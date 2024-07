Carlos Melconian: "Me preocupan las peleas de Milei"

El economista Carlos Melconian aseguró que los nuevos anuncios económicos de Caputo fueron en vano: "No dijo nada", expresó. "Todos sabíamos que el plan financiero del primer semestre tenía fecha de vencimiento", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). El panorama económico y las perspectivas del Gobierno.

Carlos Melconian es economista, fundador de la consultora MS, fue presidente del Banco Nación entre el 2015 y el 2017, consultor privado del Banco Mundial y fue quien preparó durante dos años el plan de la Fundación Mediterránea.

Milei te dijo “fracasado y resentido”, ¿qué opinás al respecto de todas las peleas, internas y externas que lleva adelante nuestro presidente? ¿Es ruido para tapar el ruido del plan económico?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Son varias cosas, pero las peleas externas sí me preocupan, no tanto las personales, ya estoy fuera de las descalificaciones después de 40 años en esto. Además, los presidentes de mi país son presidentes y por eso mantengo respeto. En cuanto a lo otro, hay que dividir lo personal de lo institucional. Pero, sí, me preocupan las peleas de Milei.

Cuando nosotros preparábamos un programa económico, había un capítulo de comercio que decía que era calidad de vida porque hay que exportar e importar más. Y había un especial interés del equipo en saber cómo funcionaba el tema acuerdos, luego venía la parte macro que tenía que ver con los tipos de cambio, los aranceles, etc.

Caputo presentó la segunda fase del plan económico: "No fijamos fecha para la salida del cepo"

Entonces, tener institucionalmente a la cabeza a alguien que juega a favor de eso, viajando para encontrarse con los presidentes de otros países comerciales, es un dato muy relevante. España, Brasil, China, son montones de mercados donde se destaca lo comercial y lo institucional, un tema al cual yo personalmente le doy mucha bola, al final del día son las relaciones personales Me da la impresión de que cuando vos llegas a presidencia te tenés que ocupar de eso y tenés que estar arriba de todo eso.

Imaginate que surge un gran negocio para hacer con Brasil o China, pero las relaciones de quienes tienen que generar contacto político están lastimadas. Esas peleas sí preocupan en lo internacional. Lo mismo pienso para lo local.

¿Hay similitudes entre las medidas anunciadas el viernes, con la emisión cero, y la que hizo Guido Sandleris en septiembre del 2018 cuando afirmó que “su compromiso era que la base monetaria crezca 0% en términos nominales en un año” y vaticinaba que en los próximos meses la inflación iba a disminuir, cosa que no sucedió. ¿Coincidís en que hay varias semejanzas?

Si hay algo que se está cumpliendo es toda la instrumentación fiscal sin emisión monetaria llevada a cabo los primeros seis meses. A lo sumo se puede discutir la sostenibilidad en el tiempo, donde se rescata la voluntad política de hacerlo. De todas maneras, no es fácil encontrar un presidente que vaya a fondo y apoye estas cosas.

Luis Caputo y Santiago Bausili anunciaron las nuevas medidas económicas de la fase 2 del plan económico.

Metiéndome en lo del 2018, la comparación era distinta porque el programa ese lo había hecho el Fondo, nosotros lo llamábamos “Plan Picapiedra”. Tenía un abastecimiento de 50 mil millones de dólares para honrar los vencimientos. Era como decirle “gratis no es y no te lo voy a regalar, pero no te calentés que todo el sector externo hasta el 2019 está cubierto”. En ese sentido, no encuentro similitudes.

Finalmente, la inflación no disminuyó, el dólar, como mencioné anteriormente, podía costar 20 ó 50 y costó 50, y tuvimos una inflación que superó el 50%.

Es una cuestión estrictamente relacionada con la definición del Banco Central. En términos de no tener más asistencia al Tesoro, tenías endeudamiento, tenías libertad cambiaria, no son eventos comparables. Aquí, si hay algo rescatable, es precisamente el programa fiscal y su contraparte monetaria durante estos primeros seis meses. Por lo tanto, lo máximo que podemos discutir es la sostenibilidad en el tiempo de semejante ajuste fiscal.

