantasma" rusos, embarcaciones antiguas con bandera de conveniencia que transportan petróleo ruso para evitar las sanciones occidentales.

Ucrania ya pidió una zona de exclusión aérea a la OTAN en las primeras semanas de la invasión rusa a gran escala, en la primavera de 2022, pero los países de la Alianza no se mostraron dispuestos para evitar la confrontación directa con Rusia.

Tal es así que el expresidente y miembro del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, advirtió de que la imposición de una zona de exclusión aérea y el derribo de drones rusos sobre Ucrania "solo significaría una cosa: una guerra entre la OTAN y Rusia".

LM/ML