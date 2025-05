La Cámara Federal porteña revocó el archivo de la causa que investiga al asesor presidencial Santiago Caputo por presuntas amenazas contra el diputado radical Facundo Manes a raíz del altercado que protagonizaron en la inauguración del año legislativo. De esa manera, la Justicia ordenó que se reabra el expediente para que se determine si el legislador puede actuar como querellante e impulsar medidas de prueba.

La decisión fue tomada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes señalaron que la magistrada María Eugenia Capuchetti, antes de desestimar el caso por "inexistencia de delito", debía definir si el denunciante, el propio diputado, tiene aptitud legal para impulsar la acción penal en calidad de particular damnificado.

Facundo Manes volvió a denunciar a Santiago Caputo por "amenaza coactiva"

"El examen de todo ello –esto es, de la constitución o no como querellante y, en su caso, de la viabilidad de las medidas pedidas en ese alegado carácter, tendientes a obtener un conocimiento completo de lo acontecido– constituye una condición de necesario tratamiento previo a cualquier examen de fondo", afirmaron los camaristas.

En ese sentido, señalaron que Capuchetti debe revisar el archivo, considerando que era necesario “determinar antes si, como se pidió, quien promueve la continuación de la instrucción y la realización de cursos de acción determinados para profundizarla, tiene o no aptitud legal para ejercer las facultades que otorga la ley al particular damnificado".

La resolución de la Cámara Federal se conoció luego de que el fiscal de primera instancia, Ramiro González, entendiera que no había delito alguno en el cruce entre Manes y Caputo, ocurrido el 1° de marzo pasado tras el discurso de apertura del año legislativo brindado por el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. La jueza Capuchetti compartió ese criterio y archivó la causa, al considerar que se trató de una “disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido”.

Sin embargo, el tribunal declaró la nulidad de ese archivo y le encomendó a Capuchetti que “se expida respecto de la constitución o no como querellante de Facundo Manes”. En caso de habilitarlo, deberá analizar si corresponde avanzar con las medidas de prueba solicitadas por el diputado radical para “obtener un conocimiento completo de lo acontecido y cuanto por derecho corresponda en consecuencia”.

La resolución de la Cámara tuvo un voto en disidencia. En esa línea, el juez Eduardo Farah opinó que no había motivos para declarar la nulidad del archivo. “El tribunal cuenta con los elementos para expedirse en esta ocasión sobre dichos planteos, sin que advierta una razón que lleve a la nulidad”, precisó.

La denuncia de Facundo Manes

El diputado del bloque Democracia para Siempre relató que, tras el discurso presidencial, Caputo “hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio’". Según la denuncia, también le dijo: "Ya me vas a conocer a mí”.

El hecho ocurrió dentro del Palacio Legislativo, luego del fuerte ida y vuelta entre Milei y Manes durante el discurso de apertura. Varios legisladores y referentes oficialistas increparon al radical, que cruzó miradas desafiantes con Caputo. Después, el asesor presidencial bajó del palco hacia la planta baja, donde se produjo el encuentro.

“Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer el comportamiento de Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas", sostuvo el legislador en su denuncia.

Para los camaristas, es especialmente necesario que la jueza Capuchetti se expida sobre si Manes puede ser querellante, sobre todo cuando el fiscal desistió de acusar y desestimó la denuncia.

La jueza federal Capuchetti archivó el expediente por entender que no había delito alguno. Sin embargo, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, el diputado apeló la decisión ante la Cámara Federal. No obstante, el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe, compartió la opinión del fiscal González y de la magistrada al sostener que los hechos denunciados fueron parte de una discusión y no configuran delito.

"El hecho apuntado fue en el contexto de una discusión política que se enmarca en un ámbito legislativo, lo que me permite inferir que los dichos propiciados por Caputo y Antúnez [un influencer que acompañaba al asesor presidencial] no poseen la entidad suficiente para afectar la determinación del diputado nacional, y como tal no resultan idóneos para conformar el tipo penal”, manifestó Capuchetti en su fallo.

El cierre del expediente se dio luego de una primera tanda de medidas ordenada por el fiscal González. En ese sentido, había solicitado a canales de televisión y a las autoridades de ambas cámaras del Congreso, Martín Menem y Victoria Villarruel, todo el material audiovisual disponible que pudiera documentar el cruce entre Manes y Caputo.