Paquete fiscal recortado: el impacto en las metas de Caputo y el efecto colateral en el blanqueo

La declaración del presidente del Banco Central de que tenemos un período diferente en términos de materia externa y de reservas para el segundo semestre también sería adecuada si se hubiera hecho para la parte fiscal. El presidente también ha afirmado que ahora el escenario fiscal del segundo semestre podría ser mucho más complicado que en la primera parte del año, debido a cuestiones estacionales, como el aguinaldo.

La palabra "estacional" es más adecuada en términos fiscales que en los asuntos externos, ya que hay una estacionalidad manifiesta tanto en la infraestructura y provincias donde se aplicó la motosierra como en las políticas sociales, salariales y jubilatorias donde se aplicó la licuadora.

En materia fiscal, hay datos objetivos que distinguen claramente este período de cualquier otro. En primer lugar, es importante reconocer y estar convencido de que un enfoque fiscal adecuado es fundamental para un programa económico. De la misma manera que no hay un programa económico sí hay una convicción fiscal.

Cómo construir un país

Sin embargo, me podés decir que un país no puede construirse únicamente con el presidente actuando como tesorero. Y tendrías razón en eso. Es crucial tener un presidente que desde el primer día no prometa soluciones mágicas.

En cuanto al plan financiero del primer semestre, todos sabíamos que tenía fecha de vencimiento. Se utilizaron movimientos financieros ingeniosos como vender dólares en el mercado para reducir la brecha cambiaria y comprar dólares del Banco Central para evitar pagar importaciones.

Sabíamos que estas medidas fiscales podrían funcionar durante un tiempo, después si la inflación en lugar de 30% daba 25%, o en lugar de 9% daba 8%, son detalles anecdóticos, pero esa era la tendencia general. Nunca proyectamos hiperinflación, ni con la bosta que había quedado de herencia. Es un logro que al comenzar a liberar las restricciones, no te vayas a 50% el primer mes, aunque tampoco es motivo para entusiasmarse demasiado.

Para Melconian los funcionarios de Milei tienen que cuestionarlo más.

Cuando mencionábamos que lo peor ya había pasado o que aún no había pasado, simplemente estábamos reconociendo que el programa tenía sus fases, pero nunca lo llamamos "etapa 1" o "etapa 2". Esas categorizaciones fueron un invento del viernes pasado y como diría Rodolfo Santangelo: “Si esta es la etapa dos, que venga la tres”. Cada vez que opinamos, consideramos que era como empezar de nuevo desde cero. Para nosotros, el programa que está en marcha hoy es el único relevante, sin darle vueltas a lo que podría haber sido diferente bajo condiciones políticas distintas.

En resumen, todo esto está en danza ahora. Lo que sí puedo confirmarte es que la idea de que el programa tiene una fecha de vencimiento sigue vigente. La clave ahora es determinar cómo continuaremos después de este punto, lo cual es también irreversible en términos de decisiones futuras.

Todas estas preguntas necesitan respuestas. En pocas palabras, lo que me preocupa hoy es que en otro momento, el ministro podría haber comunicado algo importante con un simple tuit, como lo hizo el viernes en la conferencia de prensa. Te diría que se lo notó apurado a Caputo. Esa incertidumbre me lleva a preguntarme cómo estamos realmente hoy y responderme que estamos como el jueves a la noche.

Crisis de la asistencia social: compartir la riqueza, una práctica de clientelismo

Te escucho y reflexiono personalmente acerca de cuánto esfuerzo es el que la gente hace para considerar que lo que está pasando está dentro de los parámetros de lo aceptable y no criticar demasiado para no ser agorero si esto llego a salir mal. ¿Honestamente, vos creés que esto tiene final feliz?

Depende siempre de lo que decida el que maneja el micro a Bariloche. Es decir, voy a sacar las cuestiones que uno en el camino no contempla, que es un escenario internacional, precios de los commodities y todo lo que no está en tu radar. Después el resto depende de tu voluntad.

Si vos seguís con tu formato de personalidad y continuás emperrado en tener un plan financiero y no un programa económico, entonces te decidís a seguir andando por el camino de ripio. Pensá que todo el manipuleo que existe hoy está basado, justamente, sobre la idea de que la máxima autoridad se basa en el verdugueo. Entonces, ¿para qué vas a poner la cabeza ahí? Si no existe eso. Ahora, si vos me decís que son gente que vienen y quieren poner 200 palos en los próximos 15 años en la Argentina, esa es una decisión diferente.

