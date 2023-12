Fátima Florez desafío las críticas: "¿Cómo no voy a interpretar al presidente?"

Luego del éxito en su interpretación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el programa Periodismo Para Todos y también en el teatro, Fátima Florez buscó impactar en el escenario con la imitación del presidente de la Nación y su actual pareja, Javier Milei. Tras los cuestionamientos la humorista contraatacó: “¿Cómo no voy a interpretar al presidente?”. Según trascendidos, el mandatario podría ir a ver el show esta misma noche de viernes.

Tras un “sold out” en su primera función en el Teatro Roxy, la obra Fátima 100% vaticina ser el éxito de la temporada en Mar del Plata. El show cuenta con un despliegue tecnológico impactante, con siete pantallas y con Fátima Florez al frente de una veintena de imitaciones, entre ellas la más esperada: Javier Milei.

En diálogo con LAM (América), la artista se refirió a su interpretación del mandatario y dijo: “¿Y por qué no habría de hacerlo? Esa es la pregunta”. El conductor del programa, Ángel de Brito, resaltó que además de ser humorista es la pareja del presidente. “Sé que hay mucha atención y los ojos puestos (en mí). Como persona y como artista, estoy como... no shockeada, pero me hago cargo, es una responsabilidad más grande. Si bien siempre la tuve, ahora siento más ojos puestos en mi trabajo”, remarcó.

Fátima Florez tendría conflictos con su equipo de trabajo en Mar del Plata: "No hay diálogo con los bailarines"

Sobre su relación amplió: “Por ahí, al estar yo adentro no me llama tanto la atención. Como artista, ¿cómo no voy a interpretar al presidente de los argentinos? Bueno, es mi novio, ¿y qué querés que haga? ¿Que no imite a mi novio?”.

Con respecto a la opinión de Javier Milei sobre que ella lo imite, la actriz afirmó que él sabía que iba a suceder y “le encantó la idea”. Añadió que el mandatario todavía no vio la interpretación en vivo: “Él vio la caracterización el día que yo subí la foto mía como Javier a mi Instagram, que explotó, gustó mucho. Y después le dije ‘el personaje ya lo vas a ver en el teatro’”.

Fátima Flórez: bajo el efecto Milei

“Debutamos el otro día y ustedes no saben lo que es cuando entra el personaje, explota el teatro, se pone la gente de pie, aplauden, ovacionan. Él nunca lo vio”, subrayó la humorista quien anticipó que el mandatario va a disfrutar mucho del show.

Con respecto a las críticas debido a que la voz de Javier Milei no pareca tan lograda, la actriz expresó: “No se le puede gustar a todos el mundo, me gustaría que tengan la misma vara con todo el mundo y no con Fátima porque es mujer”, concluyó, en una postura feminista.

El show

Con mucha tecnología durante todo el show, la escena “No hay plata” donde Fátima Florez imita a su pareja y presidente de la Nación, comienza con el hit de La Renga Panic Show que acompañó a Javier Milei durante toda su campaña. Mientras se escucha “Hola a todos, yo soy el león…”, banderas argentinas flamean de fondo.

El comienzo característico del tema moviliza al público que poco a poco empieza a arengar. La humorista irrumpe en el escenario caracterizada. Según los especialistas la obra anticipa ser el éxito de la temporada estival en la Feliz.

