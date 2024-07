Eduardo Belliboni: "Por qué no llaman a los funcionarios a declarar"

Eduardo Belliboni denunció que el procesamiento está relacionado con “una campaña en contra de las organizaciones sociales” por el accionar de los jueces. Además, explicó que los fondos no eran destinados a alimentos, sino a proyectos de construcción, y que los gastos fueron aprobados por el ministerio de Desarrollo Social y por la AFIP. “¿Por qué no citan a los funcionarios que en ese momento recibieron las rendiciones del Polo Obrero?“, cuestionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Belliboni es dirigente social y uno de los máximos líderes del Polo Obrero. Durante la década de los '90 se desempeñó como trabajador ferroviario, época en la que participó en la Coordinadora Ferroviaria y en la que formó parte de las huelgas contra la privatización del ferrocarril.

¿Cómo toma el procesamiento que le impuso el juez federal Sebastián Casanello? ¿Qué tiene para decir respecto de que el juez advierte que se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo tomo como una apreciación totalmente apresurada de Casanello, para no calificarlo de otra manera. Desde el punto de vista jurídico, hubo un apuro del juez para procesarnos sin que se termine el periodo de instrucción que tenía por delante, por ejemplo, una pericia de uno de los principales allanamientos. Además de esa pericia que se va a hacer el 8 de agosto, pedimos una ampliación de la indagatoria, porque nos enteramos de la causa el día de la primera indagatoria. A partir de esa primera indagatoria, vimos los delitos de los que se nos acusaba y le pedimos una ampliación para poder explicarlos. Efectivamente, hemos presentado pruebas que no han sido tenidas en cuenta y tampoco fue permitido en el procesamiento de ayer la ampliación de la indagatoria.

Desvío de fondos: Belliboni fue indagado por la Justicia y denunció un "fusilamiento mediático"

Lo tomo como parte de una campaña. No puedo evitar relacionar este procesamiento con toda una campaña en contra de las organizaciones sociales. En los últimos dos meses, ha habido casi 100 allanamientos a comedores populares de organizaciones ex oficialistas, no partidarias, de todo tipo. En un allanamiento que se hizo en Neuquén, fueron detenidas 10 personas, que fueron liberadas porque eran cocineras del comedor. En esta causa están actuando tres jueces federales: el doctor Casanello, el doctor Lijo y el doctor Armella.

El video que publicó ayer Patricia Bullrich confirma que esto es una persecución política. Se adjudicó el procesamiento que tengo yo y otros 11 compañeros, tomando en sus manos la resolución judicial y violentando la separación de poderes. El video también difunde datos falsos como que nos han acusado de lavado de dinero. Hay 100 allanamientos a comedores populares pero ninguno a bunkers de narcos. De alguna manera, los comedores funcionan como una valla contra los narcos. Siempre existió una pelea en los barrios entre el delito y la organización popular.

La justicia realizó allanamientos a comedores de los movimientos sociales

Los jueces no avanzan, solo hacen allanamientos. En la causa en la que sí hubo avances, que es en el procesamiento, es insólito que haya habido un procesamiento de algo que es falso. El juez dice que no rendimos lo que el Estado nos dio, por eso nos acusan de defraudación. Nosotros construimos 43 salones de usos múltiples en todo el país, organizamos cursos de formación y de ESI para más de 100.000 personas y para eso hicimos cientos de miles de folletos. Cuándo dicen que no rendimos, mienten. Rendimos el 97,3% de los fondos del Estado, y además pusimos mucho más. No rendimos el resto porque tenemos las cuentas inhibidas.

Si fuera correcto lo que plantea el tribunal, los fondos que eran destinados a alimentos fueron destinados a campaña política.

No, los fondos no eran destinados a alimentos, eran destinados a proyectos como la construcción de salones de usos múltiples. Construimos muchísimos, pero hay tres que son enormes y están en La Matanza, en Neuquén y en Córdoba. Esos salones son físicamente palpables, uno los puede ver. Las máquinas que compramos para muchas de las capacitaciones están certificadas ante escribanos, y el resultado económico de todo eso da muy por encima de la plata que nos dio el Estado, es decir que no derivamos ningún fondo porque no alcanzó. Algunos proyectos hasta quedaron por la mitad: para construir el salón de usos múltiples de La Matanza nos dieron la mitad del dinero. Entre todos, pusimos los recursos genuinos del Polo Obrero para poder terminar esa sede. Para el Estado está por la mitad y para nosotros está terminado.

¿Y esos recursos de donde venían?

De los aportes que se hacen al Polo Obrero, que nunca ocultamos. Recibimos aportes como han recibido históricamente las organizaciones sociales en el país y en el mundo. Esta idea de que nosotros extorsionamos a la gente para que esté en el Polo Obrero no se compadece con las pruebas que presentamos donde, por ejemplo, en un periodo en el que el Estado abría la posibilidad de irse de la organización en la que uno estaba hacia otra, hubo 20.000 personas que ingresaron al Polo Obrero por su voluntad.