Mi tesis es que él te anula atacándote y te obliga a ser moderado. Eso se lo hace mucho a los diputados.

No es mi caso, pero sé que se lo hace a los periodistas que lo entrevistan, se les ve en la cara y el tono de voz. Generalmente un presidente le da tranquilidad al periodista para que pregunte y se explaye.

Las medidas anunciadas por Caputo

Elizabeth Peger (EP): Volviendo al viernes, ¿fue efectivamente un error esa conferencia?

Más que un error, no sé para qué se hizo esa conferencia del viernes, no anunciaron nada Lo que estoy diciendo es una opinión casi digo generalizada..

EP: No anunciaron nada cuando el mercado esperaba algunas decisiones importantes. O había mucha expectativa con que podía haber algún tipo de decisión importante que no hubo. ¿Ahora qué tiempo da el mercado de alguna manera?

No lo sé. Tampoco hay que volverse loco con los tiempos. Hay convicción para algunas cosas, pero cuando la convicción se transforma en dogmatismo es complicado. La mejor vacuna para evitar eso es tener un entorno de gente que no dice todo que sí, que es un error habitual entre los políticos y funcionarios.

El Fondo pide liberar el cepo y que vuelva Ganancias

Ese es un tema que siempre hay que observar. Pasó en muchos gobiernos, ya sean de Boca o de River. Cuando uno tiene en su entorno personas que no le discuten o que uno no le ha otorgado la libertad de decirle “si estoy equivocado, decímelo”. Entonces, eso es clave para un líder. Precisamente a esa parte le tengo miedo.

Le tengo miedo porque los equipos se arman de esa manera. Entonces, vuelvo a insistir con el tema, no es patrimonio ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha. Es patrimonio de las personalidades. Por eso, ya que se le hace tanto homenaje a Menem, hay que rescatar de los Menem, más que poner un busto, esa autoestima y personalidad para tener en el entorno a los mejores. Por lo menos en el mejor momento de Menem, después en la parte final ya sabemos cómo funcionan los gobiernos.

Nosotros recibimos 30 juicios por parte de Menem durante esos 10 años, tuvimos dos bombas en la puerta de este edificio y la muerte de José Luis Cabezas. Pero no podemos quitarle mérito a Menem de que era una persona afable y conciliadora, como los políticos clásicos.

Por eso te digo, es clave el equipo. En la anterior administración se prostituía la palabra equipo, de hecho si repetís mucho esa palabra, tenés que ir a terapia porque justamente no tenés equipo.

Según Melconian, la personalidad y el autoestima e Menem le permitía rodearse de los mejores funcionarios.

EP: Me genera inquietud este subrayado tan fuerte respecto del equipo. ¿Lo decís por algún funcionario en particular?

No, yo pienso así en la vida.

EP: ¿Vos crees que todos los funcionarios le dicen todo que sí a Javier Milei?

No sé si a Javier Milei, pero lo que decía recién, no es patrimonio de Boca o de River, de izquierda, derecha o centro, es una cuestión vinculada a la personalidad.

EP: Pero como estás hablando justamente de la gestión de Milei..

Digo que no debiera caerse en ese error.El otro día di otro ejemplo: Messi, que es el mejor jugador del mundo. ¿De qué número juega? Puede ser diez, nueve, jugar arriba. Pero Messi puede haber uno, no hay 11 Messi.

El Banco Central hizo la mayor venta diaria de dólares en la era Milei

Entonces, cuando tenés que armar un equipo, el cuatro tienen que ser cuatro. Cuando vos te juntás en tu entorno, que es de tipo dogmático y que piensan como vos, eso es un problema. Es que vos necesitás, no un rompecabezas donde uno quiere ir a Rosario y el otro a Mar del Plata, sino tipos con personalidad, criterio y decisión propia.

Se necesitan nueve de área que sepan resolver solos, sin mirar al banco a ver dónde tiene que patear. El técnico ya hizo su trabajo, ya lo aconsejó. Cuando pita el árbitro, empieza cada uno a poner lo suyo. Y uno necesita jugadores que maten al técnico, siempre con educación y respeto.

