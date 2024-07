Qué piensan los votantes de Javier Milei: "Si la experiencia sale mal, no ven alternativa"

La consultora Proyección que realizó a mediados de junio un sondeo de opinión que arrojó que dos de cada tres familias tienen problemas para llegar a fin de mes pero el 49% sigue apoyando al presidente Javier Milei, realizó ahora un Focus Group con los votantes del líder de La Libertad Avanza para que saber qué piensan y cuáles son sus preocupaciones.

El estudio fue realizado entre el 19 y 20 de junio entre aquellas personas que votaron a Milei en la primera vuelta presidencial de las elecciones 2023, a través de una sala virtual con un moderador. Su situación emocional base refleja "Escepticismo: ya que están descontentos con promesas incumplidas de los gobiernos anteriores y la espera de mejoras tangibles en economía y calidad de vida".

También permanecen altas las expectativas sobre la posibilidad de un cambio significativo en la situación económica y social; mientras que existe un deseo de cambio y reconocen en si mismos una cuota importante de resiliencia para “aguantar” hasta que mejore la situación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta: a 6 meses de asumir, Javier Milei mantiene su imagen positiva

Como contrapartida, la mayoría muestra una mezcla de esperanza, incertidumbre y dudas sobre lo que viene, al mismo tiempo que perciben como inestable la economía actual y la inflación como un mal que afecta su poder adquisitivo. Están "preocupados y ansiosos" porque los resultados tardan en materializarse y critican la cultura de la "viveza criolla", donde la deshonestidad y el oportunismo son comunes y aceptados.

En un estudio similar realizado en mayo, la consultora estableció que los votantes de Milei coinciden en que la responsabilidad de la situación actual recae en el gobierno anterior en mayor medida. De hecho, en el "Monitor de Opinión Pública Nacional" que realizó Proyección en las primeras semanas de junio, el 61,7% los encuestados -votantes de distintos partidos- apuntó contra la gestión de Alberto Fernández como "responsable de los problemas del país".

Percepción del futuro. Fuente: Proyecciones Consultores.

Volviendo al relevamiento de mayo sobre quienes dieron su voto al dirigente libertario, se indicó que comparten la idea de que la economía está en una fase de transición y ajuste, con una notable recesión que ha afectado el consumo. Sin embargo, entienden que es necesario pasar por este período "doloroso" para corregir los errores y abusos del pasado.

Hoy esos mismos votantes tiene una dualidad entre esperanza y escepticismo respecto a las promesas de cambio, pero siguen teniendo confianza en la capacidad de Milei para implementar reformas necesarias porque sigue representando una oportunidad de cambio, aunque "no están seguros de su éxito y permanecen cautelosos esperando ver resultados concretos".

Son los mismos que no creen que el cambio se pueda dar en el corto plazo. Lo más llamativo, pero que no sorprende por la fragmentación de la oposición y la crisis que atraviesa el peronismo, todos los consultados coinciden en que: "Si la experiencia Milei sale mal, no ven alternativa".

¿Cómo ven a Milei sus votantes y qué esperan de él?

El grupo que participó del trabajo en mayo sostuvo que el fundador de La Libertad Avanza un líder fuerte y decidido, dispuesto a tomar medidas difíciles. Que no sea un "político tradicional" y sea "transparente" también sigue generando confianza en sus votantes.

De todas maneras, advirtieron que "en ocasiones genera cierta incomodidad su estilo confrontativo, especialmente en su uso en redes sociales y respuestas impulsivas", apareció una mirada de Milei como una figura "tecnocrática y fría". También se le reconoció una capacidad para "avanzar, impulsar progreso y ofrecer un futuro prometedor".

En el Focus Group, el jefe de Estado fue definido como una "figura controversial y polarizadora", admirado por su franqueza y propuestas radicales. También hubo percepciones mixtas sobre su capacidad para gobernar eficazmente, considerado por algunos como "una opción de cambio necesario (innovador y dispuesto a romper con las normas establecidas) y por otros con escepticismo (esperan resultados concretos para tener una opinión más clara)".

¿Cómo lo ven a Javier Milei? Fuente: Proyecciones Consultores.

Surgen los significantes “guerrero” y “esperanza”; “revolución” como un deseo de transformación radical e “incógnita” como reflejo de la incertidumbre. En esa línea, se destaca la “terquedad”, “soberbia” y comportamiento “explosivo e impulsivo” del mandatario, que generan preocupación por tomarse "las cosas de manera conflictiva y personal".

"La estamos remando para salir adelante, para estar mejor, es el día a día, algo que lleva años”, surge del estudio que evaluó a los votantes de Milei. “Hay mucha incertidumbre, ya nos mintieron tantas veces y no podemos creer en nadie, hasta que no veamos algo concreto… Es como un amante que te viene mintiendo, ya no le podés creer", sostuvo otra de las personas.

Entre otros textuales, aparece “reducir el gasto público es la frase que me quedo, pero vemos que los políticos se suben el sueldo”, mientras que otro participante manifestó que se "resignará" si no ve los cambios, pero al menos espera que haya "cambios para sus nietos el día de mañana".

Encuesta: los votantes de Milei están "al límite de tolerancia" y hacen “malabares” para llegar a fin de mes

“40 años de democracia y no le hemos encontrado la vuelta", es otra de las frases que se observan, mientras que una persona sobre las alternativas en el caso de que Milei fracase en su plan económico: “Si fracasa este gobierno a donde vamos a volver, no hay otra opción, es como elegir entre guillotina y fusilamiento. No hay salida. Peronistas y radicales son lo mismo”.

Acerca de lo que esperan del Presidente, se menciona: "La implementación de medidas que estabilicen la economía: cumplimiento de promesas de campaña, principalmente bajar impuestos" y la "reducción de la inflación y creación de empleo".

El estado de ánimo social

En el relevamiento que la consultora realizó a inicios de junio, más del 50% de los encuestados indicó haber tenido problemas en junio en la economía de su hogar: el 27,8% "no llegó a fin de mes" y el 36,9% dijo haber tenido que "achicar gastos". Solo el 28,9% dijo que le alcanzó para lo que necesita y un 6,3% manifestó que pudo ahorrar.

A pesar de ello, Milei mantiene una imagen positiva del 49% y registra una negativa del 44,7%, marcando una contradicción que se explica al no ser considerado como el principal responsable de los problemas del país.

En tanto, la sección Preocupaciones de esa encuesta coincide con las preocupaciones manifestadas en el estudio actual, ya que la inflación/El precio de los alimentos y otros gastos básicos del hogar fue la más elegida con el 53,9%, seguida de Bajos salarios/Ingresos familiares (36,7%), Inseguridad / Delincuencia (36,3%) y Los Impuestos/Aumentos de tarifas (34,1%).

FP/fl