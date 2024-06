La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo continúa sumando tensión, después de que las agresiones denunciadas por un influencer libertario, acreditado en Casa Rosada, derivara en una serie de ataques contra el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) por no expresarse sobre el tema. La entidad denunció una campaña de difamación tras la difusión de una fake news y un mensaje del propio Presidente.

Todo comenzó luego de que se conociera un video que grabó el YouTuber Mariano Pérez, militante de La Libertad Avanza, durante un acto de agrupaciones de izquierda en las inmediaciones del Congreso en el tratamiento de la "Ley Bases", que luego fue aprobada por Diputados. Pérez fue increpado y "tironeado" por militantes para que se fuera del lugar, sobre lo cual se refirió luego en su cuenta de "X".

Este viernes, Milei se hizo eco de lo sucedido a través de un mensaje que publicó el exjefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, que ahora respalda la gestión de La Libertad Avanza. “Fopea es una vergüenza", escribió el Jefe de Estado, que en diferentes oportunidades fue advertido por el foro debido a sus descalificaciones contra la prensa.

"La presidenta de FOPEA dice que no ve la necesidad de salir a la defensa del streamer agredido porque es un 'militante' antes que un periodista. Me parece que le va a quedar un universo de potenciales defendidos muy acotado en la Argentina entonces al menos desde 678 para acá", decía con ironía el texto compartido por Aracre.

Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también decidió expresarse sobre los ataques que denunció Pérez en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Queremos expresar el más absoluto repudio a las agresiones que una patota piquetera le propinó a Mariano Pérez, periodista del medio Break Point, y que tantos otros que sufren cada vez que tratan de mostrar una realidad que por alguna razón muchos no quieren que se vea".

"Apelamos a que nunca más vuelva a pasar. No es la primera vez que aquellos que dicen estar contra el odio y defender a los trabajadores actúan con violencia y no dejan a los periodistas ejercer su laburo”, sostuvo el portavoz.

Mariano Pérez se encontraba realizando preguntas a un manifestantes cuando otras de las personas que estaba en las inmediaciones del edificio legislativo se acercó y le dijo: “Acá no queremos un militante de Milei”. Entonces lo tironearon, agredieron a quien lo acompañaba para filmar y le quisieron agarrar el teléfono. Después, un hombre los abrazó y, caminando, los llevó unos metros más lejos de la concentración.

“No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos chorros que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos. Van a tener que matarme si quieren que deje de hacer periodismo”, dijo el creador de Break Point tras lo ocurrido en su cuenta la plataforma antes conocida como Twitter.

"No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos CHORROS que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos.



Van a tener que MATARME si quieren que deje de hacer periodismo. pic.twitter.com/INkpOVUz0v