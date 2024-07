José Ignacio de Mendiguren: "El modelo primarizado no es sustentable"

El ex empresario textil, José Ignacio de Mendiguren, destacó la importancia de la industria y los beneficios que podría traer para la economía una mirada orientada a la sustentabilidad y la generación de riquezas. A su vez, señaló que “Argentina es un activo público global”. “El mundo necesita nuestros recursos, el tema es qué vamos a hacer nosotros ante esto, si vamos a actuar como propietarios o como inquilinos”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Ignacio de Mendiguren fue empresario textil, ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo en 2022, presidente de la Unión Industrial Argentina, diputado nacional por PBA y presidente del Banco de Inversión de Comercio Exterior entre 2020 y 2022.

Los anuncios económicos del Gobierno destaparon una nueva corrida cambiaria que incluyó baja de los bonos, una importante suba del riesgo país y escenarios que ya hemos atravesado en otras ocasiones a lo largo de los últimos 25 años. Me gustaría un balance tuyo sobre esta última semana, que parece ser la peor semana desde el punto de vista económico para el gobierno actual.

La verdad que sí, estamos sorprendidos, se pensaba que iba a haber tranquilidad, pero no alcanzó. Creo que falta el condimento más importante para medir la sustentabilidad de un modelo a largo plazo, que es la generación de la riqueza. Podes administrar la deuda, emitir nuevos bonos y hacer todas esas alquimias e ingenierías financieras, pero si a eso no le queda claro cuál es la salida para el crecimiento y por dónde vendrán los ingresos para estabilizar a largo plazo, bueno, estamos en la vieja crisis de Argentina: un modelo económico primarizado que no nos saca de la restricción externa, que es la falta de dólares, porque si le vendes al mundo lo que vale poco y le compras lo que vale mucho es imposible, ese modelo no cierra, cerraba en el siglo pasado cuando éramos cuatro millones de habitantes.

En este momento, mientras nosotros seguimos discutiendo, Argentina, desde el puerto de Rosario, sigue exportando el 85% de su trigo a granel a 250 dólares, sabiendo que la harina son 600 y sabiendo que las pastas y galletitas son 2200. Seguimos alimentando a los animales del mundo, no a los humanos. Si esto no se cambia, no nos dimos cuenta que el problema está ahí, en averiguar cómo generamos mayores ingresos, además de ordenar las cuentas públicas.

Uno ve que el modelo no es sustentable, como no lo fue después de la reforma presentada en el final de la convertibilidad, como no lo fue con Macri, cuando se planteó todo y sin embargo terminamos defaulteados en pesos, con la industria cayendo 14% punto a punto, porque nadie pone el eje en lo que el mundo espera de nosotros, que es decir cómo vamos a producir, a agregar valor sobre lo que tenemos. La señal que da el RIGI es que seguimos en el mismo camino. Argentina tuvo la oportunidad de entrar en una etapa expansiva muy importante y positiva.

Estuve en Washington ocho meses antes de dejar la gestión y presenté el plan de Argentina Productiva 2030, estuve dos horas y media con la delegada del Hemisferio Sur del Banco Mundial. Cuando terminamos de mostrar la película posible, no la foto, la funcionaria nos dio una definición que me quedó grabada, me dijo que la Argentina es un activo público global, es decir que Argentina tiene en abundancia aquello con lo que el mundo entró en crisis estructural.

El mundo va a usar esos recursos, los necesita, el tema es qué vamos a hacer nosotros ante esto, si vamos a actuar como propietarios o como inquilinos. Para dar un ejemplo, yo siempre digo que Nigeria y Noruega tienen gas, mirá los dos caminos que recorrieron. Noruega, partiendo de la ventaja comparativa del gas y el petróleo construyó un desarrollo de bienes, de capital, de tecnología del sector. Por otro lado, Nigeria le vendió el gas a las multinacionales, se lo llevaron y dejaron muy poco en Nigeria. La ley RIGI, para mí, definió que el modelo que nos interesa es un modelo extractivo a lo nigeriano, donde entregamos muchísimas cosas que ni siquiera nos pedían.

Yo conocía a todas las mineras, como director de YPF participé del contrato con Petronas, todas venían a la Argentina. A partir del proyecto de ley que aprobó Diputados, hacia las ventajas extraordinarias que les trae este régimen, olvídate del compromiso con el desarrollo local de sus proveedores y del compromiso de volcar la tecnología en el desarrollo de esta industria.

