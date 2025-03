Uno de los momentos más calientes del discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa fue el fuerte cruce que mantuvo con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes. El legislador le reprochó el cumplimiento de la Constitución Nacional por el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema por decreto, ante lo cual el jefe de Estado retrucó: "Leela bien, Manes". El diputado luego denunció amenazas de parte de Santiago Caputo y dijo haber recibido "dos piñas" de parte de un allegado al asesor presidencial.

El incidente se produjo pasadas las 22, en el tramo final del extenso discurso de Milei en el Congreso, que duró más de una hora. Ante el cuestionamiento del legislador por la Provincia de Buenos Aires, Javier Milei respondió con una alusión a su trabajo como neurocientífico: "Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada; leela bien".

"Quizás tu versión es con inteligencia artificial, y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes", continuó el jefe de Estado, que parecía divertirse mientras seguían los gritos cruzados en el recinto del Congreso.

Mientras los gritos continuaban, Milei insistió en sus críticas a Manes: "Te falta mucha teoría política, no podés confundir colectivistas con libertarios, por favor; te falta mucha lectura, Manes", agregó el presidente.

La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó llamar al orden mientras en el recinto se escuchaban los aplausos. "Les pido silencio por favor mientras habla el presidente de la Nación, muchas gracias", reclamó la titular del Senado.

Facundo Manes denunció "piñas" de un allegado a Santiago Caputo

Terminado el discurso de Javier Milei, Facundo Manes dio su versión de los hechos y denunció amenazas de Santiago Caputo, que estaba presente en uno de los palcos, y agresiones de uno de sus allegados.

"Yo estaba charlando con una periodista y vino Caputo y me amenaza otra vez: 'Ya vas a escuchar de mí, no puedo creer lo que hiciste'. Yo le pregunté como diputado nacional al presidente si no iba a hablar de la criptoestafa y de los jueces por decreto cuando él hablaba del capítulo de Justicia. Y vino alguien y me pegó dos piñas", denunció Manes ante las cámaras.

En diálogo con los periodistas acreditados en el Congreso, el legislador radical aclaró que fue un allegado de Caputo el que lo golpeó, y que el incidente ocurrió en un pasillo.

"Si es algo Milei es casta hoy. Vino a combatir la casta y se convirtió en casta. Yo no soy casta, soy un médico que hace dos años me metí en política y la casta me expulsó de la candidatura. Si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados, es un vandalismo total", reprochó.

Facundo Manes justificó su presencia en el Congreso: "No me preocupan las burlas ni el show"

En la previa de la apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias del Congreso, Facundo Manes justificó su presencia en la Asamblea Legislativa, en disidencia con otros dirigentes de la oposición, el legislador explicó que asistiría para representar "a quienes rechazan esta deriva irresponsable".

En un extenso mensaje en la red social X, Manes advirtió: "No me preocupan las burlas ni el show".

