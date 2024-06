Milei activa un plan intervencionista para bajar la inflación, el gran objetivo del semestre

En medio de un escenario económico con cifras en rojo, el Gobierno empezó a calibrar movimientos, que incluyen conversaciones, con diferentes jugadores de peso de la economía. El objetivo es concreto: que sus expectativas inflacionarias queden por el piso y los precios escalen lo menos posible, para arribar al último trimestre con números en color verde.

En los pasillos de la Casa Rosada reconocen ante PERFIL que se iniciaron contactos con empresarios y gremios para que las discusiones paritarias sean moderadas y los valores de productos no sufran sobresaltos en los próximos meses. Intuyen que la inflación puede tener un rebote, gracias al alza que experimentó el dólar blue en las últimas semanas, y que el combate que comenzaron el 10 de diciembre contra el alza de valores, el caballo de batalla de la gestión y uno de los ejes del discurso público, contará con un golpe.

Para una voz autorizada dentro de la administración libertaria, en la segunda parte de 2024 todos los grandes jugadores “deben ser conscientes de que se inició un proceso de inflación a la baja desde el año pasado y para que eso siga en marcha se deben alinear precios y salarios”.

Estas palabras aparecieron en la última conversación que mantuvieron cara a cara Andrés Rodríguez, uno de los integrantes de la mesa chica de la CGT y el secretario general de UPCN (uno de los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales), y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. Un encuentro entre dos viejos conocidos, de décadas, que duró media hora y en el que se habló de las paritarias en línea con las proyecciones de inflación del oficialismo, además de reabrir la discusión lo antes posible para que eso suceda.

Rodríguez es un hombre de diálogo, no tiene inconvenientes en conversar y como le dice a sus allegados no cree que la CGT deba tomar una actitud golpista en estas circunstancias. Por un motivo: “si este gobierno derrapa se generará un vacío de poder porque nadie está en condiciones de ocuparlo”, considera, un concepto que no le impide entrar en discusión en defensa de los intereses de sus bases.

Por su lado, en la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, un exTechint, que entró en la función pública bajo el ala del eyectado Nicolás Posse, pero hoy se mueve en la órbita de Santiago Caputo, el asesor predilecto de Javier Milei, ya saben qué tipo de discusiones salariales deben convalidar en las próximas semanas. “Homologamos varios acuerdos en los últimos meses bajo una premisa: queremos que los dirigentes sindicales tengan responsabilidad al momento de negociar”, dicen allegados al funcionario.

Esto significa que aquellos pedidos de recomposición salarial por encima de lo estipulado por el Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, es decir que excedan la suba de precios del mes negociado o las expectativas para los meses hacia adelante, no serán convalidados. En Trabajo aducen además que los empresarios no están en condiciones de otorgar alzas de remuneraciones en este contexto en el que la economía todavía debe crecer. Por lo cual, se descarta que los salarios crezcan de manera sensible en términos reales a pesar de los dichos del jefe de Estado, quien consideró que se están fortaleciendo.

Bajo este marco, en el radar del oficialismo está la posibilidad de que se genere un encuentro entre funcionarios del Palacio de Hacienda y formadores de valores como ejecutivos de supermercados. La palabra “intervención” no entra en el diccionario de LLA, pero saben que el mensaje para anclar expectativas inflacionarias debe penetrar en ciertos jugadores. Caso contrario, se recurrirá a una carta que se jugó en marzo pasado: la de la amenaza de la importación de alimentos.

En ese entonces, el exfuncionario de Mauricio Macri se quejó por los precios altos de productos, como los tubos de café Cabrales a 7.200 pesos. Y avisó que si ese valor no estaba en descenso, la compañía a cargo de la comercialización iba a sufrir ciertas consecuencias. “En un mes ya va a estar compitiendo con importados, así que no creo que vaya vender mucho más café a esos precios”, replicó en ese entonces el funcionario.

Los precios de las tarifas de luz y gas también están en juego en este control de la inflación a futuro que encaró el oficialismo. De hecho, en LLA apuestan a que los incrementos en las boletas estén en línea con la proyección de la inflación, que el consumo sea responsable y eficiente (con renovada campaña en comunicación) y que los subsidios estén focalizados. “Las asistencias van a estar apuntadas únicamente a la capacidad adquisitiva de cada ciudadano, porque en los últimos años no existió discriminación alguna”, dicen.

Por lo pronto, Milei ya dio una señal de alerta sobre el tema hace once días, que confirmó las preocupaciones que existen en Balcarce 50. Admitió que la inflación de junio será similar a la de mayo, que fue del 4,2% de acuerdo al Indec. Es más: advirtió que esa cifra puede que quede “estable”.

El dilema energético

De cara a la segunda parte del año, el Gobierno enfrentará distintos cuellos de botella en el sistema de energía, particularmente en generación y transporte.

Aunque fuentes oficiales se atan a las inversiones privadas que se puedan producir gracias a la ley Bases.

En consulta con este medio, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Biocombustibles y consultor en energía, sostuvo que el oficialismo tiene a disposición el Plan Nacional de Expansión del Transporte Eléctrico 2035, en el cual se habla de una inversión de 9 mil millones de dólares.

“El sistema opera al límite, hay parques industriales en todo el país donde no se puede enchufar una lamparita más y porque tenemos posibilidades de inversión en renovables que no pueden entrar. En el tema gas se sabe claramente lo que hay que hacer, como la finalización del Gasoducto NK, la reversión del Norte y la finalización de una obra fundamental para reparar una deuda histórica con el litoral, el Gasoducto del Noreste”.

En el Palacio de Hacienda apuntan a que gracias a la sanción del proyecto Bases, en especial por el RIGI, habrá inversiones y Argentina en un corto plazo no solo generará energía barata para consumo local sino también exportable.

Y que con el crecimiento de la economía, cada vez más personas no tendrán que ser subsidiadas en sus consumos energéticos.

Por otro lado, en La Libertad Avanza enseñan números sobre qué tipo de contribución realiza el Estado en las boletas de energía eléctrica.

Hoy es el 65% de costo de cobertura del sistema con los últimos aumentos en promedio. Antes era del 45%.