Inhibieron los bienes de dirigentes piqueteros y cooperativas por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales

El fiscal llamó a indagatoria a Emilio Pérsico

No, no lo llamó porque no lo aceptó el juez. Eso nos llama la atención. ¿Por qué no van hacia los funcionarios que aprobaron todo esto? Hay ministros y funcionarios que aceptaron que nosotros cometiéramos eso delitos. No los convocan porque van a decir que nosotros no cometimos ningún delito. Hay 7 u 8 secretarías por las que tiene que pasar un expediente, en las cuales hay abogados, contadores y especialistas en el tema. Que los llamen y vean por qué aprobaron esos gastos, que también aprobó la AFIP. La AFIP aprobó, como condición, la aprobación de las más de 60 empresas a las que le compramos y el CAE, es decir, el número de la factura.

Para Belliboni, a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social durante la gestión de Alberto Fernández, "lo tienen que llamar para que explique si la presentación de gastos que hizo el Polo Obrero es correcta o no".

Claudio Mardones: ¿Cuál es esa pericia del 8 de agosto y por qué cree que podría cambiar el giro del expediente?

Todas las acusaciones son falsas, porque ninguna factura es trucha. El encargado de la AFIP dice que esas empresas son truchas, ¿por qué dijo en 2022 que todas las empresas eran legales?

Lo que vamos a presentar son nulidades, es decir que todo lo conseguido en los allanamientos es nulidad. El procedimiento se produjo a las 5 de la mañana, y los allanamientos se tienen que hacer a la luz del día. Segundo, los testigos entran 5 minutos después de entrar la policía. Yo le aseguro que en 5 minutos se pueden poner muchas cosas en un lugar, y si además está la policía federal de por medio, que responde a Patria Bullrich, se pueden hacer muchas cosas. Cuando entraron las fuerzas, no entraron los testigos y se apagaron las cámaras. ¿Qué ocurrió en esos cinco minutos en los que sólo estaba la policía? ¿Para que apagaron las cámaras? Esa es la pericia que queremos que se haga. El allanamiento es nulo porque se violaron las normas del procedimiento judicial.

Las organizaciones sociales, a la carga contra Pettovello

Elizabeth Peger: A diferencia del Polo Obrero, Pérsico era el funcionario del ministerio de Desarrollo Social y también referente del Movimiento Evita. ¿Ven una animosidad en la justicia hacia ustedes y una diferencia con las organizaciones más vinculadas con el peronismo?

Yo creo que sí. Pero lo que pide el fiscal Pollicita, y lo que responde Casanello, está mal. Pollicita le pregunta cuál es la relación que hay entre Pérsico y nosotros que nos habría beneficiado. A Pérsico lo tienen que llamar para que explique si la presentación de gastos que hizo el Polo Obrero es correcta o no. Tendrá que contestar si fue cómplice de nosotros o no.

Casanello se sacó el problema de encima y dijo que no le alcanza porque somos de distintas ideologías. ¿Por qué no citan a los funcionarios que en ese momento recibieron las rendiciones del Polo Obrero? Como no lo hacen, creemos que hay una animosidad política. Además le sumamos que hay presos políticos en el país. Daniela Calarco es la dirigente de un movimiento social y está presa en Ezeiza desde hace 52 días por intento de sedición.

Emilio Pérsico dijo que cuando fue funcionario denunció extorsiones de dirigentes piqueteros

E.P: ¿Vincula la persecución de la que denuncian ser objeto con una caída significativa del nivel de movilización de las organizaciones en la calle?

Es al revés. Eso lo dijo ayer Patricia Bullrich y creo que cometió un error gravísimo. Sacó un video acusándonos de lavar dinero, algo que es mentira. Yo vivo en el mismo barrio hace 50 años y soy un trabajador de toda la vida. Además, dijo que ya resolvieron el problema de las movilizaciones, después de reprimir movilizaciones con heridos y detenidos. Igual, nosotros estuvimos en Plaza de Mayo la semana pasada movilizados por los despidos.

No digo que no hayan disminuido las movilizaciones, digo que eso ocurrió no sobre la base de resolver los problemas que plantean las movilizaciones, sino atemorizando a la población. Todas las movilizaciones de los últimos 8 meses fueron reprimidas, menos la universitaria porque había mucha gente.

La ministra se jacta de algo que no va a suceder porque no se van a detener las movilizaciones. Además, la ministra dice que hay que movilizarse en Venezuela pero que acá están prohibidas. Es increíble la doble vara.

Manifestantes atacaron la embajada venezolana tras conocer el triunfo de Maduro en las elecciones

Es totalmente diferente una movilización frente a una situación institucional de la gravedad que vive Venezuela a una manifestación todos los días.

Es un mito que nos movilizamos todos los días. Había manifestaciones porque durante el Gobierno anterior también hubo problemas. A veces, lo que falla son los mecanismos de organización. Por ejemplo, si la CGT se organizara, cosa que no hace, concentraría gran parte de los reclamos y así no habría una todos los días.

Un instrumento puede ser mal utilizado, pero eso no quiere decir que carezca de sentido. En la historia de los trabajadores, para mi las acciones directas han servido para mucho.

El hecho concreto es que la sociedad se empobreció y no se solucionó con las movilizaciones.

Se incrementaron los piquetes porque se incrementó la pobreza.

TV VFT