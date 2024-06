El anuncio de la campaña por la matrícula nacional de periodistas generó polémica, debido a que en el sitio oficial de Argentina.gob.ar se indicaba que su obtención es "obligatoria". A raíz de ese punto, se generaron diversas críticas hacia la medida, por lo cual luego se borró la información y la página web donde se podía realizar el trámite. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon a PERFIL que la medida "no es obligatoria" y que solo se informó de un servicio que "ya existía".

"Lo que se hizo con la publicación fue reflotar ese servicio, no es obligatorio ni nada parecido", informaron a este medio desde la cartera que dirige Sandra Pettovello. Además, subrayaron que quienes trabajen en los medios pueden tramitar la matrícula si lo desean, pero que no hay problemas si deciden no hacerlo.

En desarrollo...