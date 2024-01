De demanda agregada a inflación agregada

El argumento de que Juntos por el Cambio debería acompañar la esencia del DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei se fundamenta en que Federico Sturzenegger preparó durante más de un año su batería de leyes a crear, modificar o derogar, para Patricia Bullrich y no podrían contradecir lo que prometió en campaña la propia candidata de Juntos por el Cambio.

Pero cuando se habla con Carlos Melconian, quien era el candidato oficial a ministro de Economía de Patricia Bullrich, él critica el plan económico del gobierno de Milei tanto en su diagnóstico como en su implementación. Para Melconian es un error asignarles importancia primordial a las Leliqs ya que no es cierto que generen 10% de déficit cuasi fiscal porque el alto interés que pagan se licua con la alta erosión inflacionaria que sufren.

Para Melconian y su socio Rodolfo Santangelo, quien iba a presidir el Banco Central de haber ganado Patricia Bullrich, tampoco es cierto que la Argentina estuviera camino a la hiperinflación sino que, por el contrario, es el propio Milei quien la impulsa porque hasta su triunfo en las PASO el índice mensual de inflación era 6% en junio, y 6,3% en julio, saltando tras su triunfo a 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre para volver a bajar en octubre, cuando Milei pierde en primera vuelta a 8,3% en octubre, para volver tras su triunfo en el balotaje a 12,8% en noviembre y 25,5% en diciembre.

Empíricamente es lógico asignar cada salto de inflación a la devaluación que se produce frente a cada triunfo electoral de quien propone el camino hacia una dolarización, el 20% de Massa tras las PASO cuando decía que el FMI pedía un 100% y finalmente el 118% del propio Milei ya en funciones.

Siguiendo esa lógica, de no haber sido Milei el ganador de las PASO y el balotaje, la inflación hubiera seguido su curso alrededor de 7% mensual, promedio de los meses de enero a julio, muy alto y más del doble del 3% que había prometido Massa, pero sin espiralizarse. Y en diciembre, ganase Bullrich (Melconian) o Massa (Rubinstein), hubiera habido igual una devaluación pero del 20% y no del 118%.

Como cada mes de inflación no se suma sino que se multiplica sobre el anterior, el resultado es exponencial: en lugar de haber terminado con 211%, se hubiera concluido 2023 en 135% (ver en detalle el gráfico que acompaña esta columna), muy alto pero sin licuar sueldos, jubilaciones, deudas, depósitos y todo ahorro o activo monetario en pesos.

El propio Melconian dijo que Milei llegó con una licuadora en lugar de una motosierra. También sostenía Melconian en septiembre, cuando Bullrich oficializó que sería su ministro de Economía, que un dólar de 500 más la inflación hasta fin de año sería lógico, lo que hubiera dado alrededor de 650 y no 800 que, más 17% de impuesto país, cuesta para los importadores 940 con un dólar MEP y CCL de más de 1.100.

Cuando en campaña, tras el salto devaluatorio posterior a las PASO, le preguntaron a Milei por las consecuencias del incremento de la inflación en agosto, respondió que mejor porque así se hacía más fácil la dolarización en un futuro.

En filosofía siempre de discute qué es causa y qué consecuencia porque la retroalimentación entre ambas, una vez que comienzan a rodar hace difícil distinguir una de otra: es un salto devaluatorio consecuencia de un aumento de la inflación pero al mismo tiempo un aumento de la inflación deja atrasado el tipo de cambio –pass through– y es necesario un salto devaluatorio. Lo que le está sucediendo ahora a Milei es que después de poner un dólar muy alto, el crecimiento de la inflación hace que se presuma que “se quedó corto” y tendría que hacer un nuevo salto devaluatorio en marzo siendo víctima de su propia medicina haciendo lo largo, corto justamente por haber sido largo.

Melconian y Santangelo, con más calle, años y experiencia, programaban un plan económico que llevaba la palabra “inclusivo”, significante inequívoco de que tendría en cuenta producir el menor dolor social posible, sin por eso olvidar la ortodoxia y la necesidad de realizar un reordenamiento macroeconómico, en palabras de Melconian, “teniendo en cuenta siempre que uno más uno sea dos”.

Por eso resulta falaz que las medidas económicas que está aplicando el Gobierno sean el plan económico que votaron los partidarios de Juntos por el Cambio, lo que sí se está aplicando es el plan de seguridad votado en Juntos por el Cambio porque Patricia Bullrich y su delegado, Luis Petri, conducen el área de Seguridad y Defensa. Melconian y Santangelo no son Caputo y Sturzenegger. Melconian se fue aplaudido por los empleados del Banco Nación cuando le tocó conducirlo, empatía que no generan Caputo ni Sturzenegger. Tampoco Melconian cree como creyó Sturzenegger “que los aumentos de las tarifas no subirán la inflación porque caerá la demanda de otros bienes y servicios” porque al haber enfrentado la crisis de 1989/90 en la zapatería de su padre sabe que lo que se ajustará será la caída de la demanda y no de precios.

Cuando Milei hace sus cuentas estrafalarias de inflación, son el resultado de proyectar anualmente una semana de inflación con un salto que él mismo produjo primero, y esa exponencialidad la utiliza como argumento (inconsistente) para su discurso de asunción de espaldas al Congreso: “El sobrante de dinero es el doble de la previa del Rodrigazo, que multiplicó por seis la inflación (...) un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces y, dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3600% (...) Pero, a su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, que sería peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín (estaríamos en un 300% en relación con la base monetaria) en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar la inflación a niveles del 15.000% anual (...) por más que este número parece un disparate, implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy se viaja a una inflación de entre el 20% y 40%”.

Al estimarse que la inflación de diciembre podría alcanzar el 30%, Milei dijo “es un numerazo”, adjetivo polisémico pero más interpretable como positivo. Así como para el anarquismo de izquierda “cuanto peor mejor”, para el anarcocapitalismo, también: la famosa Doctrina del shock de Naomi Klein. Ojalá no se estén creando, consciente o inconscientemente, condiciones para una dolarización de facto a la venezolana: entre agosto y diciembre la base monetaria ya se contrajo un 30%. Se podría decir que tras pasar años de kirchnerismo donde se exageró con la demanda agregada, ahora se aplica un modelo de inflación agregada (para licuar la deuda del Banco Central y del Tesoro ¿y facilitar una eventual dolarización?).

Cuatro de los cinco candidatos que compitieron en primera vuelta coincidían en la necesidad de cambios profundos en el funcionamiento del Estado, modificar precios relativos y el sistema cambiario, reducir el déficit fiscal e instrumentar un plan antiinflacionario. La pregunta es si la forma de hacerlo de Milei generará mayor competencia (liberal) o mayor concentración (conservador), además de producir más dolor inicial a gran parte de la sociedad con una recesión con inflación comparable a 1990 y 2002, cuando se disparó la pobreza.