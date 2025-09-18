Este 17 de septiembre, Cindy Cats publicó su primer álbum oficial, “En vivo Vol. 1”, un registro que captura la intensidad de sus últimas presentaciones y marca un hito en la consolidación de una de las bandas más inquietas de la escena argentina contemporánea. Disponible ya en todas las plataformas digitales, el disco funciona tanto como documento artístico de una etapa consagratoria como anticipo del gran cierre de año en el Microestadio de Ferro, que se realizará el 27 de noviembre con entradas ya a la venta.

El proyecto, formado por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas, nació en Buenos Aires de manera orgánica, fruto de años de amistad y colaboraciones cruzadas. “Lo que para otros es juntarse a jugar al fútbol, para nosotros era juntarnos a comer y a tocar. Así nació Cindy Cats, de la amistad y de mucha música juntos”, recordó Gallo en diálogo con PERFIL. Esa dinámica íntima se transformó en fenómeno de convocatoria masiva en apenas unos meses.

“En vivo Vol. 1” recorre once canciones que resumen la identidad del grupo: un repertorio sin etiquetas, con cruces inesperados y arreglos que privilegian la energía sobre el artificio. El disco abre con una versión de “Sábado”, clásico de Divididos, y avanza con colaboraciones que van de Tiago PZK en “Entre nosotros” y Nahuel Pennisi en “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, hasta David Lebón en “Dos edificios dorados” y Benjamín Amadeo en “Alma de diamante”, elegido como focus track. También se suman voces internacionales como la española Lía Kali, además de Ivonne, G Sony, Dandara y Dani Ribba.

El criterio detrás de estas alianzas se aparta de la lógica del marketing. “Todo tiene la misma importancia a la hora de la música. No importa si sos mainstream o under, si tu tema está de moda o no. Lo que nos interesa es poner la obra primero y tocar con gente que lo haga con amor”, explicó Pasquale. Esa premisa es la que sostiene el misterio en torno a los invitados, nunca se anuncian por adelantado, lo que convierte cada show en un acontecimiento irrepetible.

El lanzamiento es también un ejercicio de memoria y riesgo. Versionar géneros como el tango o el folklore supuso un desafío que la banda asumió con respeto y libertad. “Son piezas que forman parte del patrimonio cultural. El desafío fue darles nuestra firma sin perder su esencia. Es un riesgo, pero también lo que más nos gusta hacer”, señaló Pasquale. Herrera lo complementó: “Nos representa muchísimo hacer folklore o tango, porque son pilares de nuestra cultura. Lo abordamos con orgullo, cuidado y respeto”.

La identidad de Cindy Cats se materializa en vivo con un dispositivo 360 que refuerza la idea de comunidad. “En nuestros shows no hay espectadores, hay partícipes. La gente es parte del círculo y lo que se genera es único. La palabra que mejor lo define es adrenalina, con una energía circular que nos envuelve a todos”, describió Gallo. Esa adrenalina buscó ser embotellada en este primer disco.

El camino recorrido hasta aquí incluye un Obras memorable, presentaciones en España y el cierre del Festival Buena Vibra. En cada escala, la banda incorporó aprendizajes técnicos y estéticos. “Siempre buscamos cómo mejorar la experiencia, pantallas, cámaras, el detalle de cada puesta. En España nos llevamos, además, la riqueza de nuevos cruces musicales que ya empiezan a aparecer en este disco”, adelantó Pasquale.

La cita de Ferro se proyecta como el mayor desafío escénico de Cindy Cats hasta el momento. Montaje 360 con pantallas, cruces inusuales y momentos inéditos en el guion escénico serán parte de la propuesta. “Habrá invitados nuevos y situaciones que nunca hicimos. Lo demás se sabrá en el show”, deslizó Pasquale, fiel a la política de mantener la expectativa en suspenso. Las entradas están disponibles exclusivamente a través de Passline.

La banda descarta por ahora transmitir en streaming el concierto, aunque sí prepara nuevos volúmenes que darán continuidad a este primer registro. “Esto muta constantemente. Tenemos discos rígidos llenos de material de distintas ediciones y la idea es ir sacándolos paso a paso, sin apurarnos”, confirmaron.

Con En vivo Vol. 1, Cindy Cats transforma en documento lo que hasta ahora era experiencia efímera. “Este es nuestro primer bebé”, confesó Gallo, convencido de que el álbum refleja lo que sucede en sus shows: la mezcla de la nueva escuela, la vieja escuela y la música como espacio común.