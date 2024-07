Día 205: Los mercados no la ven

Después de la aprobación de la Ley Bases y a pesar de los anuncios que dio a última hora el equipo económico del Gobierno nacional, los mercados reaccionaron a la inversa de lo deseado por el oficialismo. Ayer, luego de la última conferencia de prensa del viernes pasado de Luis Caputo y Santiago Bausili, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo superó el 50%, el riesgo país pasó los 1500 puntos y el dólar blue estuvo en torno a los 1400 pesos”, contextualizó Jorge Fontevecchia en el inicio del editorial de Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), del martes 2 de julio de 2024.

En varios momentos de la campaña, Javier Milei dijo que “no se puede esperar algo distinto con los mismos de siempre”. En otros momentos citó la definición de locura que daba Albert Einstein, que planteaba que “loco era quien esperaba resultados distintos haciendo siempre lo mismo”.

¿Que podría decir ese Javier Milei si viera a este Javier Milei presidente que gobierna con figuras de larga data en la gestión del Estado? Federico Sturzenegger estuvo en el menemismo, el el gobierno de De La Rúa y el en macrismo. Luis Caputo, de quien él mismo dijo que había generado textualmente “una fuga de divisas fenomenal". Patricia Bullrich estuvo también en los fallidos gobiernos de De La Rúa y Mauricio Macri.

Pero no solo es una cuestión de personalidades. Las medidas de su fase dos, que plantean que el Banco Central deja de financiar los bonos y el Tesoro asuma la deuda, son las mismas que siguieron luego de la renuncia de Caputo tras la corrida cambiaria más fuerte del macrismo en 2018, cuando empezaba a tambalear su gestión económica. Hacer lo mismo de siempre, con los mismos de siempre, ¿se puede esperar un resultado distinto o sería una locura?

Esto sucede en un contexto de otras turbulencias. Milei profundiza el conflicto con Brasil, nuestro principal socio comercial, por un cruce con el presidente Luis Inácio Lula Da Silva, quien dijo que el mandatario argentino “tiene que pedir disculpas” por haberlo tratado de “comunista” y otros improperios. Milei, lejos de poner paños fríos a este altercado, redobló la apuesta y el conflicto sigue.

Por otro lado, la Casa Rosada dijo que creía falso el intento de golpe de Estado en Bolivia. Por lo que el Presidente Luis Arce llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires. Con Bolivia comercializamos gas, y Brasil es fundamental para cerrar las cuentas comerciales.

Hace poco el gobierno “comunista” de China, con quien Milei dijo que no comercializaría , alejó la posibilidad del default al renovar el swap con Argentina, a pesar de los errores no forzados diplomáticos que este Gobierno cometió con el país asiático. Cabe preguntarse si la ideología en algún caso deja de serlo y se transforma en el síntoma o el símbolo de una personalidad.

Volviendo a Lula, el mandatario brasileño sostuvo que Argentina es un país que quiere mucho, y remarcó la importancia que tienen ambos países para el otro. “Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina está bien, pero que no quiera gobernar el mundo”, indicó. Luego de esto, Milei no solo dijo que no pediría disculpas, y que no iba a ir a la reunión del Mercosur para no cruzarse con su par brasileño, sino que anunció que se reunirá con Bolsonaro.

En este momento tan delicado como el actual, apareció una dura crítica a su gestión por parte de un aliado. La Fundación Pensar, el Think Tank del PRO, produjo un informe que lleva la firma de Mauricio Macri, en el que se afirma que el gobierno de Milei tuvo “el peor arranque legislativo de la historia de la democracia” y “ genera más dudas que certezas ” .

A su vez, resalta los malos indicadores en materia de la caída de la actividad económica y el aumento del desempleo. El informe también señala que la mayoría de la gente tiene esperanzas con el Gobierno, pero se pregunta: ¿hasta cuándo va a soportar el ajuste? Este informe llena de dudas sobre el futuro, viniendo de un aliado, debilita al Gobierno frente a los mercados y al FMI.

