Lola Arias: “No me interesa hacer una película que reproduzca la estigmatización”

—¿Qué es “Reas”?

—Reas es una película protagonizada por personas que estuvieron privadas de la libertad. Son personas que estuvieron en la cárcel de mujeres, básicamente mujeres y personas trans, que reconstruyen sus historias de vida en un documental musical donde, en realidad, se van narrando cruzadas las historias de varias protagonistas al mismo tiempo.

—Es un proyecto de larga data…

—Sí, la película es un proyecto que empezó en 2009 con unos talleres de cine, teatro y coreografía que hice en la cárcel, donde empezamos a probar escenas y actuar dentro de la cárcel y también a hacer una formación de baile y música. De hecho, yo iba a la cárcel con un pequeño equipo de filmación y con Leticia Mazur, que era la coreógrafa que me acompañó. Y hacíamos escenas, cantábamos, reconstruían parte de su vida, hacíamos karaoke y también había un entrenamiento físico y de danza. Y durante esos talleres me di cuenta que, hacer ese trabajo les daba una libertad enorme en ese contexto de encierro. La libertad de la imaginación, de la fantasía, de actuar… de poder hacer otras cosas con sus cuerpos. Los cuerpos, adentro de la prisión, están todo el tiempo mirados, controlados, castigados. Y poder bailar, cantar y representar personajes era abrir un espacio nuevo y diferente, dentro de ese espacio de tortura y hacinamiento que es la cárcel.

Reas - Fotos: Sergio Piemonte

—¿Cuál fue tu primera idea?

—Originalmente, mi idea era hacer la película entera dentro de la cárcel de Ezeiza. Después, con la pandemia, eso se hizo imposible porque no se podía volver entrar. Durante un tiempo, pensé que no íbamos a poder hacer la película. Pero seguimos tratando de conseguir fondos para hacerla y finalmente decidimos cambiar un poco el concepto original y hacer la película en una excárcel, en este caso la de Caseros donde estamos rodando ahora, con personas que estuvieron privadas de la libertad, pero ya no lo están. Empezamos con la búsqueda de esas personas, con ensayos y luego a filmar. Es una coproducción argentina, alemana y suiza, y tiene apoyo de fondos muy importantes, como Sundance, entre otros.

—¿Por qué la apuesta al musical?

—El género musical me permite salir del realismo carcelario y proponer otra mirada y otra forma de abordar la representación de la cárcel. No me interesa hacer una película que reproduzca la estigmatización, la violencia o todo lo que se asocia a las personas que estuvieron privadas de la libertad. Quería que la película proponga un mundo nuevo en el sentido de ver a estas personas como personas que vivieron esa experiencia horrible y radical, pero que tienen un montón de cosas para dar con relación a lo que vivieron dentro y fuera de ahí.

—Son personas a las que conociste y querés dar a conocer más allá de los estereotipos…

—Son personas increíbles, brillantes, hermosas, que también tienen derecho a pensar en un futuro posible, sin estar marcadas exclusivamente por esa experiencia. Creo que lo que rescato también en la película es la solidaridad y lo que algunas personas pueden hacer por otras en un contexto tan brutal.

*Periodista y guionista.