Tras la polémica que se desató durante la Asamblea Legislativa, donde el diputado radical Facundo Manes denunció la agresión por parte el asesor presidencial Santiago Caputo, el legislador libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, José Luis Espert, criticó a su par y le restó importancia a lo sucedido.

"Sucesos como estos son habituales. El día que yo asumí como presidente, casi no pude asumir porque el kirchnerismo me ha puteado en la cara, me han amenazado de muerte, han puteado a mi esposa, y si alguien se entera de esto es ahora", señaló el legislador en diálogo con Radio Rivadavia.

Manes denunció penalmente a Santiago Caputo por amenazas coactivas: “Una decisión clara, fría y sin mareos emotivos”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Es lamentable pero es así, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Pero, creo que cuando estamos hablando del discurso del presidente es otra categoría. Me parece que si le faltamos el respeto al discurso del presidente, es otra categoría", consideró sobre lo ocurrido el pasado sábado.

En sus declaraciones, el legislador libertario consideró que hubo un "punto de arranque" que fue la interrupción de Manes al presidente Javier Milei, cuando le mostró la Constitución Nacional en señal de reproche por el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema.

"Hay un punto de arranque que es que está mal interrumpir un discurso frente a la Asamblea Legislativa de cualquier presidente. Pero, sucesos como estos se viven en la Cámara. Son habituales, tristemente sí", manifestó e insistió en que todo "depende de cómo te tomes las cosas".

"Che, qué fea expresión": Luis Novaresio cruzó a la diputada María Celeste Ponce por una frase contra Facundo Manes

"A mí no me parece que esté bien en una Asamblea Legislativa interrumpir al presidente, no solo a Milei, a cualquier presidente. Me parece que eso es de mínima, respetar al presidente cuando va a emitir su discurso en la Asamblea, me parece mal", reiteró en su crítica al diputado de Democracia Para Siempre.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda también hizo referencia a algunas declaraciones de Manes tras lo ocurrido, quien sostuvo que un diputado no podía vivir dicha situación, y señaló: "No me gusta andar usando la calidad de diputado para andar diciendo 'a mí no me pueden hacer esto'. Los diputados somos seres humanos como cualquier laburante, como cualquier humano".

Por otra parte, Espert habló sobre el principal involucrado en el episodio junto a Manes, el asesor Santiago Caputo, y concluyó: "Tengo una excelente relación con él y tengo una excelente impresión como persona y además como profesional, asesora muy bien al presidente y es muy valorado por él".

AS/LT