¿Cuál es la intención de Macri tras este informe? ¿Tendrá que ver algo aquellas reuniones que se rumoreaba entre Macri y la vicepresidente Victoria Villarruel? Preguntas que por lo pronto no tienen respuesta, pero es seguro que no fue solo el ansia de conocimiento lo que motivó al PRO a presentar un informe evaluando el desempeño de un Gobierno que se supone que apoyan y al que, por lo menos, le brindaron algunos de sus cuadros.

La idea de diferenciarse del Gobierno no es nueva para el ex presidente, que ve una suerte de conflicto de intereses entre su partido y un oficialismo que busca, a través de Karina Milei, la apertura de su partido en lugares donde no estaba funcionando , por ejemplo, el Conurbano bonaerense.

De hecho, el líder del PRO afirmó, en octubre del año pasado, que "tenemos que sanar este conflicto generacional que se da en nuestras casas acerca de quién representa el cambio" y pidió entender que “los jóvenes tuvieron más ímpetu” y que “todos debemos reunirnos alrededor del cambio”. En ese aspecto, Macri se mostró abierto al diálogo aunque no pudo evitar diferenciarse de los modos “extremos” del libertario.

Mauricio Macri sacó un informe que llena de dudas sobre el futuro y que, viniendo de un aliado, debilita al Gobierno frente a los mercados y al FMI.

Diego Giacomini, un aliado de Milei en otros tiempos y quien fue su mentor, analizó las medidas anunciadas para la fase dos del programa económico y calificó de “nociva" la conferencia de prensa de Caputo y Bausili: “Le dio la espalda a la realidad del mercado”. Asimismo, enumeró 4 indicadores clave del último mes que reflejan la actualidad. “No se liquidaron exportaciones, no se acumularon reservas , los tipos de cambio subieron nominalmente hasta valores récord, el riesgo país tiene tendencia alcista y el Merval, medido en dólar CCL cayó en mayo”, graficó el economista.

Además, el director de la consultora Economía al cuadrado remarcó qué implicancias tiene esta medida para con la relación con el FMI. “El déficit cero consolidado es una mentira, la emisión monetaria cero es un error intelectual y otra mentira”, apuntó. En ese aspecto indicó que “en la conferencia de prensa, solapadamente, el Ejecutivo quiso señalarle al FMI ‘no vamos a devaluar como ustedes quieren y se seguirá con el crawling peg del 2% mensual aunque sea inconsistente en términos dinámicos y, a su vez, tampoco vamos a abrir el cepo"'

Quién primero advirtió esta repetición de la fase 2 de Milei con los anuncios que dieron fin a la presidencia de Caputo en el Central durante el macrismo, fue el periodista Alejandro Bercovich, quien publicó una conferencia de Guido Sandleris de septiembre del 2018, en donde el ex presidente del Central afirmaba que su compromiso era que la base monetaria crezca 0% en términos nominales en un año.

“La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. El carácter antiinflacionario de cero crecimiento de la base monetaria es indudable. Pero su efecto sobre la inflación no es instantáneo, puede tomar algunos meses para que comencemos a ver cómo la inflación disminuye y el actual contexto de incertidumbre se resuelve”, explicó el economista aquella vez.

Guido Sandleris salió a contestarle al periodista en la red social X y se produjo un interesante intercambio. “Con el ajuste fiscal y la emisión cero la inflación venía bajando y el dólar, sin cepo, estuvo relativamente calmo desde fines de septiembre de 2018 hasta las PASO de 2019 cuando la sorpresa del triunfo de Alberto y Cristina generó pánico en los mercados. Un poco de memoria”, sostuvo Sandleris.

Pero la gestión económica del macrismo tuvo otro punto de inflexión. El 28 de diciembre del 2017, Macros Peña, Nicolás Dujovne, Caputo y Sturzenegger anunciaban medidas similares a las dispuestas el viernes por nuevamente Caputo y Santiago Bausili, y resaltaban que “se han cumplido los objetivos para este año 2017 en materia económica”: “La economía argentina volvió a crecer y de forma sustentable, tal como hablábamos hace un año y que muchos tenían genuinas dudas”, contaba Marcos Peña . Y agregaba: “Vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y podemos inaugurar un sendero de crecimiento para los próximos años”.

