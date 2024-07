Claudio Loser: "Decir que Rodrigo Valdés es un comunista me parece un insulto"

El presidente de Centennial Group para América Latina, Claudio Loser, señaló que las nuevas medidas del Gobierno "tienen sentido, aunque generan más ruido que otra cosa", y reconoció que "Milei tiene razón" con respecto a la evaluación de que no se puede bajar el riesgo país por culpa de la política: "El Banco Central cometió un error al mantener tasas de interés reales negativas, lo que llevó a una expansión de la brecha entre el tipo de cambio blue y el oficial", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Claudio Loser es economista, presidente de Centennial Group para América Latina, y un gran conocedor del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, organismo en el que empezó a trabajar en 1972 y en el que dirigió el hemisferio occidental entre 1994 y 2002. Fue uno de los funcionarios que estuvo a cargo de las negociaciones de la deuda externa con los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.

¿Qué visión tiene respecto a estas versiones off de record que indican que el Gobierno argentino pidió a la cúpula del FMI que se desplace a Rodrigo Valdés por las diferencias ideológicas y económicas, ya que lo tildan de “comunista”?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes que nada, voy a poner todo en contexto. Creo que el plan económico argentino es bastante razonable y está funcionando bien. Las medidas anunciadas el viernes tienen sentido, aunque generan más ruido que otra cosa. Dicho esto, quiero destacar que decir que Rodrigo Valdés es un comunista que quiere destruir a Argentina me parece un insulto y una barbaridad.

El FMI celebró la sanción de la Ley Bases y promueve “reducir aún más la inflación”

Milei está cometiendo un gran error al afirmar eso, y no creo que el FMI dé lugar a una postura así. El director del departamento del FMI ha trabajado en el Banco Central de Chile y como ministro, siempre tratando de solucionar problemas. Es un hombre serio y respetado, con un enfoque técnico muy sólido. Desviarse hacia disputas ideológicas en este contexto es un error y no le ayudará en absoluto al Presidente argentino.

¿Cuál es su opinión respecto a las medidas de cambiar las deudas del Banco Central para que pasen a ser deudas del Tesoro?

En principio está muy bien. Hay un elemento importante y es que el Tesoro se hace cargo del déficit de la parte que era la emisión. De acuerdo a lo que estoy leyendo, no son números terriblemente grandes, lo hace mucho más transparente, pero también podría haberlo hecho de otra manera. Claro, hay un elemento contable. Uno de los economistas que más quiero y respeto, que es Ricardo Arriazu, también le dio el apoyo a la medida. O sea, creo que está bien, pero no es terriblemente importante.

Javier Milei se quiere condecorar junto a Satanás y le ruega al FMI

Había mucha discusión al respecto del déficit cuantificado que tenía el Banco Central por las leliqs. Finalmente, era contablemente correcto, porque se lo comía la propia inflación y, al mismo tiempo, esos intereses de las leliqs varían si la inflación es 200% por año, pero si la inflación bajara a 10% por año no sería un problema. Es decir, finalmente la cuestión de fondo es que baje la inflación para que bajen esos intereses, independientemente del Tesoro del Banco Central. ¿Es correcta esta lectura?

Sí, es correcto, usted lo explico mejor de lo que lo podría haber hecho yo.

El riesgo país

Alejandro Gomel (AG): Milei hace mucho hincapié en que “por la política” no se pudo bajar el riesgo país por debajo de la línea de 1000. ¿Por qué no baja el riesgo país en la Argentina?

Milei tiene razón en este punto, no es solo el presidente, sino todas las instituciones las que influyen en la situación. Hasta la aprobación de la Ley Bases había muchas dudas al respecto pero esto ayuda a clarificar las cosas.

En términos de riesgo país, el Banco Central cometió un error al mantener tasas de interés reales negativas, lo que llevó a una expansión de la brecha entre el tipo de cambio blue y el oficial. Con un aumento de las tasas de interés reales, esto se corregirá. En parte, el mundo todavía ve a Argentina como un caso no totalmente arreglado, sumado a los problemas internos y errores de corto plazo.

El Gobierno pretende apartar de las negociaciones a Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

AG: ¿Entonces, en un momento, al Central se le fue la mano con la baja de tasas?

Yo pienso que sí. O sea, hicieron algo para reducir la emisión cuasi fiscal, pero creo que a la larga tuvo un efecto contraproducente porque los argentinos, mal o bien, pensamos en verdes. Desde que yo era un niño, en los años cincuenta, ya se hablaba de los verdes, pero ahora los tenemos totalmente metidos en la cabeza, así que no se puede jugar con eso tan fácilmente.

Las nuevas negociaciones con el FMI

Elizabeth Peger (EP): Uno de los claros problemas que tiene la política económica argentina tiene que ver con el aumento de la acumulación de reservas. Es un primer paso para avanzar en el segundo objetivo, que es del cual todos esperan alguna definición, que tiene que ver con el levantamiento del cepo. En ese marco, hay mucha expectativa en el Gobierno respecto de la posibilidad de negociar algún tipo de nuevo acuerdo con el FMI. ¿Qué posibilidades hay de que esto pueda ocurrir en el corto plazo? Y por otro lado, ¿estos cuestionamientos que hace el Gobierno a uno de los principales responsables del Fondo no son contraproducentes en el marco de esa negociación y ese objetivo?

Voy a poner esto en contexto con mi experiencia personal. Aunque no me insultaron directamente en público en su momento, el FMI tiene una piel gruesa en ese sentido. Quizás Rodrigo Valdés decida retirarse un poco de la negociación, pero no creo que eso afecte significativamente.

Respecto a tener un programa con el FMI, no será algo inmediato. El programa actual ha terminado y una negociación con financiamiento nuevo llevará tiempo. Podría ser para agosto o septiembre, creo que el Fondo querrá ver los números de junio y cómo evolucionan las cosas antes de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la idea de que Argentina obtenga 15 mil millones de dólares es ilusoria, considerando que es el principal deudor del Fondo por lejos.

AO FM