Perspectiva sobre la política económica y el Banco Central

Hablábamos con Miguel Ángel Pesce que decía que 20.000 millones de pasivos remunerados, si generasen una tasa de interés del 50% serían 10.000 millones. Entonces, él calculaba que eran aproximadamente el 1% del Producto Bruto. Pasar la deuda del Banco Central a la deuda del Tesoro, implica que el Tesoro genere un superávit fiscal de un punto más del Producto Bruto. Vos mismo estabas marcando que el segundo semestre, estacionalmente, el déficit fiscal crece, independientemente del aguinaldo. Mi pregunta es, ¿vos ves plausible que el Tesoro pueda generar 1% más del Producto Bruto?

En primer lugar, es importante considerar que el análisis es lineal, porque ese análisis le podría pasar también al Banco Central. El análisis es otro, que incluye tanto al Central como al Tesoro si no hubiera ocurrido eso.

Lo que amortiguó todo fue que la devaluación, la inflación y la tasa de interés negativa, licuaron ese pasivo del Banco Central. La mayor mano que tuvo el Central a los efectos de reducir en términos reales su pasivo en pesos, es que se devaluó y que la inflación fue superior a la tasa de interés.

Ahora, esa cuenta que me decís es correcta, lo único que me preocupa más de esa cuenta es que entrás en un periodo donde no desvaluás y donde la tasa de interés simultáneamente deja de ser negativa, porque cuando el Banco Central dice “yo me saco todo esto de encima porque quiero tener libertad para manejar la tasa de interés”, y esa libertad incluye que como el Central es un policía antiinflacionario, ahora va a ser positiva.

Miguel Ángel Pesce: "Si no conseguimos una goma de auxilio, Argentina no va a salir de la crisis"

La primera pregunta que me hago es si lo que maneje ahora el Tesoro va a estar arbitrado o vinculado con eso. Entonces, es tanto problema generar superávit cómo que le hayan cambiado las condiciones. Porque ahora no tenés más devaluación ni tasa de interés negativa para que te ayude a licuar, no es solo generar superávit sino que se me fue el sol y se nubló. Este es un tema para analizar, lo que genera algún signo de interrogación para mirar el futuro.

No lo queremos decir, pero no cierra eso…

Como tampoco le hubiera cerrado al Banco Central si cambian esas condiciones. Es decir, si se termina la devaluación y se termina la tasa de interés negativa, ese problema le cabría también al Banco Central, esa es la cuestión de todo esto.

Pero de nuevo, en un programa económico integral, no nos hagamos los rulos solo con esto, porque además tenemos un tema de competitividad, tenemos un tema de vencimiento con el exterior, tenemos una parada en la próxima estación, en un acuerdo con el Fondo que, sí o sí, que no va a ser como en septiembre del 2018, va a ser muy diferente. Eso es tener un programa y un equipo involucrado con eso.

Una pregunta final: ¿A tus clientes les recomendás invertir en la Argentina actual?

Depende del tipo de pregunta que me hagan, del tipo de inversión, de si es nueva o es vieja.

Inversión y crecimiento: Argentina perdió puestos en ranking mundial de competitividad

No digo en el RIGI ni en estas cuestiones que tienen que ver con la minería. Me refiero a inversiones que tienen que ver con el consumo interno.

No, porque para EL RIGI hay que tener más de 200 palos. Hay algunas que no tienen más remedio que hacerla por el tipo de emprendimiento que tienen. Hay otras que, si son nuevas, hay un análisis costo-beneficio de todo eso. Argentina sigue teniendo un problema, que es una tasa de riesgo muy elevada, que nace del mantenimiento de reglas de juego y de institucionalidad.

Después tiene cuestiones vinculadas a lo tributario, a la política macroeconómica y una tasa de riesgo país para evaluar proyectos que le exige mucha plata a esa inversión . Si me estás preguntando si hay un cambio de mood por la llegada de un nuevo gobierno respecto a lo anterior, el giro es de 180 grados en la concepción de mediano plazo. Ahora, hay que ver si ese giro de 180 grados, es porque vos crees en los mercados y el que se fue no. ¿Se ha plasmado en un círculo virtuoso a hoy? La respuesta es no.

AO FM