Nuevo guiño del kirchnerismo a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema

Parte de la agenda que el gobierno pretende acelerar en esta segunda mitad del año tiene que ver con la judicial: es que Javier Milei quiere agrandar la Corte Suprema de Justicia por un lado, y aprobar los pliegos en el Senado de sus dos jueces propuestos para ello, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. No obstante, el tratamiento de los pliegos aún no tiene fecha definida.

Para ello, el gobierno necesitaría del Senado una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes, según indica la Constitución para nombrar a un magistrado en el máximo tribunal de justicia. Y con una aparente resistencia de muchos de los legisladores, se torna clave y necesario un acuerdo con Unión por la Patria y Cristina Kirchner, de gran injerencia en la Cámara Alta.

Fue en ese marco en el que este martes 2, el senador peronista muy cercano a la expresidenta, Oscar Parrilli, dio un guiño hacia el juez federal de Comodoro Py, Ariel Lijo. "Que Clarín y La Nación estén criticando a Lijo es como que le otorguen una medalla", dijo Parrilli en declaraciones a Futurock.

El senador de Neuquén argumentó que "no es poca cosa elegir a un juez de la Corte, todavía no debatimos en el bloque el tema de Lijo”. Y concluyó en que "lo de Lijo no es solamente Lijo, es un problema de toda la justicia".

El Gobierno necesitaría 48 votos para asegurarse la designación de un juez de la Corte y el bloque de UxP tiene unos 33 senadores.

Este domingo, en una entrevista con TN, el presidente Javier Milei aseguró que "brega" por una Justicia independiente y se advirtió sobre "pegarle un cañonazo en la cabeza" a los corruptos. Allí, también defendió así la postulación de Lijo, que sigue acumulando denuncias en su contra por su patrimonio y el manejo de las causas sensibles para el poder.

"Estoy convencido de enviar el pliego. Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado. Todos tienen algo para decir. La experiencia que tiene Lijo en el tema de la Justicia… Hay gente a favor y gente en contra. Es una sociedad dividida. Todo es materia de debate", expresó el mandatario.

Lijo tiene acusaciones de parte de importantes organizaciones empresarias, jurídicas y profesionales, como el Foro de Convergencia Empresaria, Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la red de entidades Rejia, Inecip, el Colegio de Abogados de la Ciudad y la ONG Poder Ciudadano, además de figuras como Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, y partidos como la Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió, que denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura.

Además de las manifestaciones públicas de rechazo, se presentaron 328 impugnaciones cuando su postulación estuvo sometido a la opinión ciudadana en el Ministerio de Justicia, que las desestimó sin mayor trámite.

