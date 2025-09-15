Comienza la venta para el show de Alejandro Sanz en Buenos Aires: entradas, precios y ubicaciones

Alejandro Sanz se presentará el próximo 4 de marzo en el Campo Argentino de Polo, un venue a cielo abierto dentro de un nuevo formato que, según anticipan los organiza, garantiza una mejor visibilidad, mejor experiencia de sonido.

Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina.

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos shows en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, ahora Sanz confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

A partir del martes 16 de septiembre a las 15, se habilitará la preventa Santander Visa con un beneficio de 6 cuotas sin interés únicamente a través de MODO.

Mientras que la venta general será el miércoles 17 de septiembre a las 15 con todos los medios de pago y cualquier método de pago únicamente a través de MODO y Mercado Pago. Ticketera oficial Enigmatickets.com.

En esta gira Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué? En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

LAS FECHAS CONFIRMADAS PARA LA GIRA LATINOAMERICANA 2026 SON:

13 DE FEBRERO - ARENA MOVISTAR - BOGOTÁ, COLOMBIA

19 DE FEBRERO - ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA - QUITO, ECUADOR

21 DE FEBRERO - ESTADIO MODELO - GUAYAQUIL, ECUADOR

25 DE FEBRERO - ESTADIO NACIONAL - LIMA, PERÚ

28 DE FEBRERO - ESTADIO BICENTENARIO LA FLORIDA - SANTIAGO, CHILE

4 DE MARZO - AUTÓDROMO DE ROSARIO - ROSARIO, ARGENTINA

6 DE MARZO - CAMPO DE POLO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

8 DE MARZO - ESTADIO KEMPES - CÓRDOBA, ARGENTINA

El artista español con más premios Grammy

Alejandro Sanz es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.

A lo largo de su carrera, Sanz colaboró con Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Nicky Jam o el legendario Tony Bennett, entre muchos otros.

Alejandro Sanz fue reconocido por su compromiso con organizaciones no gubernamentales como Save The Children, Greenpeace, Juegaterapia o Médicos Sin Fronteras. Ha participado activamente en numerosas acciones a favor del medio ambiente desde que en 2013 liderara de la mano de Greenpeace la campaña “Salvar el Ártico”, hasta su más reciente intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), donde anunció la intención de estudiar y compensar la emisión de CO2 en sus conciertos.

Hijo Predilecto de Andalucía y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Berklee (EEUU), entre sus últimos reconocimientos, el artista madrileño obtuvo su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido designado Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz, además de la concesión del grado de doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz o Premio Beato de Liébana del Entendimiento y Convivencia en 2024.

