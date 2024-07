Miguel Ángel Pesce: "Si no conseguimos una goma de auxilio, Argentina no va a salir de la crisis"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Miguel Ángel Pesce explicó por qué “es muy riesgoso” transferir los pasivos del BCRA al Tesoro. “Esto antes lo pagaba el Banco Central con emisión monetaria, pero ahora lo pagará el Tesoro con recursos tributarios; o sea, va a necesitar un mayor superávit primario para poder afrontar esas obligaciones en un país donde no hay plata para los jubilados, ni para la obra pública, ni para muchas cosas”, explico en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). La respuesta del mercado a las medidas de Milei y las perspectivas económicas del país.

Miguel Pesce es economista. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el mandato de Alberto Fernández. Anteriormente había sido vicepresidente de la entidad entre 2004 y 2015. Fue síndico general de la Nación en 2004, y secretario de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2000 hasta el 2003, lo que significa que cruzó el fin de la alianza Duhalde - Kirchner.

Nadie tiene más experiencia en el BCRA que Miguel Pesce. Este viernes, el equipo económico del Gobierno anunció nuevas medidas monetarias que pondrán en marcha el Ministerio de Economía y el BCRA.

Leía una nota suya titulada Ser y no ser de los puts que detalla: “Todos los mercados de capitales requieren de la presencia de instrumentos líquidos y profundos que puedan resolver la demanda de instrumentos de corto plazo. Ese rol lo cumplen en los países con mercado de capitales desarrollados los instrumentos de deuda pública, siempre con la asistencia de los bancos centrales que evitan volatilidades, en especial en los momentos de shock de demanda de liquidez. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) establece una tasa de referencia lo que está diciendo también es que quien quiera vender sus títulos de deuda porque necesite liquidez va a encontrar respaldo en el banco central. En Estados Unidos, la salida de la crisis del año 2008 fue gracias al Quantitative Easing, implementado por la Fed, que no solo salió a comprar activos del Tesoro sino también privados, otorgándole al mercado toda la liquidez que requería. Europa acertó cuando por segunda vez aparecen nubarrones de crisis financiera y en un afortunado cambio de estrategia el Gobernador Draghi del Banco Central Europeo pronunció aquella frase que iban a hacer lo que fuera necesario (whatever it takes) para superarla”. Me gustaría que pudiera explicar, para legos, cuál es la diferencia central, cuál la buena o cuál la mala, de pasar deuda del BCRA a la deuda del Tesoro.

Tiene consecuencias complejas. Pensemos que en PASES, que es el instrumento de esterilización monetaria que está utilizando el Banco Central en este momento para quitar del mercado la liquidez excedente, hay 20 millones de pesos. A una tasa del 50% anual quiere decir que este instrumento va a devengar 10 billones, o sea 10 mil millones de pesos, por año.

Esto antes lo pagaba el Banco Central con emisión monetaria, pero ahora lo pagará el Tesoro con recursos tributarios; o sea, va a necesitar un mayor superávit primario para poder afrontar esas obligaciones en un país donde no hay plata para los jubilados, ni para la obra pública, ni para muchas cosas.

Tengamos presente que cuando el Banco Central paga la tasa de intereses, no hay emisión real de dinero, porque está por debajo de la inflación. Aún con esa expansión, hay una contracción real de dinero. Ahora, al pagar esto el Tesoro, provoca un efecto fiscal muy duro que significa más de 1 punto del PBI en gastos, algo que podría ser aplicado a otras obligaciones del Tesoro. Son 10 mil millones de dólares de intereses.

Ayer entrevistamos a Loser y decíamos que, en el fondo, con respecto al problema con déficit cuasifiscal que generan las leliqs, por ejemplo, o cualquier otro pasivo remunerado, la clave es bajar la inflación. Si se baja la inflación, en lugar de pagar 10 mil millones de dólares pagarías mil o 500 mil o 150 mil. La cuestión de fondo no es quién lo paga sino que la tasa de interés baje porque la inflación baje, ¿no?

En verdad, la clave de fondo es que esa liquidez que tiene el mercado financiero argentino sea utilizada para la inversión. Todo el mundo habla de los problemas de ahorro de la Argentina, pero hay 20 billones de pesos esterilizados que deberían aplicarse a la inversión y que haya demanda para esa inversión.

Ahora, ¿cuándo invierte el sector productivo? cuando hay perspectiva de crecimiento, y eso no se está viendo. Por el contrario, estamos en un cuadro recesivo del cual todos los meses recibimos datos que se confirman y no hay una perspectiva de salida. El índice de producción industrial del Indec hace una encuesta entre las empresas donde pregunta cuáles son las expectativas para el siguiente trimestre. Las respuestas hablan de empleo, producción e importaciones y expresan que el cuadro recesivo continúa.

Si las empresas no aumentan la producción no habrá crecimiento, ¿de dónde va a aumentar la producción si no hay demanda? Yo creo que el problema fundamental está en ese punto. Yo vuelvo a insistir, podemos discutir toda la vida sobre por qué no hay un mercado de capitales en la Argentina, pero si no conseguimos una goma de auxilio con instrumentos, como pueden ser los puts, para que ese mercado de capitales se desarrolle, Argentina no saldrá del cuadro de crisis en el que se encuentra.

BCRA

Nosotros planteamos una similitud con la conferencia de prensa de Guido Sandleris en el 2008 anunciando que íbamos a emisión cero. ¿Hay algún punto de contacto con aquellas políticas del año 2018 en las que estaban, también Caputo y Sturzenegger con esta que se anunció ahora de emisión cero? ¿Tiene algún punto de paralelismo?

