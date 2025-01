Gustavo Santaolalla criticó el cierre de los espacios de memoria y calificó al gobierno como una “dictadura blanda”

Tras la polémica entre Cecilia Roth y funcionarios del Gobierno, Gustavo Santaolalla se sumó a las críticas por el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. A través de un posteo en Instagram el productor musical señaló a los genocidas presos en Ezeiza y Marcos Paz como principales impulsores de estas medidas y expresó su preocupación por el destino de los archivos que se encuentran en la ex ESMA.

“Cerraron la Secretaría de DDHH, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo de la Memoria. Les llegaron los telegramas de despidos a todxs. Pero lo más grave es que tiene secuestrado todo el trabajo. El archivo Conadep. Todo. Es gravísimo lo que ocurre.”, comienza la publicación de Santaolalla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Archivo Nacional de la Memoria es la institución encargada de preservar la documentación sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Tiene en custodia fondos y colecciones vinculados con la última dictadura militar, que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, son sostén de las políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la comunidad.

Denuncian el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y despidos de los trabajadores

El 31 de diciembre, el titular de la cartera de Derechos Humanos, Alberto Baños, comunicó al personal del Centro Cultural Haroldo Conti el cierre del espacio para llevar adelante una “reestructuración”. Por su parte, desde ATE denunciaron el desguace y la militarización de los espacios de memoria. “Atacan las políticas de derechos humanos porque son negacionistas y quieren legitimar los crímenes atroces de la dictadura cívico militar”, señaló el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X.

En este sentido, Santaolalla responsabilizó a los genocidas presos en los pabellones de lesa humanidad por ser los impulsores de estas medidas. “Es absolutamente un estado de excepción de todas las normativas internacionales de protección de derechos humanos. Las órdenes, sobre todo este proceso, las reciben directo desde los pabellones de lesa [humanidad] de Ezeiza y Marcos Paz”, señaló en el posteo.

Además, no dudó en apuntar contra el gobierno de Javier Milei y consideró que se trata de una “dictadura blanda”. “Quería compartir con ustedes lo que ocurre porque no sale en los medios y es necesario y muy importante que lo sepan todos. Esto no es la dictadura; es, como explica el filósofo [Giorgio] Agamben, un “estado de excepción” en democracia. Una dictadura blanda. Pero son ellos. Los mismos que esperaron 40 años y ahora volvieron”, afirmó.

Cecilia Roth: "Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei"

Los comentarios de Santaolalla, llegan pocos días después de la polémica entre Cecilia Roth y funcionarios del Gobierno de Javier Milei. "Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei, quién imaginó que iba a iniciar su 'guerra cultural' contra el cine", había dicho la actriz en diálogo con Efeminista.

Desde el oficialismo respondieron con una serie de agresiones que fueron escalando con el correr de las horas. El secretario de cultura, Leonardo Cifelli fue uno de los primeros en responder: “No vende ni 500 entradas por semana en una obra porque la gente no la quiere ver y sale a gritar ‘censura’. (..) Les duele que la gente ya no se morfe más sus mentiras y no los elija”, manifestó en su cuenta de X.

Javier Milei también se metió en la polémica y agredió fuertemente a la actriz. “Los zurdos son tan patéticos que no saben ni lo que significan las palabras que usan para indignarse. En general, al no poder resistir un intercambio de ideas en un terreno parejo, caen de arranque en la falacia ad hominem, etiquetando a su rival con palabras inmundas, para luego seguir el ataque con la falacia del hombre de paja... Son de manual...”.

Estos comentarios fueron rechazados por la Asociación Argentina de Actores, que se solidarizó con Cecilia Roth. “Como lamentablemente ya es usual, los funcionarios no asumen la seriedad de sus cargos y usan la disparidad de poder entre gobernantes y gobernados para responder con agravios y agresión conceptual a acusaciones serias, en vez de argumentar y probar” indicaron en un comunicado.

MC/fl