"Belliboni intentó asesinarme": la pelea entre el libertario Fran Fijap y el dirigente piquetero

Durante un debate mediado por la periodista María Julia Oliván, el influencer libertario Fran Fijap y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tuvieron una pelea que empezó con agresiones verbales y terminó con forcejeos. "Intentó asesinarme", sostuvo el joven, mientras que el piquetero dijo que sólo se defendió.

Si bien la entrevista todavía no fue publicada, parte de la militancia digital de la Libertad Avanza difundió en X (antes Twitter) las imágenes de lo ocurrido. Sumado a esto, el legislador porteño Ramiro Marra se pronunció al respecto y cuestionó al dirigente social. “No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, expresó el legislador, y agregó: “Los argentinos sabemos muy bien quién es”.

Asimismo, algunos libertarios que tuvieron acceso a las imágenes aseguraron que Belliboni también intentó agredir a la periodista, que quedó entre medio de los dos. Por el momento, ninguna foto de las que están circulando lo muestra atacándola directamente, sino que en las capturas se lo muestra al piquetero yendo sobre Fijap, que en todo momento aparece detrás de la conductora del programa. Luego la pelea continúa, todos se alejan algunos pasos de la mesa y terminan casi en una esquina del estudio.

El influencer agredido dio su versión de los hechos en redes sociales y aseguró que fue víctima de un "intento de asesinato". “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”, escribió. Además, actualizó su biografía de X y se definió como "sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.

En diálogo con LN+, el joven amplió su relato: "Le mostré videos de cuando el Polo Obrero no le permite a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe que si me pegaba una piña me mataba”. Además, descartó denunciar penalmente al dirigente, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.

La versión de Eduardo Belliboni: "El agredido fui yo"

A raíz de la viralización de las imágenes, el dirigente obrero se defendió y aseguró que el influencer fue quien lo agredió de manera verbal primero para luego empujarlo. "Venía bien la charla, al punto de que él me dijo que me iba a invitar a su programa. Cuando terminamos él estaba enojado porque no había podido probar ni decir nada, yo le extendí la mano para dársela y él me dijo: 'No te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo'", contó en declaraciones radiales con AM 750.

Luego del insulto, Fijap se habría parado y lo habría empujado. "El agredido fui yo, verbal y físicamente", aseguró Belliboni, a la par que reafirmó: "Él me empujó y me insultó, tuve la actitud de defenderme”. Además, apuntó a la producción del programa por la viralización de las imágenes: "El tema es que María Julia Oliván no me está mandando el video completo, están pasando imágenes que le dio la producción y a mí no me los dan".

Sumado a esto, acusó al influencer de "provocador", afirmando que durante el debate el joven lo acusó de "chorro": "Tengo códigos de barrio, hasta el insulto aguanto. El empujón no", consideró. "No tiene dimensión de las cosas, dice que lo perseguíamos con destornilladores, está loco", detalló.

“Es un provocador, pero las provocaciones tienen un límite”, remarcó, asegurando además que el libertario también le pegó. “Yo pasé por muchas cosas, un chiquito como estos que todavía se hace pis en los calzoncillos no me va a empujar. Yo tengo 65 años, no soy un fisicoculturista, tengo dos by pass y siete stent. Soy un hombre grande, pero no me podés insultar ni agredir”, senteció.