Yo creo que el mercado estaba esperando que se explicara qué va a pasar cuando se venza el Impuesto PAIS, que se vence a fin de año. Hay toda una discusión sobre el tipo de cambio real, si está atrasado o no, se están esperando señales que no aparecen. Lo que hubo es un anuncio donde se descarga sobre el presupuesto el pago de los intereses por el programa de esterilización del BCRA. Me parece que ahí hubo una situación de frustración.

No se le está contestando al mercado cómo se va a sustituir el Impuesto PAIS, que es el que más ha rendido, al menos este año, tributariamente. Otro tema, se está volcando el 20% de las exportaciones al mercado de títulos para comprar dólares al contado con liquidación. Eso son 16 mil millones de dólares al año pensando en exportaciones de 80 mil millones. Es una cifra extraordinaria, muy alta.

La pregunta es: ¿Cómo va a manejar el Gobierno esta situación? Porque mientras vuelca esos 16 mil millones de dólares al contado con liquidación, desde el mes pasado no puede acumular reservas, con una caída interanual muy importante de importaciones debido a la recesión. Me parece que estas son las respuestas que está esperando el mercado, que el Gobierno explique cómo va a afrontar esta situación. Todavía no hay respuesta sobre estos temas.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es su mirada sobre los dichos de algunos economistas, Cavallo por ejemplo, sobre que hay que ir a una devaluación? ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Hay que ir a la devaluación o se puede evitar?

Creo que el Gobierno quedó entrampado en la fuerte devaluación que hizo al comienzo de su gestión. Devaluó 118% y esto fue respondido por el mercado con una aceleración inflacionaria muy grande, y luego el Gobierno estableció un ajuste mensual muy bajo que llevó a que el cálculo que hace el BCRA del tipo de cambio real multilateral esté por debajo de cuando se aplicó la devaluación fines del año pasado. Señales de atraso cambiario hay seguro.

Alguna respuesta tiene que dar el Gobierno a esta situación. Mejorando el tipo de cambio a través de la devaluación tributaria, reduciendo impuestos, o algún otro mecanismo. Cuesta pensar que esta situación sea normal y que el Gobierno no tenga que dar ninguna respuesta del contexto en el que estamos.

Luis Caputo junto a Javier Milei

Elizabeth Pleger: ¿No considera que es riesgosa la decisión del Ministerio de Economía y del BCRA de pasar los pasivos remunerados a la caja Tesoro? Ayer vimos los datos de recaudación que son realmente muy malos, ¿no es riesgoso transferir la responsabilidad de esta deuda al Tesoro en este momento? ¿De dónde saca plata el Tesoro ahora para poder hacerse cargo de estos pasivos?

Justamente a eso iba yo. Tiene un cuadro fiscal frágil porque tiene un impuesto, el Impuesto PAIS, que es el que más ha rendido pero termina este año. Le están agregando 10 billones de pesos de gasto al Tesoro. Yo creo que el mercado, con motivos, se pregunta de dónde van a sacar los recursos para poder atender estas obligaciones, y esas respuestas todavía no están.

En mi propia experiencia, cuando el mercado ve que el BCRA compra dólares, la situación se calma. Pero cuando pasa lo que pasó el mes pasado, terminar con un saldo negativo, la inquietud del mercado va a ser mayor porque no pueden entrar en pérdida de reservas.

El campo hace negocios y tiene poder para pedir un tipo de cambio más alto que el que hay en la actualidad, al que ellos mismo consideran bajo. Están consiguiendo financiamientos a tasas muy bajas y la lógica es que retengan. Van a detener el grano todo lo que puedan, van a financiarse en pesos para sus gastos a la espera de una respuesta a su reclamo de un mejor tipo de cambio para su producción.

Y todo eso yo no creo que sea una discusión política, sino más bien material donde hay que dar una respuesta. Nosotros lo vivimos en el 2022 y en el 2023 y ahí surgió el famoso dólar soja. No hubo liquidación, la cosa fue peor que ahora, porque no hubo liquidación del campo hasta que no hubo ajuste.

Yo creo que ese es el contexto en el cual está ahora el Gobierno donde le están reclamando un mejor tipo de cambio quienes tienen el poder, quienes tiene los productos de exportación, y sobre eso aún no hay respuesta.

EP: Esta decisión del pase de los pasivos a la cuenta Tesoro, ¿Se anuncian así? Más en el contexto de que el mercado está esperando otras respuestas. ¿No fue contraproducente la espectacularidad de un anuncio económico un viernes a la tarde?

Yo creo que ahí ocurrió que la política metió la cola en los instrumentos de política macroeconómica porque lo que pasó fue que hubo un ataque muy importante al gerente del hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés, por parte del Gobierno, involucrando este instrumento de los puts, que es un instrumento técnico. El Gobierno terminó un mes con pérdida de reservas, tuvieron movimientos en el cambio, tuvieron movimientos en el riesgo país, alguna respuesta había que dar y fue por este lado.

Me parece que intentaron complementar una respuesta política a cuestiones que no hacen al fondo de la cuestión que es decir cómo se va a afrontar la situación fiscal y cambiaría hacia el futuro. Por eso la reacción de los mercados del viernes y de ayer donde los ADRs, especialmente de los bancos, cayeron marcadamente.

