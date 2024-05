El Comité para la Protección de Periodistas insta a Javier Milei a poner fin a los ataques a la libertad de prensa

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, instó a que el presidente, Javier Milei, deje de atacar la libertad de prensa, estigmatizar a periodistas y que permita que realicen su trabajo libremente. La CPJ es una organización independiente y sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial.

La entidad tomó como fuente un informe de FOPEA en el que señalaban que cuatro de cada 10 ataques a la prensa involucraban a Milei o sus ministros. También se detallaba que hubo 17 ataques a la libertad de prensa entre el 19 de marzo y el 18 de abril en los que Milei fue responsable del 53% de los casos. En esas ocasiones el Presidente utilizó lenguaje estigmatizante para describir a los periodistas. Con términos como “corruptos”, “mentirosos” y “extorsionadores” deteriora el ejercicio periodístico y alienta a los funcionarios administrativos a no presentarse a entrevistas.

“Esto genera una relación asimétrica que expone a los periodistas de una manera muy peligrosa”, explicó a CPJ la presidenta de FOPEA, Paula Moreno.

“El presidente Javier Milei debe dejar de atacar a la prensa y permitir que los periodistas tengan diálogo con las autoridades públicas”, pidió la coordinadora del programa para América Latina del CPJ, Cristina Zahar. “Estigmatizar al periodismo lleva a la erosión de la credibilidad de la prensa, y los ataques verbales contra periodistas crean un precedente peligroso que puede incitar formas de violencia física, acoso en línea, amenazas, arrestos e incluso asesinato”.

El organismo también tomó de ejemplo las agresiones recibidas por Jorge Lanata. “Milei está paranoico. Cree que todos están involucrados en un complot para derrocarlo. Reacciona fuertemente contra comentarios simples, no necesariamente críticas, como si el discurso entre un presidente y un civil fuera parejo, y no lo es”, le explicó Lanata al CPJ, y enfatizó lo peculiar de que Milei publicó su comentario en X durante el show en vivo del periodista.

El ataque de Milei a Perfil

Otro de los ejemplos que tomó CPJ como preocupantes es el caso de Editorial Perfil, atacado por Milei durante una entrevista radial de más de tres horas el 9 de abril, en la que el presidente celebró la posible quiebra de Perfil. Ese día, el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, le contestó a Milei en su programa Modo Fontevecchia.

“Mire, Presidente, la dictadura militar no nos pudo quebrar; [el expresidente Carlos] Menem no pudo quebrarnos en el momento de los 30 juicios […]; [el expresidente] Néstor Kirchner no pudo quebrarnos poniendo cero publicidad oficial; vos tampoco podrás”, dijo.

Fontevecchia le informó a CPJ que presentó cuatro denuncias contra Milei el 20 de abril: una por discriminación publicitaria, otra por difamación y dos por daños y perjuicios. “Cada ataque a la prensa es único y no todos tienen los medios para acceder a la justicia, pero en nuestro caso decidimos procesar, aunque lleve mucho tiempo”, subrayó Fontevecchia.

También el 20 de abril, Fontevecchia ganó un caso que presentó en 2006 que acusaba al gobierno de discriminar a Perfil al colocar publicidad oficial. En 2011, la Corte Suprema había ordenado detener esta práctica, y en 2024 el tribunal federal también reconoció que Perfil y otros grupos de medios deberían recibir una compensación del gobierno por no recibir publicidad oficial entre 2004 y 2014.