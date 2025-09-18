Un grupo de científicos encontraron en el Océano en la Costa de Grecia diferentes objetos valiosos en el barco Britannic, el crucero “gemelo del Titanic”. De acuerdo al Ministerio de Cultura griego, se halló el primer objeto del HMHS Britannic que se sumergió en el mar Egeo, en 1916.

Según el comunicado, las piezas fueron halladas a una profundidad de 120 metros. Algunos de los objetos valiosos que se encontraron se destacan "campana de alarma del barco, la lámpara de señalización, diversos equipos portátiles de primera y segunda clase, azulejos de cerámica de la decoración de un baño turco y un par de binoculares de observación".

Para obtener los objetos del Britannic, participaron científicos y un equipo de once buzos que formaron parte de un programa de investigación del historiador británico Simon Mills, de la Fundación Britannic, bajo la supervisión del Eforato de Antigüedades Submarinas de Grecia.

Pero, algunos objetos elegidos no pudieron traerse debido a su ubicación y se encontraban dañados. A partir de ahora, las piezas estarán expuestas en una muestra en el nuevo museo de antigüedades submarinas que se está edificando en el puerto del Pireo, cerca de Atenas.

Cómo fue el hundimiento del barco Britannic

Mientras que el Titanic chocaba contra un iceberg en la madrugada del 15 de abril de 1912, su gemelo, Britannic, se encontraba en plena edificación en los astilleros Harland and Wolf en Belfast, Irlanda. La construcción de la nave estuvo a cargo de la firma de trasatlánticos White Star Line, quien deseaba liderar los viajes entre Europa y Nueva York, sin embargo, su proyecto fracasó.

El barco fue lanzado el 26 de febrero de 1914, sin haber terminado sus increíbles interiores. Después de seis meses, inició la Primer Guerra Mundial, por lo que el barco fue fondeado y usado como buque hospital.

Disponible para su navegación y empezar una nueva misión, el Barco Hospital de Su Majestad comenzó su recorrido hacia Southampton, en la costa sur de Inglaterra, hacia el Mediterráneo. El barco tenía la misión de traer a unos 3.000 soldados enfermos y heridos cuando una explosión junto a la proa lo frenó.

A diferencia del Titanic cuatro años atrás, el Britannic tardó en hundirse 55 minutos en el canal de Kea, frente a la isla griega. El hundimiento del barco causó la muerte de 1.125 tripulantes. Según la BBC, entre los sobrevivientes estaba Violet Jessop, una azafata argentina de emigrantes irlandeses y que también había salido ilesa de la tragedia del Titanic.

En ese año, la prensa británica de la época informó que el barco fue bombardeado por torpedos alemanes, lo que fue un asesinato de guerra por ser una tripulación hospital flotante. Otra versión sostiene que el barco habría chocado en una zona minada.

MC/ff