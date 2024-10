Feria del Libro: pluralidad de voces y equilibrio entre lo novel y lo consagrado

Finalmente, la feria que en septiembre había pospuesto su realización, ultima los detalles para dar comienzo –este martes 8– en la supermanzana de la Intendencia, lugar elegido como epicentro de la mayoría de sus actividades (aunque también habrá eventos en espacios cercanos como el Teatro Comedia, el MMAU, Cine Arte Córdoba y la Biblioteca Córdoba).

Esta nueva edición cuenta con la curaduría del escritor e historiador Esteban ‘Tito’ Dómina y la editora Karina Fraccarolli, quienes fueron los encargados de ayudar a pensar y tratar de concretar la diversidad y el equilibrio entre lo novel y lo consagrado, buscando hacer oír la pluralidad de voces que hay dentro del universo editorial.

Así, la feria contará con la participación de Camila Sosa Villada, María Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Archi Londero, Eduardo Sacheri, Alejandro De La O., Fabián Picco, Liliana Heker, Rocambole y Martín Kohan, entre otros.

“Yo no creo que la feria tenga que ser una vidriera sólo de autores consagrados. Si bien no pueden faltar y la feria de Buenos Aires va muy por ahí, creo que acá se logró encontrar un equilibrio y con un perfil interesante, más plural y multigeneracional. Creo que va por ahí. Esta es la fiesta de la palabra escrita, todo tiene que quedar supeditado a eso y me parece que ésta será una feria mixta y plural”, dice Dómina.

Pensando en eso, Fraccarolli se puso en el lugar de las personas a las que les encantaría estar cerca de un autor. “Para mí ese es el espíritu de la feria, encontrarse en vivo con lo que venimos leyendo a solas. Entonces me pregunté cuáles eran esos autores comprometidos con los lectores, con la cultura y con el momento, y que tienen mucho para decir”, sintetiza.

Entre los que pudieron convocar (porque la lista era larga, los presupuestos acotados y los tiempos reñidos), les pareció que sumar las voces de escritores como Martín Kohan, Liliana Heker y Luciano Lamberti, sería interesante. “Kohan tiene esa posición de renegar de las redes sociales y hacer hincapié en la escucha que me parece super necesaria; y creo que eso es justamente lo que provocará en estas entrevistas abiertas, que son el formato que propuse para los encuentros”.

La curadora también propuso la participación de Heker, “una narradora de excelencia en nuestro país, que además, en la feria del libro en Buenos Aires, habló de la necesidad de no privarnos del acceso a la cultura y ese es otro de los grandes ejes de esta feria: la accesibilidad. Por otro lado, estará Luciano (Lamberti), sangre que renueva lo escrito; lo singularísimo que tiene él es eso de apelar al género del terror para nombrar el horror”, refiere.

Apertura. Con más de 200 actividades previstas, destacan ciclos, charlas, talleres, presentaciones de libros, debates, espectáculos musicales y cerca de 100 stands de expositores y editoriales independientes, todo con entrada gratuita.

La apertura tendrá lugar el 8 a las 19 en el Teatro Comedia (Rivadavia 254) y estará a cargo de Camila Sosa Villada y Chacho Marzetti, quienes realizarán lecturas escénicas de ‘Tesis sobre una domesticación’, de la autora cordobesa (la entrada es gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala).

En la supermanzana habrá seis espacios distinguidos por colores, que llevarán el nombre de autores y autoras que dejaron un legado en nuestro patrimonio literario: Daniel Salzano, Graciela Bialet, Cristina Bajo, Vicente Luy, Nury Taborda y Malicha Leguizamón.

Además, como cada año, el espacio Barón Biza contará con 30 editoriales independientes de la Docta y se desarrollarán cinco ciclos bajo diversos ejes como las historietas, el periodismo, el cine y la literatura.

Infancias. En el marco de sus 30 años, la sala Malicha de lectura infantil y juvenil se trasladará a la Supermanzana para ofrecer un ámbito de lectura y disfrute para las familias dentro de la feria. El lugar contará con una selección de libros provenientes de la tradicional Sala ubicada en el Cabildo. Además, durante los próximos dos fines de semana, Malicha ofrecerá un espacio de narración oral. “Con ‘Cuentos para chicos que no duermen la siesta’, queremos que los niños tengan su propio espacio dentro de la feria. Todos los sábados y domingos a las 16 habrá narradoras exquisitas que van a ofrecerles shows. Y ese es otro espacio que se gana”, dice Fraccarolli.

