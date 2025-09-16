Emma Shapplin y Alejandro Sanz, dos estrellas de la música que vuelven a la Argentina

Emma Shapplin

El viernes 14 de noviembre la francesa se presentará con su gira Venere Tour 2025 en el Teatro Opera ON (Av. Corrientes 860, CABA) para recorrer los más grandes éxitos de su carrera. La carismática soprano se convirtió en la gran diva del crossover lírico-pop a partir de canciones de estilo neoclásico, pop y electro combinando el drama emocional de la ópera con la sensualidad de la música pop. El hit Spente Le Stelle encabezó todos los charts internacionales y continúa recorriendo el mundo entero.

Romántica, misteriosa y apasionada, actuó en los más sorprendentes escenarios como la Acrópolis de Atenas y la Esplanade Opera House de Singapur. Cantó en el Caesarea Arena de Belgrado, pasando por Mónaco para el Príncipe Alberto, el Palacio del Kremlin en Moscú, en varias salas de América, a orillas del Mediterráneo en Túnez, y hasta en un enorme templo en Bali. Una artista única y visionaria que deleita con su voz, su música y su belleza, paseará su arte una vez más por nuestro país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su discografía está compuesta por Carmine Meo, Etterna, Macadam Flower, Dust of a Dandy y Venere, seguido de algunos sencillos, colaboraciones con otros artistas y los lanzamientos en DVD de Etterna, El Concierto en Caesarea y The Macadam Flower Tour - Concierto en Atenas. Despliega su talento en múltiples ámbitos: soprano, autora, compositora, productora, participa además en la coreografía y el diseño de su vestuario, es videógrafa, fotógrafa y pintora. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Alejandro Sanz

Ya anunció su visita a la Argentina para 2026. El querido cantautor español suma nuevas ciudades a su gira ¿Y Ahora Qué?: además de Buenos Aires (6 de marzo), Rosario (4 de marzo) y Córdoba (8 de marzo) serán parte de los destinos que visitará el año próximo.

Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista sigue confirmando fechas en Latinoamérica para el año próximo. Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, ahora Sanz anuncia su vuelta prevista para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?. En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica. Encontrá acá más info sobre las entradas.