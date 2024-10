Carlos Melconian lanzó una advertencia al Gobierno por su optimismo: "Todavía no ganamos nada"

“Todavía no ganamos nada” advirtió el economista Carlos Melconian en relación con los datos que celebró el Gobierno sobre la baja de la inflación, así como el aumento en las cotizaciones de acciones y bonos y la baja del riesgo país.

Según Melconian, “3,5% es una inflación alta, en camino de… pero veo que la cúpula máxima del gobierno exultante. Me pongo de pie, pero todavía no ganamos nada", aseguró en declaracion a TN.

“Un tipo que gastaba 5% de su salario en colectivo, gas y luz, ahora gasta 15%, eso es muy fuerte”, apuntó el economista en relación con el aumento de los precios relativos.

Con respecto a una eventual corrección en el tipo de cambio, opinó que "devaluación no, pero se comió el colchón. Lo que no va más es este régimen cambiario y el control de cepo en todo”.

Según Melconian, el aumento de los bonos y la baja del riesgo país “viene mal porque entusiasma como que es el camino adecuado. Este tipo de cigarrillos marihuana no me gustan porque entusiasma a dejar las cosas y este régimen cambiario del blend no va más”.

“La mitad de la economía todavía está en negativo de dos dígitos, porque esto no es campo, minería o litio”, indicó.

Con respecto a la recuperación económica, sostuvo “que está claro que ‘V’ no había. Parece una ‘U’ si se toma el PBI. Las grandes zonas urbanas, como el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba y el Gran Buenos Aires, que no tienen gas, petróleo o campo, están todavía en la base de la ‘L’”.

"Algunos sectores han reactivado un poco por crédito o por la caída de ciertos precios", pero esto no es suficiente para sostener una recuperación robusta.

Plan económico

Para Melconian, el desafío actual es acompañar las medidas estructurales con políticas heterodoxas que alivien el impacto social de las reformas.

"No se puede lanzar un programa de estabilidad sin que todos los precios estén alineados", sostuvo. El economista dijo que el equipo económico debe ser capaz de confrontar al presidente cuando las medidas no sean adecuadas.

"El equipo tiene que animarse a decirle al presidente, 'esto no es lo correcto'", aseguró.