Comunidades invitadas. Buscando estrechar vínculos culturales, Bolivia y Neuquén serán el país y la ciudad invitados a la feria. En ese marco, el jueves 10 a las 16 en el espacio Daniel Salzano se llevará a cabo la presentación del libro “De Neuquén a Rusia”, de Rubén Fernández Seppi. Además, el sábado 12 a las 20 en el mismo espacio se presentará la novela "Sabina: Mucha Mujer", del escritor Raúl Lell.

Desde Bolivia nos visitarán integrantes del Centro Pluricultural Samka Música, arte, educación y cosmovisión andina, en un evento que tendrá lugar el lunes 14 a las 16 (espacio Daniel Salzano).

Por último, en el espacio Cristina Bajo se realizará “Sopa de letras - Literatura, Cocina e Identidad”, un encuentro de cocineros de la Red Utuco junto a la Asociación de Organizaciones Sociales Bolivianas y "Las Waritas" (grupo de danzas de La Paz). La actividad está prevista para el domingo 20 a las 19.



Destacados de la feria

AUTORES. Sosa Villada (foto), Andruetto, Sacheri, Heker, Rocambole, Kohan y Lamberti, entre los autores invitados.

Viernes 11

17.30 - Escenario Nury Taborda | color turquesa

Debate a cargo de Agustina Cámara y Gonzalo Ludueña: ¿Por qué los jóvenes no leen lo que los adultos quieren que lean?

Los bookfluencers, discutirán sobre las tendencias de lectura de los jóvenes y las diferencias generacionales en cuanto a las preferencias literarias.

Sábado 12

16.00 - Escenario Nury Taborda | color turquesa

El cuarteto es cultura - Con la Coordinación de Gustavo Blázquez, acompañan al debate el doctor Marco Ordóñez, la maestra Jesica García y la conductora Dahyana Terrada. En esta mesa redonda se aborda la importancia del Cuarteto característico, más allá del baile, en la vida cotidiana de quienes habitamos la ciudad de Córdoba.

Martes 15

20.00 - Espacio Daniel Salzano | color naranja

"Liliana Heker: sentido y coherencia reunidos". Entrevista abierta a cargo de Graciela Ferrero.

A partir de su último libro: ‘Noticias sobre el iceberg’, en el que se ficcionaliza precisamente la entrevista a una escritora que bien pudiera ser el alter ego de Heker, y desde la literalidad de la novela, fundamentalmente desde el trauma que en ella subyace y la trama que lo recrea, conversaremos sobre la escritura, la memoria y la (auto) ficción.

Miércoles 16

16.00 - Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)

Presentación del Libro ‘Relatos de una niña que atravesó la dictadura’, de Alicia Corzo.

Un libro que ofrece el relato desde la mirada de una niña sobre su vida durante la dictadura, cuáles eran sus preguntas, las dudas, sensaciones, sentimientos que la recorrían y cómo percibía ese mundo hecho y pensado por adultos. De qué manera el riesgo en la vida cotidiana se incorporaba a sus días y cómo, con todos esos ingredientes, seguía existiendo un afecto inconmensurable en ese grupo familiar.

Viernes 18

20.00 - Espacio Daniel Salzano | color Naranja

‘Una novela de terror para nombrar el horror’. Entrevista a Luciano Lamberti a cargo de David Voloj.

Un recorrido por la premiada novela ‘Para hechizar a un cazador’ y las distintas formas en que la literatura interpela la realidad histórica, política y cultural. Sobre la mesa el terror y sus posibilidades para la resignificación de la memoria colectiva.

Domingo 20

16.00 - Espacio Daniel Salzano | color Naranja

Presentación del último libro de Eduardo Sacheri. ‘Los días de la Violencia - Una historia de Argentina cuando empieza a ser Argentina’.

20.00 - Escenario Nury Taborda | color turquesa

Cierre Homenaje a María Teresa Andruetto.