El Gobierno admite que habrá demoras, pero quiere mostrar resultados en el último trimestre

Con la ley Bases y el paquete fiscal aprobados, y ahora en plan de reglamentación, el Gobierno empezó a construir su camino para los próximos meses. Un derrotero que incluye el avance de privatizaciones de empresas públicas y la esperanza de que la economía empiece a mostrar signos de recuperación recién en el último trimestre del año.

La sanción de los proyectos de ley medulares generó sensaciones encontradas en el oficialismo, con plena consciencia de que la posibilidad de cargar culpas contra “la casta política” se redujeron sensiblemente y que ahora la administración libertaria debe mostrar gestión con la normativa en vigencia. Esto incluye el desafío de demostrar que las normativas por las que tanto pelearon, y cedieron, contarán con un impacto positivo para la sociedad.

Pero al mismo tiempo, en los pasillos de Balcarce 50 admiten que los resultados no se van a ver en el corto plazo. Con poco entusiasmo, desde el lado de Javier Milei marcan sin vueltas que las normativas que consiguieron el aval del Parlamento no son las ideales ni las necesarias para lograr los cambios que tanto pregonan. Y, como adelantó PERFIL, ya se comenzó a trabajar en la reglamentación de los proyectos sancionados, algo que demorará alrededor de un mes y medio, según estiman.

“La ley que impulsamos de manera original quedó desguazada, salió un quinto de lo que necesitamos para hacer lo que dijimos en campaña, perdimos seis meses con el debate en el Congreso”, reconoce una voz autorizada de La Libertad Avanza. Como ejemplo, remarca que aquellas inversiones que iban a recalar en el país en la primera parte de 2024 tardarán en instalarse más de lo estipulado, gracias a la demorarán de la aprobación de los proyectos.

En el Gobierno, y de manera taxativa, nadie va a admitir que la economía está al rojo vivo, al contrario: el discurso público está basado en que “lo peor ya pasó” y que hay ciertos indicadores, como salarios del sector privado y jubilaciones, que experimentaron mejoras.

“Si miro el salario real está arriba de noviembre y en los dos últimos meses ha crecido. Si tomas las jubilaciones también están creciendo. Es más, en dólares, se duplicaron”, lanzó el jefe de Estado en su última entrevista, en la que celebró la sanción de la la ley Bases señalando que es un “hito histórico”.

Cerca del líder libertario lanzan una batería de justificaciones sobre la contracción de la economía y el aumento del desempleo. Para el oficialismo, los magros índices son el resultado “de la joda que generó el gobierno anterior; seguimos pagando la fiesta”.

A este análisis se le añade un detalle para nada menor: esperan que la economía comience a entregar signos de recuperación entre septiembre y diciembre. El FMI sostiene el programa y remarca que se les da “el beneplácito a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para reforzar el marco de política monetaria”.

Paralelamente, en la administración libertaria esperan avanzar, aunque sin apuro, con las privatizaciones de empresas públicas, sobre todo de aquellas que son calificadas como “inviables” por sus balances económicos deficitarios, con Aerolíneas Argentinas como caso emblemático. “Ya hay interesados en adquirirla”, sostienen cerca del Presidente sobre el futuro de la aerolínea estatal.

Dentro de las aspiraciones libertarias, achicar el Estado no se negocia y gracias a las facultades delegadas, que están consagradas en el capítulo de reforma estatal de la ley Bases, Milei avanzará con la finalización de aquellos organismos públicos y descentralizados que desde su punto de vista carecen de sentido. Todavía se encuentra en análisis cuáles dejarán de funcionar. A su vez, cada ministerio se comprometió a entregar una lista de personal a prescindir, en el marco del plan de achique de la planta de trabajadores estatales, antes del 30 de este mes.

Bajo este contexto, en los pasillos de Balcarce 50 saben que la sociedad, en su mayoría, sigue sosteniendo al Gobierno, porque básicamente responsabiliza de la situación económica a las gestiones anteriores. En los focus group, figura que el votante libertario quiere que se siga “apretando” a la casta política y siente que todavía tiene las herramientas para continuar en esa senda.

Sin embargo, en el oficialismo tienen la certeza de que deben cumplir con tres premisas para continuar con niveles de apoyo elevados, que de acuerdo a los sondeos que manejan se ubica entre el 50% y el 58%. “Hay que seguir bajando la inflación, mejorar los niveles de seguridad, hay que tocarles el bolsillo a los políticos”, expresan sobre las expectativas sociales.

Incluso, remarcan que no hay relato que sustente una mala gestión, una frase que suele repetir Jaime Duran Barba sobre el desarrollo de los gobiernos que no cumplen con las expectativas de los votantes. “Si vos no cumplís con las cuestiones básicas que demanda el electorado, no hay comunicación que alcance.

De eso puede dar fe Mauricio Macri: tenía la maquinaria de comunicación sensacional, muchos expertos, y sin embargo, la gestión fue mala y se tuvo que ir”, es la reflexión de un interlocutor habitual de Milei sobre lo que puede llegar a pasar si el rumbo económico no se modifica.