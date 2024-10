Alejandro Vaccaro: "La Feria de Frankfurt siempre favoreció la exportación de libros y la riqueza"

Tras la decisión del Gobierno de no exhibir un stand argentino en la mítica Feria del Libro en Frankfurt, el ex presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro destacó que se pierden oportunidades de ingresar divisas al país. "Nuestra presencia en Frankfurt posibilita la exportación de libros". Por otro lado, se mostró a favor del financiamiento universitario en el marco de una crisis cultural: "Que haya muchos egresados universitarios genera riqueza", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Vaccaro es el ex presidente de la Fundación El Libro y biógrafo de Jorge Luis Borges. Además fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Sociedad Borgesiana de Buenos Aires.

Alejandro Gomel (AG): Tras la histórica decisión del Gobierno de no tener stand en la emblemática Feria de Frankfurt, ¿cómo piensa que seguirá esto? ¿Cómo se lo tomó?

Sin dudas, llama la atención, porque tenemos un presidente que ha puesto todo en lo económico y que sabe de la necesidad que tenemos como país de exportar y de traer dólares. Ese es el camino.

Por supuesto, no digo que la industria del libro va a cambiar la ecuación económica de la Argentina, pero siempre es un granito más de arena que la presencia nuestra, importante, como fueron las anteriores en Frankfurt, posibilite la exportación de libros.

Por primera vez en 62 años Argentina no tendrá un stand oficial en la Feria del Libro de Frankfurt

Precisamente, la exportación librera es un hecho económico, pero fundamentalmente está la exportación de derechos de autor, que es un hecho económico y cultural, que no es poco.

AG: ¿Cree que tiene que ver más con un posicionamiento ideológico, más que por una cuestión económica, entonces?

No. Pienso que hay un recorte general, cae toda la volteada y no se distingue entre lo que realmente puede suprimirse y lo que no. Porque lo mismo, y en peor medida, pasa con las universidades. Debemos ir a un mundo con más gente capacitada, con más preparación universitaria y pareciera que se piensa lo contrario desde el Gobierno.

Elizabeth Peger (EP): ¿Cómo es la decisión? ¿El Gobierno aporta los recursos para que la Argentina presente habitualmente este stand en Frankfurt?

Lo que venía ocurriendo en los últimos 25 años, a través de la Cancillería, el Gobierno compraba un stand razonablemente importante, de 40 ó 50 metros. Tenía una gran presencia, había actividades culturales, se llevaban los libros de nuestros escritores y se invitaba a muchos escritores a dar charlas. Se hacía el trabajo que se hace normalmente en una feria internacional de libros, sobre todo como la de Frankfurt.

¿A quién le sirve una cultura desfinanciada?

EP: ¿Y en esta oportunidad no hubo compra de ningún stand?

Hay un stand argentino que lo solventa la Cámara Argentina del Libro, pero es un stand pequeño de 16 metros. No lo estoy criticando, está muy bien, pero claro, en ese monstruo que es Frankfurt, un stand de 16 metros pasa desapercibido. Es una decisión privada en todo caso.

EP: ¿Cómo toma la decisión de que la Secretaría de Cultura haya pasado a la órbita de la Secretaría de Presidencia? ¿Cómo ha afectado esto al mundo de la cultura?

Estas son cuestiones meramente coyunturales. Hoy todos sabemos que en la Secretaría de la Presidencia anida una cuota muy grande de poder, que absorbe repentinamente distintos sectores, como en este caso Cultura. A mí me parece que, en cuanto a la toma de decisiones, nos favorece. Porque nosotros en el diálogo con el secretario de Cultura, muchas veces teníamos dificultades porque estaba lejos del poder de decisión. Quizá ahora estén más cerca y sea más fácil llevar adelante el proyecto. Pero, digo, todo esto es coyuntural. Hemos pasado por el Ministerio de Cultura, luego Secretaría, después Ministerio, etc. El problema es mucho más que eso, es lo que pasa con la cultura en la Argentina.

El panorama cultural y la influencia educativa en el desarrollo del país

AG: Usted nombraba las universidades, podemos sumar el INCAA y todo lo que tiene que ver con el espectro de la cultura y la educación. ¿Le preocupa esa visión y cómo enmarca el Gobierno la relación con la educación y la cultura?

Sí, me preocupa. Creo que son los focos más preocupantes porque son los que mayor incidencia tienen en el futuro. Digamos, la preparación de los jóvenes y que los jóvenes puedan estudiar. Yo he estado en algunas universidades del conurbano y he visto gratamente jóvenes de condición muy humilde, pero muy humilde, asistir a la universidad.

He estado en universidades que tienen cuatro o cinco mil alumnos y es maravilloso eso. Esos chicos, si no estuvieran ahí, podrían estar intentando delinquir o buscar alternativas de vida no convenientes. Ahora, yo quiero una Argentina que dentro de cinco años produzca, no sé, 300.000 nuevos profesionales por año, no 100.000. Creo que eso está claro que nos conviene. Que haya muchos egresados universitarios genera riqueza.

El ex titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, consideró que los egresados universitarios "generarán riqueza para el país".

Cuando se habla del gasto de la universidad, que no es un gasto sino una inversión, hay que ver toda la riqueza que da eso. En lo social esto de los jóvenes que, afortunadamente, hoy tienen la oportunidad de que en el mismo sitio donde viven tengan una universidad, cosa que hace 25 años no existía.

Hoy hay universidades en Florencio Varela, en Merlo y en muchos lugares donde antes los alumnos para estudiar tenían que trasladarse, con todo lo que eso implica. Tenían costos, dificultades, pérdida de tiempo. Y hoy tienen al alcance de la mano universidades bien hechas y con edificios razonables. Nos falta mucho todavía, pero eso hay que sostenerlo.

