Milei se aleja del ruido del DNU y la ley "ómnibus" para ver a Fátima Florez en Mar del Plata

El presidente Javier Milei viajará este viernes a la ciudad balnearia de Mar del Plata para reencontrarse con su pareja, Fátima Florez, luego de su asunción el 10 de diciembre. La visita se da en el marco de la obra que la artista realiza en "La Feliz", "Fátima 100%", donde incluso imita al libertario.

Luego de versiones que transcurrieron durante varios días donde se ratificaba el viaje del mandatario, finalmente se confirmó que arribara a las costas argentinas mientras se desarrolla la temporada 2023-2024.

La situación no deja de ser especial para ambos. Para Milei, porque se encuentra en medio del vendaval político que generaron sus anuncios, sobre todo los relacionados al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que emitió la semana pasada y el paquete de leyes que presentó al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. En el caso de la artista, porque el jefe de estado estará sentado en primera fila para aplaudir su espectáculo.

Fátima Florez y Javier Milei

En su última aparición televisiva en la mesa de Mirtha Legrand, que se emitió el sábado 23 de diciembre por la noche, el presidente había afirmado que iría el miércoles a ver a su pareja en las tablas.

De acuerdo a Noticias Argentinas, debió retrasar su presencia debido a que los estrenos suelen ser estresantes. El medio afirmó que ese pedido fue hecho por la propia Florez.

La obra, donde además del economista libertario desfilan otras figuras argentinas, comenzó el martes a sala llena y con entradas agotadas.

Se estima que el presidente se traslade en vuelo de línea y que posteriormente pase la noche en la ciudad tras asistir a la obra. Si bien por protocolo de seguridad desde su entorno evitan precisar dónde e hospedara, la residencia presidencial de Chapadmalal, que queda cerca a Mar del Plata, es una de las opciones.

Fátima Florez habló de su imitación de Javier Milei

La humorista admitió que su noviazgo con el presidente le da "una responsabilidad más grande" por la visibilidad que el cargo significa, pero dejó en claro que no dejará de hacer su trabajo y continuará imitando al Presidente. “¿Y por qué no habría de hacerlo? Esa es la pregunta”, contestó ante las indagaciones de los panelistas de LAM, el programa de Ángel De Brito.

“Sé que hay mucha atención y los ojos puestos (en mí). Como persona y como artista, estoy como... no shockeada, pero me hago cargo, es una responsabilidad más grande. Si bien siempre la tuve, ahora siento más ojos puestos en mi trabajo”, agregó. “Por ahí, al estar yo adentro no me llama tanto la atención. Como artista, ¿cómo no voy a interpretar al presidente de los argentinos? Bueno, es mi novio, ¿y qué querés que haga? ¿Que no imite a mi novio?”, dijo Florez.

Finalmente, se refirió a la devolución del público en Mar del Plata, donde comenzó con su obra el último martes. “Debutamos el otro día y ustedes no saben lo que es cuando entra el personaje, explota el teatro, se pone la gente de pie, aplauden, ovacionan. Él nunca lo vio”, cerró.

