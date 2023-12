Mientras el recorte de los “gastos de la casta” sigue siendo una deuda del gobierno nacional, la periodista Guadalupe Vázquez acusó a la abogada y columnista Natalia Volosin de complicidad con la “corrupción kirchnerista” y de “mirar para otro lado” durante los 16 años que duró ese gobierno. Fue después de que Vázquez celebrara la decisión del presidente Javier Milei de pagar el pasaje de su vuelo a Mar del Plata, donde viajará este viernes para asistir a la obra de teatro de su pareja Fátima Florez.

Fátima Florez desafía las críticas: "¿Cómo no voy a interpretar al presidente?"

La disputa comenzó cuando Vázquez publicó expuso en redes sociales que el vuelo del jefe de estado hacia Mar del Plata para ver a su pareja sería pagado por él mismo, ya que según la periodista “es un viaje a título personal, sin actividad oficial, tanto el vuelo (de línea) como la estadía en un hotel los pagó ya con su tarjeta de crédito personal". "Así debe ser. Lástima que los gobernantes que siempre dijeron defender los intereses ‘del pueblo’ esto no lo han hecho jamás”, agregó la periodista de LN+.

Rápidamente, la abogada y periodista Natalia Volosin corrió el foco del presidente y apuntó a Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia: “¡Qué bueno, Guada! ¿El sueldo de la hermana también lo paga con su tarjeta de crédito personal?”.

Javier Milei y los vuelos de Cristina Kirchner al Calafate: "A partir del domingo, estos privilegios de casta se terminan"

Acusaciones cruzadas por la corrupción kirchnerista

La respuesta de Volosin fue el punto de partida para un cruce que agregó otros temas espinosos. Vázquez volvió a cambiar de tema y apeló a diferentes publicaciones con denuncias a la corrupción kirchnerista. El posteo contenía una imagen con la nota sobre los vuelos de Cristina Kirchner a Santa Cruz con el avión presidencial, taxis aéreos pagados por el estado y naves de YPF. La periodista de LN+ le contestó a Volosín: “Explicame qué podés cuestionar de esto cuando te pasaste 16 años mirando para otro lado mientras les pagábamos con nuestros impuestos -incluyendo la gente por debajo de la línea de pobreza- los vuelos semanales para el descanso de Cristina como si fuera una monarca”.

La acusación de cómplice del kirchnerismo despertó la bronca de la abogada, quien respondió: “¿16 años mirando para otro lado? Cuando yo hablaba de corrupción kirchnerista vos paneleabas para el poder, Guada. Como ahora. Bah, como siempre”.

Cómo es el avión privado que alquiló Javier Milei para ir a Estados Unidos

La discusión subió de tono cuando Guadalupe Vázquez replicó: “Mientras vos ‘hablabas de la corrupción Kirchnerista’, yo la investigaba, la daba a conocer y la denunciaba en la Justicia, aún a riesgo de sufrir despidos y agresiones. Vos seguí sólo ‘hablando’, Nati. Como ahora. Bah, como siempre”.

Volosin replicó: “Nadie te vio. Te despertaste en LN+. Besitos”. Una vez más, la conductora de Una hora y gracias apeló a la argumentación con varias notas que denunciaban la corrupción kirchnerista con títulos como “El hijo del tesorero K compró una propiedad de u$s 2millones en Miami”; “Cristobal López sumó empresas con fondos que debía a la AFIP”; y “El obispo Di Monte tenía ocho cuentas bancarias y una fundación fantasma”.

A las notas adjuntadas como imágenes le añadió: “Quizás no me vieron porque me leían. Hay gente que valora el periodismo de investigación más que las cámaras. Claramente no es tu caso…Acá te dejo algunos ejemplos (lamento hacerte leer, pero buehhh)... Te sirven para ‘comentar’. Besitos”, replicó.

En respuesta a lo publicado por Vázquez, un usuario denunció: “Y los honorarios de Sturzenegger sin cartera. Lo más importante sería saber quién paga la tarjeta, no el titular”, a lo que Volosin solo comentó: “Jajaa claaa”.

