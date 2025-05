El presidente Javier Milei expresó su enojo tras la votación en el Senado que rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia este miércoles 7 de mayo. En su cuenta de X, el jefe de Estado escribió: “Lamentable. Fin”, junto a una foto donde podía verse la votación de los senadores, en la que el proyecto del PRO necesitaba 37 adhesiones y se quedó corto por tan sólo una. Mientras que el oficialismo repudia y "aborrece" la decisión del Congreso, parte del arco político lo señala por ser supuestos "cómplices" del kirchnerismo.

El posteo de Javier Milei tras conocerse la caída del proyecto Ficha Limpia

Poco después, se conoció un extenso comunicado del Gobierno lamentando lo ocurrido: “La Oficina del Presidente condena la decisión del Senado de la Nación de rechazar el proyecto de ‘Ficha Limpia’ y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes presentándose a cargos electivos a pesar de haber defraudado a la administración pública”.

El texto luego detalla: “El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes”.

El mensaje de Manuel Adorni tras la caída del proyecto de Ficha Limpia

“Esta decisión refleja una vez más la actitud de una clase política que, como ya lo demostrara con el rechazo de los pliegos propuestos por el Presidente de la Nación para la Corte Suprema de Justicia, antepone sus intereses económicos y su protección judicial, frente a las necesidades del pueblo argentino. El Senado de la Nación se consolida una vez más como el refugio de la casta política argentina”, acusa duramente el comunicado oficialista.

A continuación, habla de sus aliados: “A su vez, el Gobierno Nacional expresa su profundo agradecimiento a los bloques que, junto a La Libertad Avanza, conformaron una coalición comprometida con la defensa de la transparencia y la República”. Finalmente, el comunicado cierra con un aviso: “A quienes hoy votaron en contra de esta iniciativa y a favor de perpetuar sus privilegios, el Gobierno Nacional les advierte que el Presidente Javier G. Milei no descansará hasta que ‘Ficha Limpia’ se convierta en ley, garantizando que la integridad y la justicia prevalezcan en la política argentina”.

El posteo de Patricia Bullrich tras la caída del proyecto "Ficha Limpia"

Por su parte, l vocero presidencial Manuel Adorni subió un mensaje a sus redes sociales expresando su indignación: “El kirchnerismo bloqueando Ficha Limpia. El kirchnerismo votando corrupción. Fin”; mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue todavía más directa: “ES KIRCHNERISMO O LIBERTAD. De un lado, los que encubren y festejan a los corruptos. Del otro, los que pusimos el pecho para defender Ficha Limpia, cansados de que les roben a los argentinos de bien. No vamos a permitir que avancen”.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, también reaccionó esta noche con dureza. "La casta demostró que sigue viva y que tenemos que seguir trabajando para sacarla de la política. Si piensan que el rechazo a la ley nos va a detener, están muy equivocados", escribió. En declaraciones posteriores, apuntó contra los legisladores que se comprometieron a votar a favor, pero cambiaron de postura sobre la hora. "Nos dijeron que teníamos los votos y a último tiempo se dieron vuelta. Es indignante", afirmó en una entrevista con radio Rivadavia.

El radicalismo acusa al Gobierno de haber "pactado" la caída de Ficha Limpia con el kirchnerismo

El proyecto de Ficha Limpia logró, este miércoles 7 de mayo, 36 votos positivos, 35 negativos y 0 abstenciones, pero necesitaba 37 adhesiones para lograr su aprobación. En la votación, se opusieron los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador), aliados del Gobierno, lo que generó sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno, algo que en las últimas semanas venía generando dudas.

El diputado de la UCR Facundo Manes escribió: “Habemus pacto”, e ilustró sus palabras con una foto donde se ve a Milei junto a Cristina Kirchner, ambos sonrientes.

El posteo de Facundo Manes contra Javier Milei y Cristina Kirchner

Por su parte, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica–ARI, subió un extenso texto a su cuenta de X que apunta al mismo supuesto pacto: “Una operación silenciosa de Cristina Kirchner y sus operadores en el Senado garantizó que la impunidad siga entrando por las urnas. Para eso contaron con la complicidad de dos senadores de Misiones —que vienen siendo obedientes aliados del gobierno—, se habían comprometido a votar a favor y, a ‘último momento’, se dieron vuelta", señaló.

"Una actitud oportunista y miserable. Luchar contra la corrupción no es para cualquiera. Hace falta inteligencia y coraje, además de andar gritando 'casta, casta' en discursos y redes sociales”, contiuó y redobló la apuesta: “¿El Gobierno llevó a la sesión el proyecto sin tener los 37 votos necesarios? ¿Qué fue? ¿Irresponsabilidad? ¿Ingenuidad? ¿O un pacto para dejar a Cristina habilitada, frenar cualquier intento real de depurar la política y seguir polarizando entre los extremos? Se repite lo que pasó el año pasado en Diputados, cuando faltaron diputados de la Libertad Avanza y no hubo quórum. Ahora, otra vez, nadie puede explicar qué pasó, de verdad”, denunció.

Ferraro cerró su texto diciendo: “Manosearon y destruyeron el proyecto de Ficha Limpia que la sociedad civil y muchos espacios políticos promovimos durante años. Ahora hay que empezar de cero. Nos van a querer contar otra historia, pero la verdad es que el Senado sigue siendo una madriguera para algunos sinvergüenzas y ladrones”.

Por su parte, Hernán Reyes, miembro de la Coalición Cívica-ARI, escribió: “Con todas las letras. El responsable que no haya Ficha Limpia es Javier Milei. Es una vergüenza lo que hicieron. Usaron a la gente, nos les importan las víctimas de corrupción, no les importa los que se arriesgaron a denunciar. Si no tenían los votos no tenían que tratarlo. Mataron la ley”, afirmó.

Mientras sucedían estas acusaciones, Nicolás Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, festejó el triunfo del kirchnerismo: “Se rechazó un proyecto que le iba a permitir a la Justicia elegir y poner a dedo nuestros próximos representantes. Hecha a medida para sacar de competencia a Cristina Kirchner, y por ende al pueblo, proscribiendo e impidiendo la competencia en las urnas de quienes molestan al poder real de este país. Hoy ganó nuestra democracia”, celebró.

