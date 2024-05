Sin coordinación y flojo de gestión, el gabinete de Milei no termina de consolidarse

El Gabinete de Javier Milei está a punto de sufrir una nueva baja. Y es que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quedó a un paso de ser expulsado del gobierno tras los cortocircuitos con Karina Milei que lo llevaron a tener cada vez un menor rango de decisión y hasta está en dudas su presencia hoy en Córdoba.

La desvinculación de Posse sería la salida de mayor jerarquía, por tratarse de un jefe de Gabinete, ni más ni menos que jefe de la administración nacional según la Constitución. Además, Posse, es un hombre que conoció a Milei en la Corporación América y que supo forjar además de una relación profesional y un vínculo personal. Es desde ese lugar de confianza que Posse llegó a coordinar los equipos técnicos.

Desde el inicio de la gestión a Milei no le tembló el pulso en expulsar colaboradores que considerase que no estuvieran a la altura de sus funciones. El caso más paradigmático fue el del ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien pese a ser expulsado por filtrar información a la prensa sobre las reuniones de Gabinete, quedó formalmente en su cargo por varias semanas. La cartera fue finalmente absorbida por Luis “Toto” Caputo. Todavía restan muchísimos cargos por ocupar.

Otra salida fulminante fue la de Omar Yasín, el ex secretario de Trabajo, quien trabajaba bajo la órbita de Sandra Pettovello. Lo que detonó la salida de Yasín fue la suba de los sueldos del Presidente y de otros funcionarios, pese a que no formaba parte de sus funciones. De hecho, el responsable fue Armando Guibert (quien también renunció), Secretario de Empleo Público que dependía directamente de Posse. Hay quienes señalan que el todavía jefe de Gabinete le mintió al Presidente en aquella ocasión, y la cabeza que rodó fue la equivocada.

Yasín tampoco ahorró en cortocircuitos con Pettovello, la ministra que juega un rol personal con el Presidente y que a su vez es el área que acumula la mayor cantidad de renuncias. Además, Posse presionó fuerte durante el verano para que antes de Yasín, renunciase Horacio Pitrau, el subsecretario de Trabajo. En la cartera de Pettovello la lista de renunciados es extensísima.

Asimismo, desde un principio el Gabinete no tuvo un funcionamiento armónico. Las reuniones se realizan todos los martes y jueves pero salvo los primeros días de la gestión en los que Milei demoró en mudarse a Olivos, el Presidente trabaja en modalidad home office. Además, en los pasillos de la Casa Rosada todos reconocen que el Presidente tiene poca contracción a las reuniones políticas, y prefiere enfocarse en los números de la economía.

Tal como contó PERFIL en las últimas semanas se evidenciaron las ausencias. Incluso las del Presidente. Hace semanas, llegó a encabezar la reunión la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei. La falta de un Gabinete coordinado exhibe a su vez falta de músculo para la gestión.

Ahora sobre todos los miembros del Gabinete pesa la sombra de lo dicho por Milei en una entrevista. “Todo el Gabinete está en revisión”, dijo y además le puso fecha. Después de la aprobación de la Ley Bases.

Muchos de los ministros que integran el Gabinete tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, no hablan públicamente. Tal el caso de Posse que solo se le conoció la voz cuando expuso ante el Senado.

Un caso similar es el de Pettovello, que solo brindó una entrevista. Fuera de esa ocasión, la funcionaria que administra un mega ministerio no habla públicamente.

Algo similar ocurre con el titular de la cartera de Salud, Mario Russo. Salvo por el pico del brote de dengue cuando se vio obligado a salir a dar explicaciones sobre las políticas que implementó el ministerio, Russo no habló.