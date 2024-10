Juan Grabois tuvo un acalorado intercambio este miércoles por la noche con Fran Fijap, el youtuber libertario que hace una semana quedó en el centro de la polémica al ser agredido por manifestantes tras la ratificación del veto de Javier Milei a la ley de financiación de las universidades públicas.

Ese fue justamente el tema central del programa A Dos Voces, transmitido por TN, al que ambos asistieron. “Me parece bien debatir y discutir. Soy docente de la UBA desde hace 12 años, después de varios años de trabajo gratuito como ayudante. Cobro 210.000 pesos y soy jefe de trabajos prácticos”, comentó Grabois.

Añadió: “Veo una contradicción entre los chicos de LLA; uno dice que el sueldo es mucho y otra sostiene que es poco”. Ante esa referencia, Fijap respondió de inmediato, iniciando el primero de dos intercambios que protagonizaron en la noche: “Yo nunca dije eso. Sos un mentiroso”, afirmó el joven, quien la semana pasada debió refugiarse en un local de empanadas para evitar ser golpeado.

Grabois, con un tono conciliador y con una sonrisa, le respondió: “No me interrumpas, por favor”. Continuó explicando: “El punto central es que el presupuesto de este año es un 35 por ciento inferior al del año pasado. Es muy complicado sostener el ciclo lectivo en estas condiciones”.

Grabois afirmó que, aunque él cuenta con otros ingresos, muchos docentes están abandonando la universidad pública, ya que en instituciones privadas ganan en una clase lo que la UBA les paga por todo el mes. Luego, expresó: “El problema no es si este pibe me grita o me llama mentiroso, o si alguien le pega a él, algo que yo también sufrí y no es agradable. El verdadero problema es cuando el Estado ejerce la violencia”.

Juan Grabois: críticas a Patricia Bullrich

Grabois también criticó directamente a Patricia Bullrich y Javier Milei: “Cuando la persona que dirige las fuerzas de seguridad y el comandante en jefe de las fuerzas armadas hablan de una conspiración de zurdos, eso constituye violencia estatal”.

Más tarde, Fijap comparó la situación que vivió cerca del Congreso con la discusión que tuvo Grabois en el aeropuerto de Ezeiza: “A mí me querían matar. A él solo le gritaron un poco en el aeropuerto. Cuando el Gobierno dice que se

Grabois respondió: “No tengo intención de polemizar con este joven”, y lanzó una frase que sonó a chicana: “Creo que uno tiene derecho a defenderse. Voy a hacerlo, venga una persona o 500. No le voy a dar el gusto de salir corriendo a nadie”.

Después, cuando Fijap acusó al gobierno anterior de “generar violencia” por “liberar violadores durante la pandemia”, Grabois replicó: “Entiendo que estás buscando hacer carrera, que necesitás ser conocido, y es una aspiración válida, pero no me interrumpas. Eso también es una forma de violencia”. Añadió que la incapacidad para sostener un debate sin insultar o descalificar muestra una debilidad intelectual y le aconsejó discutir con argumentos.

Fijap, a Grabois: "Estuviste en un gobierno lleno de corruptos"

Fijap respondió: “Estás mintiendo. Te las das de intelectual, pero estuviste en un gobierno de corruptos”. Grabois le señaló: “Estás mezclando el tema de los violadores en la pandemia con el conflicto universitario. No tiene sentido”.

El segundo momento de mayor tensión ocurrió cuando le corrigieron a Fijap al referirse a Luca Bonfante, secretario general del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. “Él está estudiando Filosofía y Letras”, dijo el youtuber, pero Bonfante lo corrigió: “Historia, porque Filosofía y Letras es la facultad”. Y agregó: “Como nunca pisó una universidad, hay que explicarle”.

Fijap reaccionó con molestia y le exigió: “No te hagas el canchero”. Bonfante respondió: “Si vas a buscar datos, hacelo bien, hermano”. En ese momento, Grabois ya no podía contener la risa.

La valoración de Grabois del gobierno de Javier Milei

Cuando le pidieron que evaluara la gestión de Milei, Grabois dijo: “La veo muy mal. Tiene malas ideas, malas políticas y malas personas. Nada bueno va a salir de eso. Nos están llevando a una deshumanización y tenemos que esforzarnos para evitar un enfrentamiento entre argentinos. Porque los de arriba no se pelean en la calle ni tienen que correr en manifestaciones. Están cómodos”.

Fijap replicó: “Estás equivocado. La gente mala estuvo en tu gobierno. En mi canal, en 2022 y 2023, mostramos a niños comiendo de la basura. Dejaron un país destruido”. Y pronosticó que Grabois pronto sería libertario, ya que Milei sacaría a Argentina adelante.

“Hay golpistas de tu lado que siempre están generando conflicto”, subrayó Fijap, mientras Grabois sorbía su mate con una expresión de ironía.

