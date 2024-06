"Lo que acaban de votar ayer (en Diputados) es una baja de salarios al jubilado", aseguró el distinguido economista Ricardo Arriazu, invitado a exponer en el Latam Economic Forum 2024, al referirse al nuevo proyecto de ley de movilidad previsional que logró media sanción en la cámara baja por el acuerdo de la oposición.

El economista fue muy duro con los diputados que le dieron media sanción a una nueva ley de movilidad jubilatoria y afirmó que es una “vergüenza” porque “los hará más pobres” (a los jubilados).

“Lo de anoche fue una vergüenza. Van a hacer más pobres a los jubilados”, sentenció y en líneas generales sobre la economía afirmó:

“La parte económica va en la dirección correcta y la parte política va en la incorrecta”.

La demografía y cómo afecta al sistema jubilatorio

"A mí me empezó a preocupar el tema demográfico en la década del '80", recordó el reconocido economista de 82 años. Y sumó a ese concepto: "Todo el mundo hablaba de explosión demográfica y yo veía como estaba cayendo la tasa de natalidad y aumentando la tasa de supervivencia (expectativa de vida). Haciendo los cálculos, uno concluía que este es el mayor problema que enfrenta la humanidad".

En la mirada de Arriazu todo sistema de seguridad social, ya sea la familia, el sistema de capitalización o de reparto implica que un trabajador en actividad mantiene a una persona en inactividad, ya sea por edad, por enfermedad, por niñez o por lo que sea.

"Cuando comienza a bajar la tasa de natalidad, hay una primera etapa beneficiosa. No hay que mantenerlo es lo que se llama el bono demográfico", indicó y sumó que "en Estados Unidos, que se calcula todo, mantener a un hijo a los 18 años cuesta 280 mil dólares. Entonces la gente, al no tener un hijo, dice,'tengo toda esta planta'; pero no se da cuenta que después no va a tener quien lo mantenga a él", sentenció.

Agregó que el sostén antes era la familia y después fue el Estado, pero ese estado quebró. "Y después siguió la idea de 'me mantengo solo', que es falsa porque yo puedo ahorrar, pero tengo que prestarle a alguien. Y si ese alguien es otro viejo, no me lo va a devolver. Si no, pregúntele a los japoneses e italianos que compraron los bonos argentinos en la década del 90", sentenció

Para el economista, la discusión sobre el sistema previsional requiere "sentido común". "El que más lo tiene es Alemania. Todos los años tiene que hacer una proyección y el sistema tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, o se aumentan los aportes o se bajan los beneficios o se sube la edad jubilatoria. Y la edad jubilatoria es 67 años"

Entre otras cosas recordó que Francia, hizo "un gran lío" por subir a 62 la edad jubilatoria, cuando tiene una supervivencia para los que llegaron a 65 de 23 años. "Aún con el mejor de los esfuerzos, puede llegar a financiar el 50% de los beneficiarios, y un país como Italia, si sigue como está, si no cambia, desaparece como país", vaticinó.

"No hay manera de financiar este sistema"

Con el aumento actual de las jubilaciones Arriazu destacó "No hay manera de financiar este sistema".

"En este momento, debido a este aumento, se necesitan cuatro aportantes por cada jubilado. En Argentina tenemos 1.4, porque hemos dado un montón de jubilaciones (sin aportes), porque mantenemos la jubilación en 65 y en 60 para las mujeres, y porque 50% de la gente trabaja en negro", explicó. En su análisis rescató que no hay manera de financiar este sistema: "Igual que no lo puede financiar Estados Unidos, igual que no lo puede financiar Francia, el que mejor hizo os números es Japón y el que mejor reacciona es Alemania, porque integra salud, educación", dijo.

Para Arriazu, la demografía lo cambia todo. "El viejo come menos, usa menos energía, se moviliza menos. Cuando uno comienza a poner los números en la máquina, realmente es notable" argumentó. Y puso en entredicho la idea que persigue el país de seguir adelante con un Tratado de Libre Comercio con Europa cuando en realidad se trata de un continente que va envejeciendo, cuando en realidad se debería mirar la India, a la que catalogó como "la nueva locomotora del mundo".

"¿Por qué no vemos África, Sudeste y Asia? Nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Y la demografía juega un papel fundamental en entender todos estos factores. El mundo claramente va a crecer menos, va a demandar menos energía, porque hay menos crecimiento, pero todavía hay muchos problemas estructurales por resolver", aseguró.

