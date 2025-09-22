El Club de los Perfectos: un musical que nació de la necesidad de representación en chicos uruguayos

El grupo teatral Las Ophelias estrenará en Buenos Aires su obra El Club de los Perfectos. Escrita, interpretada y producida por adolescentes, el musical expone temáticas profundas y heridas abiertas de los jóvenes a través del arte. Con dos funciones en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA) los próximos 27y 28 de septiembre, el equipo está dispuesto a conquistar al público argentino.

En una entrevista exclusiva, una de sus creadoras, Lara Berman, contó los orígenes del grupo y de la obra. Las Ophelias nació de su necesidad de expresarse: "En ese momento no estaba muy bien de mi salud mental y necesitaba una manera de expresarme, algo que encontré en el teatro". Su primera obra fue un musical sobre la violencia de género, el cual realizó con amigos del colegio y "le fue superlindo", recuerda,. Al terminar las funciones sintió el impulso de seguir en esa senda.

La presión juvenil de ser perfecto

Fue entonces cuando uno de los actores le compartió un cuento sobre la perfección que abordaba la presión que sienten los adolescentes por encajar en los parámetros sociales y cómo a veces esa búsqueda los destruye. "Se me ocurrió esta idea de hacer el musical", explica. A partir de allí se embarcó en la aventura de la escritura junto con Agustín López Olivari, el autor del cuento, y su codirectora, Nicola Rocena. El proceso duró un año y requirió la colaboración de psicólogos que revisaron el texto para asegurar que los temas delicados, como la idealización del suicidio, se trataran con el cuidado y la sensibilidad necesarios. "Acá lo que pasa es que una palabra de menos o de más hacen la diferencia", afirma.

Así nació El Club de los Perfectos que tuvo funciones agotadas en Uruguay con la que el grupo fue nominado a ocho premios Florencio. La respuesta del público, especialmente de los padres que van a ver la obra con sus hijos, fuer muy importante: "Se genera una conversación que está buenísima", señala Lara durante la entrevista, destacando el poder de la propuesta para abrir un diálogo familiar sobre temas que a veces no son fáciles de abordar. Aquí la entrevista completa:

A pesar de su edad ("la más chiquita tiene 16 años ahora pero empezó con 12"), los jóvenes se han profesionalizado, prestando atención a cada detalle, desde la iluminación hasta el vestuario y la puesta en escena. Para ellos, el teatro es una herramienta poderosa para transmitir un mensaje y generar conciencia. El elenco está integrado por Agustín López Olivieri, Agustín Sánchez, Federica Pesok, Joaco Fleitas, Juan Manuel Parada, Manuel Corcelet, Paula Elutchanz, Paula Pallas, Santiago Pereyra, Valentina Cheda y Victoria Pérez.

El equipo se completa con la composición musical de López Olivieri, Gabo Illanes, Elutchanz, Nico Loustaunau, Paloma Resnik y Philip Larsen. La coreografía de Arocena; los arreglos corales de Sánchez, Elutchanz y Paula Pallas: el diseño de Luces de Nicolás Amorín y el de sonido de Juan Lépore.

El Club de los Perfectos es una propuesta fresca que invita a pensar, a reflexionar sobre nuestra sociedad y a entender que ser perfecto no es necesario.