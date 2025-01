Denuncian el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y despidos de los trabajadores

Trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti denunciaron que el Gobierno cerrará la entidad, a raíz de una "reestructuración interna". Desde el gremio denunciaron que los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están recibiendo telegramas de despidos por estas horas.

La decisión fue informada a través de una serie de mensajes, en los que se indicaba que cerrarían el establecimiento que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que se creó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). "El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025", comunicó la Secretaría a través de un canal de difusión de WhatsApp.

Derechos humanos: continuidad o ruptura con una política exterior de estado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos", argumentaron. Desde su creación hace 16 años, es la primera vez que se tomó una decisión de ese estilo.

Y agregaron: "A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado ´trabajador imprescindible´ para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del día 02 de enero de 2025".

A raíz del aviso, Lola Berthet, exdirectora del centro cultural, se solidarizó con los trabajadores del establecimiento. "Acaban de avisar que cierran el Conti por reestructuración y que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos y los que no entran en guardia pasiva y no pueden ingresar a partir del 2 de enero. Todo esto lo hacen a las 14 hs de un 31 de diciembre por WhatsApp. Este Gobierno es el mal en todo sentido. Todo mi apoyo a los y las trabajadores del @centroculturalconti lugar que tuve el placer de dirigir", publicó en su cuenta de Instagram.

En tanto, desde el gremio estatal confirmaron a Página/12 que también hay otros trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que están recibiendo telegramas de despidos. Por ese motivo, trabajadores de los Sitios de Memoria, junto a las Mesas y Comisiones de los ex CCDTyE Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Cevallos convocaron el jueves a las 10 de la mañana a "acompañar a lxs trabajadores en su ingreso a la ex ESMA".

Derechos humanos: ¿quiénes están en contra?

"Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan", afirmaron.

"El jueves 2/1 nos concentramos en la puerta de la sede de la Secretaría en la ex ESMA a las 10 h así ingresamos todxs juntxs y realizamos la asamblea unificada. Luego vamos al Ministerio en micro para juntarnos con el resto de los sectores", publicó, por su parte, la junta de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Secretaría de Derechos Humanos.

La semana pasada, organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto a Madres e H.I.J.O.S, realizaron un abrazo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, para denunciar el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene su sede desde hace nueve años en el predio donde funcionó el centro de detención clandestino de la Armada.

En esa línea, la oficina estatal inició la gestión de La Libertad Avanza (LLA) con poco más de 1.000 trabajadores, mientras que, hasta el mes pasado, menos de 800 seguían desempeñándose en el organismo. Según estimaciones de la ATE, unas 600 familias se verían afectadas por los despidos o reducciones de los salarios.

Respecto al Conti, el pasado octubre desde el sindicato denunciaron que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, habría censurado unas jornadas que estaban en pleno desarrollo. Se trataba del Seminario Internacional sobre Políticas de la Memoria, el cual, según informaron las Mesas de Trabajo, fue interrumpido sin previa consulta por el funcionario. La medida constituyó “un hito en la política de desmantelamiento de las políticas de memoria impidiendo la actividad de más de 50 mesas de trabajo convocadas hace 5 meses y que cuenta con la participación de más de 600 personas”, subrayaron.

LT