Por su parte, el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, indicó en esa misma conferencia, que “hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación” y señalaba que se retrasarían un año los objetivos inflacionarios. A su vez, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger sostenía que “hoy Argentina tiene un tipo de cambio más competitivo previo a la salida del cepo”.

Situado en el extremo opuesto de Sturzenegger en la mesa de la conferencia de prensa, Luis Caputo señaló: “Vamos a profundizar la reducción de financiamiento del Banco Central hacia la tesorería, llevándola a 140 mil millones de pesos en el 2018 y a 70 mil millones de pesos en el 2019”.

En una especie de viaje en el tiempo, pasamos de ese Caputo de 2017 al Caputo de junio del 2024 para ver cuántas diferencias hay en las medidas que se tomaron. “La segunda etapa de este plan de estabilización consiste en cerrar la segunda canilla de emisión”. En ese sentido, recordó que la primera canilla de emisión monetaria es el déficit fiscal, luego están los intereses que el Central paga por esos pasivos remunerados y, finalmente, cuando el Banco Central compra dólares.

Aquel Luis Caputo hablaba de terminar con el financiamiento del Banco Central y este Caputo habla de reducir los niveles de emisión y que el Banco Central no financie a los pasivos remunerados. Recuerden que cuando hablamos de pasivos remunerados, hablamos de bonos que se emiten desde el Estado argentino y por el que se pagaron hasta 75% de interés mensual. Bonos que generaron una deuda fenomenal y que fue el propio Caputo quien ayudó a montar esta maquinaria de endeudamiento. Algo que el propio Milei denunció más de una vez en televisión.

Algo interesante en relación a aquel fin de diciembre del 2017, es que hay quienes lo marcan como el principio del fin del gobierno de Macri. Se venía del episodio de las 14 toneladas de piedras de la protesta contra la reforma previsional y los problemas económicos empezaban a hacerse notorios.

Luis Caputo es uno de los nombres que se repiten del gabinete de Macri y quien comunicó medidas muy semejantes a ese gobierno el pasado viernes.

La reducción del déficit nunca pudo concretarse, la deuda en bonos creció y luego se tuvo que recurrir al FMI para financiar deuda con más deuda. También hay quienes dicen que ese 28 de diciembre fue el principio del fin de la gestión económica, una bomba que terminaría de explotar en la corrida cambiaria de agosto y septiembre del 2018.

Ayer, José Luis Espert planteó cómo se ve desde el oficialismo el rumbo de la gestión económica y comparó los logros conseguidos en el Congreso como “uno de los ladrillitos para un nuevo camino y poder salir de esta gran villa miseria que es la Argentina luego de haber abrazado al populismo”.

Para la psicología, el déjà vu o paramnesia es una reacción psicológica que produce que el cerebro le transmita a la persona que ha estado en el lugar en el que se encuentra sin quizás haber estado nunca, o que conoce a alguien, aunque jamás lo haya visto antes o, inclusive, que se sienta algo que no se sintió en otra oportunidad.

En síntesis, es la experiencia de percibirse como testigo anterior de una situación nueva, pero que en realidad nunca ocurrió. Nosotros vivimos una suerte de anti deja vu: los argentinos pueden percibir que algunas de las cosas que están pasando ya las vivimos.

Teniendo en cuenta que, como dice Giacomini, el Gobierno está haciendo todo lo que el FMI desaconsejó y, partiendo de lo que venimos diciendo de que estas medidas ya fracasaron en el pasado, podemos preguntarnos si este será el principio del fin de Caputo. O el fin de una experiencia libertaria que termina repitiendo vicios del pasado por partida doble: hacer lo mismo de siempre, con los mismos de siempre , una enseñanza que nos dio el propio Javier Milei en otros tiempos.

Carlos Menem decía: “Estamos mal, pero vamos bien”. Todos sabemos que estamos mal, lo que no hay certezas es si, a partir del rumbo que lleva la economía, estamos mal pero vamos peor. En principio, dado el precio del dólar, la brecha, el riesgo país, podemos decir que los mercados no la están viendo.

