El diputado radical Facundo Manes se pronunció públicamente sobre el tenso cruce que mantuvo con el asesor presidencial Santiago Caputo durante la Asamblea Legislativa, tras el discurso del presidente Javier Milei, y aseguró sentirse amenazado.

"El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó", aseveró en diálogo con A24 y amplió: "Vino con una patota. Me amenaza la persona con más poder que el Presidente, me dice que lo voy a escuchar, y otras cosas que voy a contar en la denuncia".

"Todo el mundo sabe que es el hombre más poderoso, que maneja los servicios de inteligencia, que en Argentina los servicios de inteligencia siempre se usaron para perseguir argentinos, nunca para predecir cómo desarrollarnos", sostuvo el legislador de Democracia para Siempre sobre Caputo.

En su descargo, advirtió que el asesor presidencial "también maneja la AFIP, que te persigue". "Yo pagué todos los impuestos, soy alguien que da trabajo, pero te pueden inventar cualquier cosa", señaló y agregó: "Maneja los trolls, con plata del Estado, o sea usan la plata de la política o del Estado para amedrentar opositores. Todo el país lo sabe".

"Caputo parece más poderoso que Milei", enfatizó e insistió: "Esa persona me amenazó, fue evidente. Mis hijos se preocuparon. Estoy bien porque ellos están bien. Yo estoy acá para luchar por el país, no me amedranta esto, pero a los afectos esto les llega".

"Si a un diputado nacional, el día de la Asamblea Legislativa, con las cámaras lo amenazan y le pegan físicamente ¿cómo no voy a estar preocupado?", cuestionó Manes y advirtió: "Quiero que sepa la sociedad que si le pasa a un diputado nacional, le puede pasar a un periodista honesto en el país, a un policía honesto, a un juez...".

