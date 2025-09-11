“Los Bienes Visibles”: dos hermanos cuidan de su anciano padre que “se aleja a mil kilómetros por hora”

"Los bienes visibles" es un drama sonoro hecho de ruido y silencio, de música y susurros. Dos hermanos cuidan de su anciano padre que “se aleja a mil kilómetros por hora” en un espacio de delirio, poblado de sonidos extraños y de voces que empujan, invisibles, este relato sobre envejecer. Las funciones serán los jueves, a las 20 en la Sala 3 del Centro Cultural San Martín (Paraná 310, C.A.B.A.).

“Comenzamos a pensar este proyecto durante el aislamiento de la crisis del Covid en el año 2020. A través de la distancia y las pantallas soñábamos con volver a reunirnos con nuestros espectadores en un dispositivo íntimo. Queríamos recuperar el sentido de reunión perdido en aquel momento”, explicó Pablo Gómez, autor y director de la obra. “Cuando finalmente salimos a la calle solo queríamos cantar”, agregó.

La obra fue un suceso desde que se presentó en el circuito de teatro alternativo de la ciudad de Buenos Aires. Habla sobre el paso del tiempo, la vejez y la relación que tenemos los seres humanos con esos temas. Fue seleccionada para representar a la ciudad en la 38° Fiesta Nacional del Teatro.

Gómez se formó como acróbata participando de espectáculos de circo y teatro físico antes de cursar estudios en la carrera de Licenciatura en Artes Combinadas en la UBA y dedicarse a la dirección. Trabajó como asistente de dirección con Lola Arias, Rafael Spregelburd y Mariano Pensotti.

Se desempeña también como productor de Villa Argüello, obra de Celia Argüello Rena con quien lleva adelante el Proyecto Diógenes, realizando tres ediciones, experiencia recogida en el documental "Un bolso lleno de carteras" de Leonardo Petralia.

Dirigió y/o escribió los espectáculos: “Marambio” (2001) “Los demás no existen” (2003) "Vuelve la Rabia" (2007 escrita junto a Walter Jakob Primer Premio de Guiones de Teatro Metrovías y Tercer Premio del concurso Colihue). Con "Un Hueco" (2009 junto a la compañía Un Hueco) participó del programa Formación de Espectadores, Festival de Rafaela, Mercosur, Festival Internacional de Buenos Aires y Santiago a Mil.

En el año de su estreno recibió el premio TEATRO XXI a Mejor dirección por este trabajo. Con la misma compañía estrenó "Los Pactos" (2011), en el Centro Cultural Ricardo Rojas y "Prueba y Error" (año 2015, Premio Teatro XXI a Mejor dirección y mejor Espacialización). Para la bailarina y performer Marina Otero dirigió "Recordar 30 para vivir 65 minutos" (2016) obra por la cual Otero recibió el premio de la Bienal de Arte Joven a Mejor Obra. En 2019 fue convocado por el Teatro Nacional Cervantes para estrenar Un Domingo en Familia de Susana Torres Molina (Premio Teatro XXI a Mejor Dirección y Mejor Espacialización. Premio Trinidad Guevara a Mejor Autora y Mejor Diseño Musical. Nominada a Premios Ace en categorias Mejor obra, Mejor actriz dramática y mejor Dirección. Los bienes visibles es su último trabajo de dirección.

Ficha técnica

Actuaciones: Enrique Amido, Patricio Aramburu, Anabella Bacigalupo, Agustina Reinaudo, Guadalupe Otheguy, Andrés Granier y Manon Segret

Espacio e Iluminación: Santiago Badillo

Vestuario: Roberta Pesci

Dirección musical: Guadalupe Otheguy y Juan Pablo Gómez

Composición musical y arreglos corales: Guadalupe Otheguy

Colaboración artística y coreográfica: Andrés Molina y Mariana La Torre

Colaboración autoral: Diego Materyn

Diseño gráfico: Malala Valentini

Fotografía: Pigu Gómez

Casting: Juan Risso, Nati Lisotto y Matías Navarro (Casting Club)

Producción: Brenda Lucía Carlini

Asistencia de dirección: Manon Minetti

Dramaturgia y dirección: Juan Pablo Gómez

