Lanzamientos destacados de febrero: Usted Señálemelo, Bestia Bebé, Bajofondo, Peces Raros y más

Bestia Bebé lanzó un adelanto de su sexto álbum

Bestia Bebé presenta “El atrevido”, primer single adelanto de su sexto álbum de estudio que se publicará en mayo de este año. Una canción que suena a declaración de principios, habla de la experiencia de crecer y la decisión de no seguir mandatos ni reglas impuestas. "Siempre dicen que crecer es una trampa, y yo crecí amigo y no cambió nada", reza la letra de Tom Quintans.

Con su sonido entre el rock indie y el punk el tema es un relato generacional que se publicó junto con un videoclip que subraya la nostalgia por un modo de vida que parece no existir más.

Grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans (Ganador de un premio Grammy Latino) en el estudio Resto del Mundo, Buenos Aires, Argentina.



Bajofondo estrenó su nuevo álbum “OHM”

Bajofondo, el colectivo rioplatense liderado por Gustavo Santaolalla en complicidad con Juan Campodónico (Jorge Drexler, Cuarteto de Nos) está de vuelta con OHM. Luego de cumplir 25 años desde su fundación, esta atípica orquesta que se reúne solo para tocar y grabar ha encontrado una libertad creativa absoluta. Premios, colaboraciones con figuras históricas como Gustavo Cerati, Julieta Venegas, Elvis Costello, además del trabajo individual de cada uno de sus integrantes los ha llevado a romper cualquier esquema.

La muestra de esta reinvención se refleja en su sencillo de salida, “Se fue el sol”, una colaboración inesperada junto a Cristian Castro. Sin perder su esencia, el proyecto también suma participaciones del compositor uruguayo Hugo Fattoruso y del propio Gustavo Santaolalla, miembro fundador de la agrupación, reafirmando el vínculo con sus raíces mientras abre una nueva etapa creativa.

Leo Rizzi presenta “Puro”

El cantautor Leo Rizzi da inicio a una nueva etapa artística con “Puro”, un tema que refleja la búsqueda compositiva del artista hispano-uruguayo.

Compuesto por Rizzi, Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, y coproducido por el intérprete y RYO, “Puro” es un sencillo de soft rock, guiado por una batería omnipresente y guitarras acústicas que mantienen la intimidad de la letra. El arreglo de cuerdas de Daniel Acebes, “El Cheli”, cobra protagonismo hacia el final de “Puro”, con violines y violonchelos luminosos que aportan la cuota de vulnerabilidad sonora que eleva los sentimientos expresados a lo largo de toda la grabación.

El Kanka desvela su último legado musical: “La Calma”

El Kanka lanzó su séptimo trabajo con diez nuevas canciones que siguen la estela de discos anteriores, donde lo cotidiano se entrelaza con el humor y, en lo musical, se inspira en el folclore latinoamericano fusionado con la música de raíz española.



Con los adelantos de las canciones “La Calma”, “La Apuesta” y “Pensando en ti” ya se vislumbraba por dónde iba a transitar el séptimo trabajo de El Kanka que hoy se publica y que ha bautizado como el primer avance, La Calma. Se trata de un disco con diez nuevas canciones donde el malagueño se mantiene fiel a su estilo que destaca por la facilidad que tiene para fusionar estilos diversos inspirados en sonidos del folclore latinoamericano, en la música de raíz española, e incluso se atreve con otras referencias musicales.

Usted Señálemelo presentó nuevo disco

Más volcados a la electrónica que nunca, el trío sorprende con un álbum que rompe esquemas y cruza lenguajes para dar con un potente sonido retrofuturista para tiempos inciertos. Términos & Condiciones es el cuarto disco de Usted Señalemelo, sucesor del celebrado Tripolar, y los encuentra profundizando un sonido tan impredecible como perfecto junto a Rafa Arcaute y LAMADRID.

Tres años después Tripolar, Usted Señálemelo inicia el 2026 con el ansiado sucesor, Términos & Condiciones. Este cuarto álbum en su discografía hace de la exploración de los puntos de contacto entre el pasado y el futuro una oportunidad para dar con un synth pop.

Con una amplia paleta de recursos electrónicos que ya se intuían en los singles con los que el trío fue dando a conocer su nueva etapa, Términos & Condiciones siente el llamado de la pista.

Este complejo entramado sonoro contó con la producción del trío junto a Rafa Arcaute y LAMADRID. La dirección creativa de Sofía Malamute acompaña y potencia esa búsqueda: una estética monocromática, limpia y precisa que funciona como contracara de la sobreinformación y la sobreexposición que domina el presente.

Hellolola estrenó “X amor”

Hellolola comenzó el año con “X amor”, su nuevo tema junto a la chilena Kuina, una colaboración tras el éxito de “Perra ab$soluta”. El encuentro une la esencia “raxeta” de la artista con la versatilidad de Kuina.

Bajo la producción de Gonzo y Ovyze, la canción cruza una lírica emocional con un beat de impronta galáctica y sonidos espaciales.

Con ese proyecto, anticipado en vivo durante su show solista en Niceto Club, Hellolola reforzó un universo propio atravesado por identidad barrial, crudeza emocional y una narrativa ligada a las turras, chicas de barrio y feminidades combativas que crecieron en los 2000.

Mariana Päraway presenta un adelanto de su álbum

Mariana Päraway lanzó un nuevo adelanto de lo que será Biología del amor, su próximo disco. “Acelerador” ya está disponible en todas las plataformas y funciona, quizás, como un reflejo más real de la convivencia.

La mendocina, quien desde hace un tiempo reside en Barcelona, divide su vida entre su rol como compositora, intérprete, multi-instrumentista, productora musical, cantante, docente, influencer de moda.

En sus casi 15 años de carrera hizo 3 discos (Los Peces en 2012, Hilario en 2014 y La Flecha en 2017) y giró por escenarios de diferentes partes del mundo (Aarhus, París, Madrid, CDMX, Londres, Montevideo, Berlín, Bogotá, Medellín, Stgo. de Chile), además de visitar incontables rincones de la Argentina.

Peces Raros & Nick Warren exploran el beat de los 80' en su nuevo single “Circular”

De la mano de Peces Raros & Nick Warren, llega "Circular". Este nuevo single, ya disponible, se apoya en un industrial beat de pulso mecánico y una atmósfera ochentosa que reinterpreta la herencia electrónica británica desde una mirada contemporánea.

En ese cruce, Buenos Aires aparece no como escenario sino como lógica urbana: repetición, tensión y movimiento constante convertidos en una experiencia sonora hipnótica, donde pasado y futuro de la electrónica convergen.

“Durante una noche compartiendo escenario en Ibiza, Nick nos habló de un sonido que llevaba años persiguiendo: un pulso que lo conectaba con su juventud en Inglaterra, con aquellos años 80 en los que trabajaba junto a bandas como Massive Attack, y con el industrial beat que marcó la identidad de su barrio, Bristol. De esa reminiscencia nació Circular.” (Peces Raros).

“Trabajar con Peces Raros fue especialmente emocionante para mí porque vengo de una generación un poco más grande. Ellos son los young guns y yo el old gun, así que quise aportarles la música que me marcó cuando era joven —bandas como The Cure o Depeche Mode, con esa vibra indie y punk. Pero al mismo tiempo ellos tomaron mis loops y riffs, los manipularon y los adaptaron a su propio groove. Ahí se dio una verdadera unión de ideas: partimos de bocetos que yo llevé, pero el sonido ya estaba en ellos. Siempre lo estuvo.” (Nick Warren).

