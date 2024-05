"Que haga el duelo": José Luis Espert le respondió al Indio Solari tras sus críticas a Milei

El diputado nacional oficialista José Luis Espert brindó una entrevista este domingo en la que se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner como “una psicópata total que requiere de tratamiento psiquiátrico” y, luego de que el Indio Solari definiera al presidente como “un loco” con “un estado de exaltación border”, Espert lo cruzó: “Le mando el más sentido pésame. Que haga el duelo”.

El Indio Solari aseveró que “hay un loco de presidente” y que le “extraña” que haya gente que pretenda “darle más tiempo” porque “no hay ninguna posibilidad de que termine bien”. En declaraciones a la revista El Cohete a la Luna, el artista afirmó que nunca pensó “que un tipo con una motosierra” pudiera ser jefe de Estado y “pasara todos los filtros". "A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho", resaltó Solari.

“¿No está hablando de Cristina? Pobre Indio. Le mando el más sentido pésame. Que haga el duelo. Cristina perdió y espero que el kirchnerismo no vuelva nunca más”, le respondió Espert, con ironía, este domingo por la noche en entrevista con LN+. Luego añadió: “El liberalismo, mal que le pese al Indio Solari o al simio de Moyano, es sentido común”, disparó el diputado contra Pablo Moyano, secretario general de la CGT, a quien ya le había dicho “simio”.

“Me ha tratado de simio, el señor Espert es un pobre viejo meado”, había respondido Moyano. Espert retrucó: “Me gustaría debatir con Moyano. Debatamos qué país quiere, donde él quiera. El país de Moyano es indefendible, es donde gobernó 16 años el kirchnerismo, el de ocho millones de trabajadores completamente precarizados, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin medicina. ¿Ese es el país que vos querés para tus trabajadores, Pablo Moyano? Vos deberías ser el primer monetarista de Argentina, porque la inflación se come el salario del laburante”, argumentó el diputado oficialista.

Espert continuó: “Los países donde la gente vive bien son liberales: no tienen inflación, el Estado no tiene déficit fiscal, las empresas comercian con el mundo y no tienen sindigarcas, como Moyano. En los países que prosperan, los sindicalistas son sindicalistas, no sindigarcas. Los sindigarcas cagan al trabajador con el discurso (le dicen ‘yo te defiendo’ y en realidad les importa un carajo), y después los trabajadores están en negro, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin medicina. Acá el sindigarca es millonario, tiene custodia y medios de comunicación. El sindicalismo este quiere la miseria del pueblo”, denunció.

En ese sentido, acusó puntualmente al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y al fundador del MTE, Juan Grabois. “Hay sindigarcas de segunda generación, que son execrables, porque lucran con los que quedaron fuera del sistema. Los Belliboni, los Grabois de este mundo realizan una actividad miserable. Hay gente que no tiene otra manera de vivir por un tiempo que con un plan social. Estos tipos lucran con eso, son la peor mierda que hay sobre el planeta. Estoy podrido, harto. Me metí en política para ayudar a que la Argentina salga de la villa miseria en la que se metió y estos lacras como Belliboni todavía lucran”, bramó Espert, a pesar de que Belliboni y Grabois no son dirigentes sindicalistas.

Asimismo, el funcionario se despachó contra el gobernador bonaerense: “Kicillof, que es Cristina, tiene como proyecto político hacer de la provincia de Buenos Aires —y lo está logrando— una villa miseria, dentro de la gran villa miseria que es la Argentina, llena de narcos, inseguridad, la educación y la salud rotas. Eso es Kicillof, es Cristina. La villa miseria que somos es el objetivo político que logró el kirchnerismo, y ahora nos quieren hacer creer que es problema de Milei”, aseguró. También alertó: “Guarda que Kicillof ha aumentado en imagen favorable y ha caído la negativa, a pesar de que sigue siendo una persona con una imagen negativa neta muy grande. Pero ¡cuidado!”, advirtió.

El exlíder de Los Redondos brindó una entrevista que suscitó un gran debate este fin de semana por haber definido al presidente como “un loco” con “un estado de exaltación border”. De acuerdo al reconocido músico, en estos momentos, “hay un loco de presidente” y le “extraña” que haya gente que pretenda “darle más tiempo” porque “no hay ninguna posibilidad de que termine bien”.

"A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar o escuchar las cosas que dice su vocero", resaltó el Indio Solari. Según el músico, Milei “muestra un estado de exaltación border” en casi todas sus apariciones y “le pone el histrionismo que no le pone nadie”, como en su visita a Israel, cuando visitó El muro de los Lamentos, donde “hizo una sobreactuación”.

Por otra parte, consideró que este tipo de personas no se pueden “mantener” en una postura serena porque de pronto “van a un reportaje, estallan y golpean la mesa”; tienen la necesidad de “teatralizar la vida” y, de esa forma, “llamar la atención de los jóvenes” que suele ser con “violencia”. "La gente así cumple un rol hasta que la cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos", añadió.

Otro de los temas de los que habló Solari fue sobre la legitimidad de las encuestas que le dan a Milei un elevado consenso popular porque “hay gente que se está cagando de hambre”. En la misma línea, recordó que el ajuste que hizo el presidente de la Nación para equilibrar la economía no sólo impactó en la cultura, sino también en la ciencia, cuando él la utiliza “para clonar sus perros” y que esas contradicciones hacen que todo “termine siendo caricaturesco”.

