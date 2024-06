"Estamos más motivados que nunca", dijo esta mañana frente a un foro de empresarios el ministro de Economía Luis Caputo al referirse a las "fuertes críticas" que en las últimas horas enfrenta el gobierno nacional.

El titular de Economía participó como primer orador del Latam Economic Forum 2024 que se está desarrollando este miércoles 5 de junio en Parque Norte y en el que se espera la presencia del presidente Javier Milei. Hay fuerte expectativa por el discurso que pueda dar el primer mandatario, justo en medio de los cruces con la oposición que logró la media sanción en Diputados de una nueva Ley de Movilidad Previsional y a la que el propio gobierno amenaza con vetar, de ser necesario.

Respecto del foro, vale indicar que se desarrolla bajo la consigna "Dónde estamos, hacia dónde vamos", para ser un espacio de reflexión y análisis sobre temas económicos y políticos actuales y además, los participantes exponen ad honorem.

En su presentación, Luis Caputo fundamentó su afirmación inicial en tres cuestiones que consideró fundamentales: "Primero, el apoyo de la gente", dijo haciendo referencia al apoyo que reciben de la población. En segundo lugar, señaló al presidente y su personalidad. "La convicción y la seguridad que me da como ministro tener a alguien arriba que no duda del rumbo, sino que lo refuerza, y saber qué difícil es. El mérito que hay de estar en el lugar del presidente, y tener la convicción que tiene no es común", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Finalmente, destacó que ya ven resultados importantes en el rumbo económico que lleva el gobierno y que les infunde valor.

"El tercer punto que nos tiene muy motivado son los resultados. Hoy estamos en franca recuperación", señaló.

En un discurso teñido de seducción hacia los empresarios, el titular de Hacienda buscó explicar que el gobierno no se va a correr del plan trazado, pero que necesitan especialmente al sector privado para lograrlo.

"Nosotros no los vamos a defraudar", les aseguró el titular de Economía a los empresarios, una frase que tiene larga data en la historia Argentina. Caputo argumentó: "Estamos con un objetivo distinto al que se ha fijado en los últimos años. Lo que cada uno de ustedes como empresarios y ciudadanos puede aportar es enorme. Sepan que pueden contar con nosotros para esto. Sepan que contamos con ustedes para lograrlo", finalizó.

En desarrollo...