El problema es que el argumento que se utilizaba era que estamos tan mal que no vienen, eso no es así. Cuando vos tenés, por ejemplo, el caso del litio, tu fortaleza es que el litio está acá, no está en Uruguay ni en Ámsterdam, y el triángulo del litio, que es Argentina, Bolivia y Chile, en Bolivia no podes hacer estos contratos porque está nacionalizado, y en Chile también y negocia contrato por contrato.

Quiere decir que si necesitas el recurso del litio, Argentina tiene una excelente oportunidad de negociar con lógica y con certeza. Hay que diferenciar entre el crecimiento y el desarrollo económico, vos podes crecer sin desarrollar, poder crecer aumentando la pobreza o despidiendo gente, pero el desarrollo es otra cosa, es fijar los objetivos hacia donde querés ir y en este momento, Argentina tiene la posibilidad enorme de encarar el camino al desarrollo.

Si tenés el segundo yacimiento de gas del mundo, tu primera cuestión a resolver es decidir si se hace un producto más exportable o si se usa como una herramienta fundamental del desarrollo, pero el Gobierno argentino eligió usar el criterio de la rentabilidad, que los argentinos paguen la nafta y el gas a precio internacional, fíjate cómo impacta esto en Argentina.

En el campo todo se mueve a gasoil, pero a precio internacional. Argentina, teniendo esto, podría permitir el desarrollo de un parque industrial petroquímico de los más importantes del hemisferio sur, que ya tiene una base en Bahía Blanca. Una planta de fertilizantes, con esta ventaja comparativa, te permite dejar de importar fertilizantes, tener una producción extraordinaria que además se vuelca en la competitividad del campo, ese es el concepto del desarrollo a partir de tus ventajas comparativas, pero se paga el gas y el petróleo como si no lo tuviéramos. Estas discusiones, que parecen trascendentales, no se están dando.

En el caso de la ley RIGI, está firmado por 30 años que no se pueden cambiar, ¿quién dijo 30 y no 15? es bueno saber de dónde salió. Fui secretario y ministro, cuando se eleva un proyecto de ley pasa por primero legal y técnica, la gente lo evalúa para ver si es posible, se eleva al ministro y después al presidente. Pero acá no se sabe por qué andarivel corrieron estos proyectos, pasaron por los estudios jurídicos que representan a estos grupos a los que les pedimos libertad de precio internacional, tanto es así que ni los funcionarios que tenían que representar esas propuestas conocían los proyectos, pero bueno.

Hay que insistir en esta gran oportunidad que Argentina tiene. Está claro que creyeron que sancionando la ley todo iba a cambiar y los mercados iban a responder, pero aparentemente todavía no se da, porque si vas por el camino de la primarización y el objetivo es explotar el litio a granel, ¿cuánto te va a quedar? ¿Qué calidad de trabajo vas a dar? Los dólares van a estar, a Guyana los dólares le entran todos los días, pero como entran se van.

Esto es un debate importante que hay que dar en este momento, para que el proyecto que Argentina muestra atraiga inversiones serias que vienen porque saben que el proyecto de desarrollo es sustentable, va a terminar con la pobreza y va a dar empleo, es por eso que la sustentabilidad del proyecto no la dan las expresiones grandilocuentes de los funcionarios, la dan los números.

Mira cómo terminó la ley minera de Menem de los 30 años, seguimos exportando el 10% de Chile, tenés la misma cordillera, y fijate dónde estuvieron los proyectos mineros para ver qué le dejaron a la comunidad.

Tenemos que aprender a aprovechar la oportunidad que la naturaleza de Argentina tiene. Además, hay que ver cómo en este momento el mundo desarrollado está yendo a los procesos de reindustrialización más importantes de los últimos 30 años. Hoy, China destina 3% del PBI a política industrial, cuando uno ve la ley anti inflacionaria que sancionó Estados Unidos ves una ley que promociona industria que no se ha visto nunca en EEUU, donde Trump se abraza con Milei pero está en las antípodas.

Brasil, hace dos o tres meses, acaba de sancionar o trabajar en el mismo proyecto que yo terminé hace dos años de Argentina productiva 2030, que luego se archivó. No solamente lo sancionó, sino que le pusieron 90 mil millones para poder fomentar la política industrial de cara al nuevo ciclo económico mundial que viene.

VFT