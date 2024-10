El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes que se procederá al despido de un joven que amenazó de muerte al presidente Javier Milei durante una transmisión en vivo para un canal de streaming libertario. El acusado contó que trabajó durante más de cuatro años en la Secretaría de Derechos Humanos de la cartera nacional. Cúneo Libarona afirmó que este incidente es un ejemplo más de cómo administraciones anteriores llenaron el Estado de "empleados militantes".

“Tras la difusión de este video, confirmamos que este individuo efectivamente forma parte de nuestra cartera. Será despedido de inmediato por amenazar al Presidente de la Nación. Esta situación es una prueba más de la infiltración de militantes en el Estado por parte de gobiernos previos. Poco a poco, desmantelamos esta red de militantes en los ministerios y corregimos el desastre que nos dejaron”, declaró el ministro.

En el video, el trabajador estatal detalló a la cronista del canal Carajo: “Trabajo en el Estado. Si digo algo me puede comprometer... si tengo un arma, pum pum pum”. Durante su intervención, también mencionó su empleo en el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos.

Semanas atrás, ya el juez federal Ariel Lijo había procesado a Fabián Barraza, el hombre que a través de un video que circuló por redes sociales dijo que iba a matar a Milei, por el delito de amenazas. “Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 Rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza”, declaró en las imágenes, que fueron publicadas por el periodista Tomás Díaz Cueto en su cuenta de “X” (anteriormente Twitter), durante un debate sobre la Ley Bases en el Congreso en junio.

El juez Lijo, quien fue propuesto por Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, ordenó la liberación inmediata de Barraza, ya que su procesamiento se dictó sin prisión preventiva. En el video, el acusado había afirmado: “Con una .44 Magnum, .22 Magnum, lo que sea. Pusimos fierro de esos para apachurrarlo. Tac. Pum”.

La detención de Barraza fue celebrada en redes sociales por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien comentó: “Amenazó al Presidente de la Nación: a la cárcel”. En su publicación, recordó el video en el que Barraza hacía las amenazas y anunció que lo capturó la Policía Federal Argentina (PFA).

Durante su indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, Barraza se mostró arrepentido y aclaró: “Yo vi las cámaras, me acerqué y dije eso por decir. Pido disculpas, no planeé nada, estaba borracho. Jamás haría una cosa así, no maté ni mataré nunca a nadie. Me arrepiento de haberlo dicho; solo pasé y di mi opinión. No pensé que se lo tomarían tan en serio. ¿Cómo voy a querer matar al presidente? Me fui un poco de boca porque estaba en pedo; no pensé que lo que decía era importante. No lo quiero matar, ni lo planeé, ni tampoco lo haré”.

