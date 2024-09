El economista Carlos Melconian pidió al Gobierno “ir a un programa económico” integral y aseguró que el proyecto de actualización del régimen jubilatorio vetado por el presidente Javier Milei es sustentable en términos fiscales.

Con respecto al proyecto de Ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Milei, el economista afirmó que “no pone de ninguna manera en peligro la cuestión fiscal”.

“Se fueron de boca. El Impuesto PAIS cae en diciembre, no había ningún apuro en hacer lo rebaja del 1 de septiembre y eso podría haber financiado la compensación de enero y febrero”, añadió.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno otorga un nuevo bono para jubilados tras vetar la ley de movilidad jubilatoria

“Cuando los Diputados o los Senadores le piden (al Ejecutivo) ‘compensa enero y febrero’ se puede hacer, pero sin que quede como base a futuro”.

Barajar y dar de nuevo

“Estamos lejísimo de salir del cepo. Le ha llegado a la economía el (momento de) barajar y dar de nuevo, pero no porque estemos frente a un conflicto inminente, sino porque hay que salir de lo que yo llamé un plan financiero o un trading económico”, señaló Melconian en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ex titular del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri consideró que “hay que ir a un programa económico” porque “yo no puedo decir que para bajar la brecha vendo dólares” o que “si sale la Ley de Bases bajo el Impuesto País” o “si el Riesgo País no baja, hago una (operación de) REPO”.

“Esa es una estrategia de un trader para contestar y pulsear en cada momento frente a cada alternativa. Y acá lo que vos tenés que tener es un programa económico a resolver en etapas. No se hace en un día”, dijo Melconian en referencia a las medidas que viene del ministro de Economía, Luis Caputo.

Aunque consideró que hasta ahora “esa parte funcionó muy bien”, para bajar la inflación y el déficit fiscal, ahora “hay que encontrarle el barajar y dar de nuevo”.

"El Gobierno cree que tiene un problema comunicacional y tiene un problema de programa económico. Con lo comunicacional se pasan de rosca vendiendo verdura", sentenció el economista

LM